Александр Глеб о шансах сборной на Евро-2020: «Хорошего ничего не могу сказать. А плохое не хочется»

24 и 26 апреля в Минск примет решающие матчи Лиги чемпионов по мини-футболу. Жеребьевку полуфинальных пар провел амбассадор церемонии Александр Глеб. В финале четырех сыграют испанские «Барса» и «Мурсия», российские КПРФ и «Тюмень».

Мы побеседовали о жизни, большом и мини-футболе, секрете хорошей формы.

- Каково это – вершить судьбу «Барселоны»?

- Знаешь, по-моему, интересно получилось. Такой микс испанских и российских команд. Если бы жребий сложился иначе, то было бы не интересно. Поэтому лично я доволен. Собираюсь посетить эти игры.

- Легкая рука.

- У меня всегда легкая рука. Просили Люксембург не вытягивать – я вытянул (в январе 2018-го была жеребьевка Лиги наций, Глеб в соперники нашей сборной вытянул Люксембург, которому не раз проигрывали – Ред.). Верю, придет много болельщиков, будет шоу на этих матчах.

- Сами думали пойти в мини-футбол? Эрик Кантона пошел в пляжный футбол.

- Вот в пляжку я бы пошел (смеется). На самом деле мини-футбол травматичный. Переходить туда после большого футбола для суставов, спины тяжеловато. Да и возраст уже не тот. Вот для пляжки возраст нормальный.

Участники жеребьевки финала Лиги чемпионов по футзалу 2020 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Считается, что в футзале/мини-футболе интеллект играет большую роль, чем в большом футболе, потому что меньше игроков на площадке.

- Когда смотрим мини-футбол, иногда говорим: что бы они с нами делали? Но специфика большого футбола другая. Нельзя на газоне делать то же, что и в зале.

- В Барселоне вас наверняка помнят. Из Каталонии много болельщиков приедет?

- Там любят мини-футбол, собирается полная арена. Как-то был на игре, атмосфера понравилась, очень зрелищно. Думаю, приедут болельщики и зажгут у нас.

- Для вас боль, что «Столица» не прошла в финал четырех?

- Не сказал бы. Все-таки на другом уровне пока находимся. «Барселоне» сколько лет, какие там таланты, финансирование. «Столица» делать шаги вперед, надеюсь, они руки не опустят.

- За кого будете болеть в финале?

- За красивый футбол.

- Ни за «Барселону», ни против «Барселоны»?

- Нет. У меня нет явного фаворита. Вот у Александра Алаева (возглавляет комитет УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу, генеральный секретарь Российского футбольного союза – Ред.) есть, он говорит, что «Барселона». Доверюсь ему. Предыдущие матчи этих команд не смотрел, хотя спортивный директор «Барселоны» меня приглашал на игры, но не было времени. Он написал, что если и на эти игры не приду, то обидится. Прогнозы давать не хочется. Но Алиев говорит, что испанцы более квалифицированные, но у российских команд есть характер, все-таки из 57 команд в финал попали именно эти. Все будет зависеть от настроения, желания в день матчей.

- Вы вытянули КПРФ. Какие ассоциации?

- Мене уже сказали, кому принадлежит команда (Компартия РФ. - Ред.). Жаль, что «Тюмень» принадлежит не Жириновскому (смеется). Сыграли бы друг с другом, вообще было бы шоколадно. Буду переживать за российские команды.

Александр Глеб и Александр Алаев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Когда участвовали в жеребьевке Лиги наций, были в галстуке, который жена подбирала. Сегодня без него.

Жена Александра Глеба Светлана: «До жеребьевки в Швейцарии ни разу не видела мужа с галстуком»

- Решил без галстука, чтобы было свободнее, набрал вес (улыбается).

- Сколько?

- Два килограмма за зиму. Задача - набрать еще четыре, чтобы морщины разгладились (улыбается).

- Какие шансы сборной Беларуси в мартовских играх плей-офф Лиги наций, чтобы выйти на Евро-2020?

- Хорошего ничего не могу сказать. А плохое не хочется.

- Как январь проводите? Обычно в это время сборы, подготовка к сезону.

- Я опытный боец, если надо, набираю форму за две недели. На самом деле отдыхаю с семьей, хочется с ними больше времени проводить. А как соскучусь по футболу - будет видно.

Александр Глеб никому не отказывает в фото.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковских как раз говорил, что вы можете набрать форму за две недели, можете помочь его команде. Ждать вас в «Ислочи» в качестве игрока?

- Пока не буду говорить.

Глеб планирует завершить карьеру и провести прощальный матч на «Динамо»

- Как форму поддерживаете?

- Лыжи, хоккей, пляжный футбол - в отпуске этим занимаюсь, играю в свое удовольствие. Организм требует нагрузок, есть желание заниматься тем, что нравится. Хожу с друзьями на хоккей, хотя не все там получается.

- Недавно Самюэль Это’о сказал: «Хорошо помню Глеба. В «Барселоне» его не ставили на излюбленную позицию, а закрывали им дыры. Глеб по своему характеру лидер, и он хотел большего. Да, в «Барсе» ему не удалось реализовать себя полностью, но в целом он провел хорошую карьеру».

- Не читал это. Ну, сказал и сказал. У нас с ним хорошие отношения. Я сам знаю, почему не заиграл. Конкуренция большая была, еще мой характер… Сыграл около 30 игр за «Барселону». Стать основным игроком не получилось из-за тех ситуаций, которые произошли в жизни, было тяжело настроиться на футбол.

- У вас есть жизненный девиз?

- Всегда (смеется)! Смотрю на жизнь позитивно, стараюсь искать хорошее. Это самое главное. Если искать негатив, таким и становишься. Главное - улыбка, получать удовольствие - и вперед.

Александр Глеб старается на все смотреть с позитивом и улыбаться.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Владислав Климович для вас не чужой человек (бойфренд падчерицы Глеба. - Ред.). Давали ему совет сменить «Торпедо-БелАЗ» на минское «Динамо»?

- Ты уже в семейное лезешь. Варианты с клубами за границей не получились. А «Динамо» Минск - это имя. Пусть команда давно не становилась чемпионом. Для развития Влада это хорошо.

- Сергей Гуренко поможет раскрыться?

- Сергей Витальевич - максималист, будет стараться достать и развить лучшие качества каждого футболиста. В футбол играют 11 человек на поле. Посмотрим, как сложится сезон.

- Влад рассказывал, как в Сочи их хорошо нагрузили беговой работой?

- В деталях не говорил. Сказал, что сбор прошел хорошо, нагрузили полезно. Когда играл в «Штутгарте», Феликс Магат нас гонял еще больше, зато в сезоне мы летали. Может, это и лучше.

- Что будет с «Динамо»? Пока не понятно, кто будет владелец. Сейчас Мингорисполкому принадлежит и «Динамо», и ФК «Минск». По правилам два клуба с одним собственником не могут играть в одной лиге.

- Не знаю что там. Это зазеркалье какое-то.