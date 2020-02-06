«Одежду забрали, выходить из комнаты запретили»: белорусов эвакуировали из Ухани в Тюмень

Белоруска Валерия Соловьева прилетела в Ухань на китайский Новый год. Там она гостила у друзей, работников местного цирка. Уже в Китае девушка узнала про эпидемию коронавируса.

Всего из Уханя 5 февраля эвакуировали 10 белорусов - двоих девушек, одного ребенка и семерых мужчин. Среди них были знакомые Валерии, работающие в цирке. Эти ребята и связались с белорусским посольством в Китае с просьбой о помощи.

- Сначала я была настроена не уезжать, хотела переждать эпидемию в Ухане. Но родные хотели, чтобы я вернулась обратно домой.

Как рассказывает девушка, в Ухане она выходила в магазины за продуктами, носила маску.

«В самолете у всех были маски, нам их постоянно меняли»

То, что ее эвакуировать в Россию будут на военном самолете, было известно заранее.

- Моя знакомая полетела первым бортом, она сбросила мне фото и видео оттуда. Я была готова к непривычным условиям. В самолете мы сидели на скамейках. Сначала в самолете было холодно, а когда летели, стало даже душно. У всех на лицах были маски, которые нам постоянно меняли. Сопровождающие нас люди были в специальных скафандрах.

Валерия признается, что в самолете, на котором их эвакуировали, ее больше всего поразил туалет.

- Это была палатка, а в ней ведерки с крышками, - говорит девушка. - В самолете было очень много еды - армейских сухпайков. У нас была дозаправка в Улан-Удэ. Нам говорили, что там мы сможем выйти на улицу, где будут палатки, в одной из которых будет еда. Прилетев на дозаправку, узнали, что на улице мороз -30. На улице в палатке и правда была еда - замерзшие пирожки в контейнерах, бутерброды и бутылки с водой. Зато там были нормальные биотуалеты!

Девушку впечатлил туалет на военном самолете, на котором эвакуировали россиян и белорусов.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В Тюмени эвакуированных из Уханя посадили в автобус и на автобусах отвезли в реабилитационный центр.

Валерия прислала фото ее двухместного номера. Выглядит он обычно: в санузле - душ, раковина, туалет. В самой комнате - тумбочки, маленький холодильник, кровати и телевизор. В палате есть очиститель воздуха.

- Я живу с девочкой из России. Всю одежду, вплоть до белья, у нас забрали на дезинфекцию. Вместо нее выдали пижамы, халат, полотенце и даже тапочки. К нашему приезду в комнате находились средства гигиены - шампунь, мыло, прокладки, зубная щетка, паста, туалетная бумага, освежитель воздуха. Были и фрукты, вода, чай, чайник, печенье, конфеты, шахматы, книги. А еще нам выдали российские сим-карты. Свой багаж мы еще ничего не получили. У нас с собой только ручная кладь.

Все эвакуированные рейсом 5 февраля из Китая в Россию общаются в одном чате.

- Мы друг друга подбадриваем! Выяснилось, что у кого-то кровати лучше, чем у нас. У нас кровати на пружине. Но я не жалуюсь на условия! Я очень рада, что Россия нам так помогла и вывезла из Китая.

«Выходить из комнаты запретили. Иначе продлят карантин»

Со своими родными Валерия все время на связи. В комнате девушка смотрит телевизор.

- Выходить из палаты нам запрещают, иначе продлят карантин. Можно только окошко открыть. В целом нас неплохо кормят. На завтрак была овсяная каша, творожная запеканка, кофейный напиток, фрукты... На обед - суп, гороховая каша вместе с котлетой, салат из помидоров, йогурт, булочка. Те, кто приносит нам еду, передают ее с порога, в спецодежде.

Так выглядит комната Валерии в реабилитационном центре.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

У Валерии есть ощущение, что происходящее с ней похоже на фильм.

- Медперсонал относится к нам так, как будто мы инфицированы. Например, пытаются после посещения как можно быстрее закрыть дверь. Врач во время осмотра дезинфицирует все что можно - руки и все, чем они к нам прикасались. А еще нас охраняют сотрудники Росгвардии, которых можно увидеть из окна. Планируется, что нас выпишут 18 февраля. Как мы будем добираться до Беларуси, пока не сказали. Надеюсь, окажут помощь.

- А как ваше самочувствие?

- Недавно был осмотр, все в порядке. Померили температуру, давление. Один день после прилета у меня был насморк. Сейчас только небольшое покраснение горла.

В Инстаграме у Валерии спросили, эвакуировали ли с ней людей с коронавирусом. Девушка говорит, что нет, так как все проходили первичный тест на наличие коронавируса (в самолете проверили температуру - Ред.), и у всех он был отрицательный.