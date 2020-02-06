В тренде: контрабандисты пытались отправить сигареты из Беларуси в Латвию на беспилотнике

В Браславском районе недалеко от пограничной зоны поймали двух мужчин. Нарушители пытались убежать, но пограничники их задержали. Оказалось, это контрабандисты, которые готовились к переправке в Латвию большой партии сигарет.

- У нарушителей изъяли четыре короба сигарет и арсенал подручных средств: беспилотный летательный аппарат, устройства для его запуска и управления им, портативный тепловизор, - рассказали в пресс-службе Госпогранкомитета. - Для транспортировки нарушители использовали автомобиль «Ауди А6».

Оба задержанных граждане Беларуси. Одному 40 лет, другому 25. Мужчин привлекут к ответственности за нарушение пограничного режима и неповиновение должностному лицу при исполнении им служебных полномочий. По каждой из статей их могут оштрафовать на 50 базовых (это 1350 рублей), а за неповиновение - еще и отправить под арест.

А несколькими днями ранее, 31 января, в Литве в контрольно-пропускном пункте Лаворишкес нашли самый крупный с начала года контрабандный груз, и это тоже были белорусские сигареты, сообщила Литовская таможня. 280 тысяч пачек сигарет общей стоимостью почти миллион евро были в тайнике в седельном тягаче «Ивеко». Водитель-белорус заявил, что везет доски. Фуру просветили рентгеном, и оказалось, что в первой и второй половине полуприцепа спрятаны сигареты. Контрабандный груз - сигареты семи марок белорусского производства, среди которых «Минск», «Премьер» и NZ.

Водителя взяли под арест на месяц. Литовские правоохранительные органы ведут расследование.

КСТАТИ

Беспилотники у белорусских контрабандистов в последние годы - один из самых модных трендов. На них сейчас такой же бум, как несколько лет назад - на сплавляемые по рекам нагруженные сигаретами плоты с GPS-маяками. К дрону можно прицепить довольно солидную партию сигарет. Так, два года назад в марте на Брестчине поймали беспилотник, который переправлял по воздуху 300 пачек сигарет. В случае если владельцев дрона устанавливают, им приходится отвечать не только за контрабанду, но и за нарушение правил использования воздушного пространства и использования авиамоделей.

Еще сигареты закатывают в консервные банки, упаковывают в тетрапаки вместо сока, прячут в бамперах и газовых баллонах автомобилей. А один белорус сшил себе жилет из 60 сигаретных пачек и отправился в нем за границу.