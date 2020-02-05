«Динамо» ищет спонсора: «Готовы стать первым частным хоккейным клубом страны»

Гендиректор хоккейного «Динамо-Минск» Дмитрий Басков сделал официальное заявление. Мол, клуб в начале сезона анонсировал новый вектор развития - больше доверять молодым белорусам. Теперь клуб хочет сделать еще один шаг.

- В течение последних нескольких лет государственное финансирование клуба неуклонно и существенно снижалось, этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем. На этом фоне активно развивается коммерческая деятельность клуба, которая уже не первый год приносит «Динамо» существенную долю бюджета, однако полностью компенсировать госфинансирование пока не способна, - отметил Басков.

По его словам, специалисты клуба после стажировки в США хотят перенести на наши реалии модель частно-государственного партнерства.

- Я обращаюсь к представителям крупного бизнеса, международным компаниям, представленным на рынке Беларуси, к отечественным предпринимателям. Мы открыты для инвестиционных предложений и готовы предоставить вам уникальные возможности для продвижения ваших брендов. <…> Мы готовы взять еще один рубеж и в перспективе стать первым частным хоккейным клубом страны, - сказал Басков. Также он напомнил, что в КХЛ хотят ввести жесткий потолок зарплат и остановить гонку бюджетов - это сыграет на руку клубу и позволит решать самые высокие турнирные задачи.

По информации РБК, только зарплатная ведомость «Динамо» составляет 5,78 млн долларов. Летом Басков говорил, что по сравнению с предыдущим сезоном бюджет сократился в полтора раза. Основной источник финансирования - госпредприятия. Очевидно, что в клубе хотят найти частного инвестора, к примеру, у рижского «Динамо» большую часть бюджета закрывает «Газпром-экспорт».