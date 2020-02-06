Права, о которых вы не знали: мужья декретниц могут получать больше денег, а незадолго до пенсии должны продлить контракт

31-летний Денис Юрков - самый известный белорусский дворник. Инвалидность 3-й группы, которую он получил из-за эпилепсии, не мешает ему мести опавшие листья и выкладывать из них целые картины. Дворником он работает уже 11 лет, и лишь полгода назад узнал, что вместо социальной пенсии (сегодня это 173 рубля) имеет право получать трудовую пенсию по инвалидности (214 рублей). Почему? Как и многие, он просто не знал о таком праве. Знакомая девушка подсказала, что при выработке нужного стажа (в возрасте от 18 до 23 лет - 1 год, от 23 до 26 лет - 2 года и т.д.) работающий инвалид имеет право на трудовую пенсию. Вернуть недополученные за десять лет деньги уже нельзя, и виновных в этом нет. В Минтруда объяснили, что «обязанность об извещении граждан о возникновении в будущем у них права на иной вид пенсии на органы по труду, занятости и социальной защите не возложена».

Денис Юрков узнал о праве на трудовую пенсию случайно и только спустя 11 лет работы. Фото: instagram.com/denik113.

Дениса это объяснение не удовлетворило, с помощью Офиса по правам людей с инвалидностью он подал в суд на чиновников и создал соответствующую петицию. Прошедший 6 января 2020 года суд встал на сторону органа соцзащиты. Впрочем, в свою победу парень и не верил. Но для него было важно, чтобы дело получило огласку и другие инвалиды хотя бы таким образом узнали о своих правах.

- О трудовой пенсии для инвалидов часто люди не знают, а госорганы умалчивают. А статья 90 Закона о пенсионном обеспечении - совершенно бесчеловечная, но выгодная для государства. В ней говорится, что начисленные суммы пенсии, не востребованные пенсионером своевременно, выплачиваются не более чем за 3 года. Я буду оспаривать это решение суда в апелляционном порядке, и обращусь за перерасчетом и возвратом неполученных мною денег за все 11 лет. Но я понимал, что суд будет на стороне госорганов. Моя цель была другой – привлечь внимание к проблеме, чтобы другие инвалиды узнали о своем праве на трудовую пенсию. После публикации в СМИ, мне написало восемь человек, которые тоже не знали о таком своем праве. А один даже сделал мне подарок от души – квадрокоптер. Теперь я буду делать крутые фото и видео своих трудов, - говорит Денис.

Фото: instagram.com/denik113.

Так же, как и Денис, многие люди о своих правах или не знают, или узнают о них после того, как ими можно было воспользоваться. Это об обязанностях нам расскажут раньше, чем мы об этом спросим. А знания о правах чаще всего приходится добывать самостоятельно. И сделать это не так-то просто. Во-первых, законодательные акты с их нечитаемыми канцеляризмами не с первого раза даже юрист понимает. Во-вторых, в одном законе могут быть отсылки к пятидесяти другим. В-третьих, последняя редакция закона, которую вы найдете на просторах интернета, может оказаться далеко не последней. И даже если вы очень настойчивы и попадете на личную консультацию в высокий кабинет, то вам там, скорее всего, просто прочтут выдержку из закона, что не прояснит ровным счетом ничего. Даже в собственной бухгалтерии вам могут ничего не объяснить о праве на льготы. Увы, но это будет совершенно законно - о ваших правах вас никто предупреждать не обязан.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

Заболел в отпуске - отпуск продлевается

Надеемся, вы и так знали о том, что если заболели в отпуске, то вам его должны продлить или перенести, а отпускные нельзя выплачивать после отдыха? Если не знали, читайте об этом здесь. Кроме того, много полезного можно найти и в коллективном договоре у своего работодателя. К примеру, вы можете иметь право на получение материальной помощи к юбилею, свадьбе или рождению ребенка, а также право на отпуск за свой счет по семейным обстоятельствам. Вот только большинство кадровиков вам о таких правах не расскажут.

В предпенсионном возрасте можно выйти на пенсию раньше

Направить вас на оформление досрочной пенсии может только служба занятости. И только при соблюдении таких условий: если до пенсии вам осталось не более 2-х лет, вас уволили из-за ликвидации предприятия, потом вы зарегистрировались на бирже труда, но подходящей работы вам не нашли. То же самое при увольнении из-за сокращения, только срок меньше: до пенсии вам должно оставаться не менее года.

Уволить хорошего работника за два года до пенсии нельзя

Если вам до пенсии два года и у вас нет дисциплинарных проступков (оформленные выговор, замечание, лишение премии), то контракт с вами должны продлить до наступления пенсионного возраста. Исключения - виновные действия (прогул, распитие спиртных напитков) или сокращение (но только, если предпенсионный возраст не указан в качестве преимущества при продлении контракта в коллективном или отраслевом соглашении нанимателя). Подробнее об этом читайте здесь.

За рождение третьего ребенка можно получить много денег

Это 22,5 тысячи рублей, которые кладут на счет третьего и каждого последующего ребенка в семье. Потратить их можно на улучшение жилья, медуслуги или образование ребенка. Но нужно не прозевать шестимесячный срок со дня рождения (усыновления, удочерения) и подать в исполнительный и распорядительный орган по месту жительства заявление. Не успели - семейный капитал не назначают.

За четвертого ребенка вам простят долг по кредиту

При рождении или усыновлении первого ребенка государство погасит 10% от суммы задолженности по выданному кредиту, при рождении второго - 20%. Многодетным семьям при наличии трех несовершеннолетних детей спишут 75%, а при рождении четвертого ребенка - 100% от суммы задолженности. Но автоматически этого не случится - вам надо обратиться с соответствующим заявлением в исполком, который предоставил льготу. Многие многодетные семьи признаются, что не знали о таком праве, а вернуть уже уплаченное нельзя.

