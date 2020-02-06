2020-02-06T17:13:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Глава литовского МИДа - о БелАЭС: «Для вас это гордость, а для нас - беда»

По данным литовской разведки, нашу АЭС строят вопреки требованиям международных стандартов безопасности
Геннадий МОЖЕЙКО
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Линас Линкявичюс в Минске. Фото: БелТА.Линас Линкявичюс в Минске. Фото: БелТА.
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В начале недели в Минске с визитом находится министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Он встретился с главой нашего МИДа Владимиром Макеем. После встречи оба министра приняли участие в брифинге, где рассказали о том, какие вопросы обсуждали:

- Мы готовы продолжать практику альтернативных поставок нефти, которые уже проходили. Мы можем обсуждать и более постоянный процесс. Об этом как раз говорилось на встрече с премьер-министром Беларуси, - цитирует БелТА главу МИДа Литвы.

Как известно, сейчас белорусско-российские отношения пошатнулись. С осени прошлого года идет очередной экономический спор между нашими странами: цены на газ согласованы лишь временно, поставки российской нефти с начала года рухнули в четыре раза.

Также на встрече глав МИД речь шла и о газе:

- Мы должны рассмотреть технические решения, возможности поставок газа. Тут предстоит большая работа, - сказал Линас Линкявичюс. Владимир Макей добавил, что детально возможности поставок газа через Литву пока не прорабатывались.

- Мы обсуждали эти вопросы, но конкретика должна обсуждаться на уровне экспертов, - сказал он.

Еще обсуждали строительство Белорусской АЭС - как известно, власти Литвы недовольны ее возведением.

- Для вас это гордость, а для нас - беда, - сказал литовский дипломат и призвал белорусские власти «радикально улучшить безопасность АЭС».

«Мы не только чтим память Костюшко, но и помним о ценностях, которые нас объединяют»

Также Линас Линкявичус принял участие в торжественном мероприятии по случаю 274-й годовщины со дня рождения Тадеуша Костюшко. Прием организовали посольства Польши и США. Кроме министра иностранных дел Литвы на мероприятии были главы дипмиссий Польши и США, глава белорусского МИДа и другие гости. Во время мероприятия также прозвучали видеообращения госсекретаря Майкла Помпео (недавно он приезжал в Минск) и министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, которые отметили важность личности Тадеуша Костюшко для общей истории.

- Мы помним не только восстание 1794-го Литовского, Польского государств против российского правления. Мы всегда помним о других эпизодах борьбы за освобождение - восстание 1863-го и девиз «За нашу и вашу свободу». Мы помним не только исторические события, факты и героев, но также о ценностях, которыми мы дорожим. Сегодня мы не только почтим память Тадеуша Костюшко, но также вспомним о тех ценностях, которые нас объединяют, - сказал Линас Линкявичюс.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Разведка Литвы: на Белорусской АЭС был тайный пожар рядом с реактором

Отчет департамента госбезопасности Литвы и военной разведки опубликовали как раз тогда, когда глава литовского МИДа находился в Беларуси. В документе сказано, что Белорусскую АЭС строят вопреки требованиям международных стандартов безопасности. Там отмечается, что в июле 2019 года с поста ушел руководивший строительством станции Дмитрий Романец. По версии Литвы, он ушел с поста, чтобы «избежать ответственности за имевшие место инциденты и дальнейшие сложные работы по подготовке станции к запуску».

По данным разведки, в конце июня прошлого года из-за халатных действий рабочих в первом блоке АЭС, рядом с реактором, начался пожар, однако белорусские ведомства не сообщили об этом, пишет литовский портал delfi.lt.

Напомним, что об инцидентах на Белорусской АЭС, как правило, либо не сообщают, либо сообщают, но только после различных утечек.

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