«Мы с женой вдвоем родители Ёжика и Лошадки»: в Минск приехал папа «Ёжика в тумане» Юрий Норштейн

Взять интервью у Юрия Норштейна во время выставки оказалось идеей провальной - каждую минуту к стенду, где Юрий Борисович ставит автографы на свои книги, подходят люди.

- Это на самом деле вы?! Это же чудо - увидеть вас!

- Юрий Борисович, я подошел только спасибо сказать…

- Мы просто хотели вас яблоком угостить, вот… Спасибо вам большое за все, что вы делаете!

- Я выросла на ваших мультфильмах, спасибо вам большое!

- Я, может, раз 20 смотрела «Ежика в тумане» - и все равно хочется его смотреть. Я успокаиваюсь, когда его смотрю, для меня он как медитация.

Проходит час, два, три… Уставший, но довольный автор «Ежика в тумане» и «Сказки сказок» старается быть внимательным ко всем.

Никто не уходит от стенда без автографа культового мультипликатора.

- Юрий Борисович, а что чаще слышите: что ваш «Ежик в тумане» - очень популярный кошмар многих детей или что «я вырос на вашем мультике»? - спрашиваю, воспользовавшись короткой паузой.

- Для меня до сих пор удивительно слышать, что кто-то вырос на моем мультике, - улыбается режиссер.

- И что в этом удивительного?

- Мы же просто делали фильм и никакой сверхзадачи себе не ставили, никакого смысла не вкладывали, кроме того, что мне должно было быть интересно - как детям, когда они играют в детскую игру. Мы просто работали в удовольствие, - объясняет Норштейн.

Сюжет «Ежика в тумане» действительно очень простой, без какой-либо интриги - он о том, как маленький Ежик по дороге к другу вышел на лесную полянку и на него нахлынула невероятная красота мира. «Кому сказать - не поверят», - заключает главный герой, и, по сути, в этих словах заключается квинтэссенция всего действия.

- А некоторые говорят: «Ваш мультфильм детей пугает», - не скрывает Норштейн и признается, что его это не обижает.

- Ну, мы как раз из того поколения, которое ваш Ежик не пугал...

- Вы, должно быть, из непоротого поколения, - смеется режиссер. - Один журналист брал у меня интервью и рассказал историю. Они с другом поехали в Америку, это был год 1996 примерно. В одном городке они сидели в таверне, познакомились с хиповыми ребятами, разговорились. И вдруг один из них говорит: «Вы из Москвы? А «Ежика в тумане видели»? Может, и режиссера знаете? А он наркоман? Нет? Да не может быть! Только наркоман такой мультик может сделать». Фантастика!»

«Ежик в тумане» признан лучшим мультфильмом всех времен по результатам опроса 140 кинокритиков и мультипликаторов разных стран. Кстати, на втором месте также мультфильм Норштейна - «Сказка сказок».Фото: Наталия КРИВЕЦ

Самоирония, кажется, забавляет папу «Ежика». А я прицениваюсь к книгам: «Ежик в тумане» - 29 рублей, «Путаница» - 22, «Лиса и Заяц» - 25, самая дорогая - двухтомник «Снег на траве», 255 рублей. В ней режиссер рассказывает о себе и своей семье и раскрывает все секреты создания своих мультфильмов. Мультипликация для его семьи, говоря современным языком, - семейный бизнес: он придумывает мультфильмы, жена Франческа Ярбусова их рисует. Они познакомились 55 лет назад на студии «Союзмультфильм». У них двое взрослых детей и восемь внуков.

- То есть Ежика нарисовали не вы? - растерянно спрашиваю я, замечая имя Франчески Ярбусовой на книгах, постерах и магнитиках с Ежиком.

- Он без меня все равно не получился бы, я же режиссер, я одушевляю его, - улыбается Норштейн. - Но вот этот сам Ежик, в книге, в мультфильме и на магнитиках, - это, конечно, рука Франчески. Вот, смотрите.

Юрий Борисович открывает книгу «Снег на траве», находит страницы с раскадровкой мультфильма и терпеливо объясняет: вот это все делал он, а вот эти эскизы - Франческа.

- Так что мы с женой вдвоем - родители Ежика и Лошадки, - заключает он и размашисто расписывается на магнитике с Ежиком.

Юрий Норштейн объясняет, как они с женой работали над мультфильмом. Фото: Сергей ШАПРАН.

Справедливости ради стоит сказать, что у самого известного в мире Ежика был еще книжный папа - писатель-сказочник Сергей Козлов, это по его сказке Норштейн снял свой мультфильм, и его имя на книжке стоит первым.

В Минске Юрий Норштейн пробудет еще два дня, 7 и 8 февраля. Почитатели его таланта могут увидеться с легендой советской анимации и купить на стенде издательства «Вита Нова» в «БелЭКСПО» на проспекте Победителей, 14 книги. Кроме того, сегодня, 6 февраля, он станет гостем Интеллектуального клуба Светланы Алексиевич. Встреча пройдет в конференц-зале гостиницы «Беларусь», вход свободный, время встречи - 19.00.