- Мы начали строительство, когда в семье было двое детей, так что кредит был не льготный. Только с рождением четвертого совершенно случайно мы узнали, что часть кредита можно было погасить, как многодетным. Жаль, что это произошло слишком поздно, мы сами погасили 85% кредита, а простили нам около 15%, - говорит многодетная мама Татьяна.

Налоговый вычет для тех, кто купил жилье

В Налоговом кодексе он называется «имущественный налоговый вычет». Он полагается тем, кто стоял в очереди на улучшение жилищных условий и купил жилье. По сути, это освобождение от уплаты подоходного налога на сумму, потраченную на приобретение жилья.

Допустим, ваша зарплата - 1000 рублей в месяц, стоимость квартиры - 100 000 рублей. При такой зарплате вам понадобится 100 месяцев, чтобы полностью покрыть стоимость квартиры. То есть, на протяжении 100 месяцев (или 8 лет с небольшим хвостиком) с вас не будут брать 13% подоходного налога. Таким образом, из 100 000 рублей, уплаченных при покупке квартиры, вам вернутся в виде налогового вычета 13 тысяч рублей.

Если часть суммы вы внесли сами, а на часть взяли кредит, то с вас не будут высчитывать подоходный налог все с той же суммы в 100 000 рублей, но разными частями, по мере погашения кредита.

Такой вычет предоставляется единожды. Список необходимых документов вам предоставит бухгалтерия по месту работы.

Содержите детей и жену-декретницу - платите меньше налогов

В Налоговом кодексе есть понятие «стандартный налоговый вычет». Ваша зарплата меньше 709 рублей? Тогда на сумму 117 рублей вы не платите подоходный налог. То есть, если вы получаете, например, 600 рублей, то каждый месяц вычет будет экономить вам 15 рублей 21 копейку.

Стандартные вычеты полагаются тем, кто содержит иждивенцев. Например, таковыми считаются дети до 18 лет, супруга/супруг в декретном отпуске, дети старше 18 лет, которые еще учатся, а также инвалиды I и II группы старше 18 лет. Вычеты небольшие, но, как говорится, копейка рубль бережет. На ребенка в возрасте до 18 лет и (или) каждого иждивенца вычет составляет 34 рубля, если детей двое и больше - 65 рублей на каждого, вдове (вдовцу), опекуну или приемному родителю ребенка до 18 лет - тоже 65 рублей.

Например, ваша зарплата 1000 рублей, у вас двое детей и жена в декрете. 1% от нее (10 рублей) платится в ФСЗН. От остальной суммы можете отнять сразу три вычета: по 65 рублей на каждого ребенка и 34 рубля - на жену. То есть, налогом не облагаются 164 рубля. В итоге на руки вы получите не 860 рублей, а 881 рубль 30 копеек.

Самый большой стандартный вычет - 165 рублей - получают участники Великой Отечественной войны и ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС; инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, несовершеннолетние дети-инвалиды; а также Герои Социалистического Труда, Герои Советского Союза, Герои Беларуси и полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы, Отечества.

Вычет за платное обучение

Если вы или ваш ребенок получаете первое образование (высшее, среднее специальное или профессионально-техническое) и платите за учебу, то имеете право на налоговый вычет (те же 13%) на сумму, уплаченную за обучение. То есть, если ребенок старше 18 лет поступил в вуз на платное, у родителя будет два вычета (за обучение и за иждивенца), а если на бесплатное - то один (за иждивенца).

Социальный вычет за страховку

Он полагается тем, кто заключил договор добровольного страхования у белорусской компании на страхование жизни (на срок 3 и более года), договор дополнительной пенсии (на 3 и более года) и добровольного страхования медицинских расходов (то есть страховка, сделанная на себя, близких родственников или подопечных).

Но сумма вычета ограничена: за 2020 год - не более 3164 рублей. Раньше этот вычет предоставляли только по основному месту работы, с прошлого года - по всем.

Декретницам можно работать, но не больше, чем на полставки

Подработать в декрете и не лишиться пособия по уходу за ребенком (на первого – 405 рублей 48 копеек, на второго и последующих - 463 рубля 40 копеек) возможно - при условии, что вы работаете по трудовому договору не более чем на 0,5 ставки (в сумме по всем работам). В ином случае придется отдать половину пособия государству. К слову, об устройстве на работу или ее смене вам тоже нужно предупреждать нанимателя (или управление соцзащиты – смотря куда вы обращались за пособием) за пять дней, иначе придется возвращать выплаченное за это время пособие.

На всякий случай напомним, что уезжать за границу с ребенком до трех лет, если вы получаете на него пособие, вы имеете право не больше чем на два месяца. Уезжаете на дольше - об отъезде нужно за 5 дней предупредить работодателя (или управление соцзащиты), и те приостановят выплату пособия. Иначе пособие за это время придется вернуть.

КСТАТИ

Не знали про положенный вам вычет? Получить его можно задним числом!

Но только если не прошли сроки давности, как правило, это 3 года. Например, если 6 лет назад ваш ребенок окончил вуз, а вы не знали о такой льготе, применить ее можно будет только за последние 3 года.

Правда, есть нюанс: у вас должны сохраниться все документы, подтверждающие расходы (чеки и договоры). А если вы за это время сменили работу – нужно будет принести справку с прошлой работы о том, что вычетов вам раньше не предоставляли.