«Я сам в шоке!»: Иван Комар из деревни Няньково всю жизнь фотографировал односельчан – и в 99 лет проснулся знаменитым

- Кажется, это было самое неожиданное событие года! Мне ж сто лет в обед, во докатился! - смеется Иван Игнатьевич Комар. - На самом деле я к этому не стремился, просто любил снимать. До жадности. Хотел сохранить в памяти то, что вижу.

Неожиданно для многих к 100-летнему юбилею в Национальном историческом музее для Ивана Комара организовали фотовыставку.

Всего на фотовыставке Ивана Комара - 100 фото.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

На самом деле Иван Игнатьевич слишком скромный. А удивительное не только событие, но и он сам. Однажды мы уже встречались с ним и даже писали о нем материал для нашей рубрики «Оптимисты».

Представьте себе картину: приезжаем в гости к тогда еще 97-летнему Ивану Игнатьевичу в деревню Няньково, что в Новогрудском районе Гродненской области, а он сидит за ноутбуком и - внимание - сам переустанавливает операционную систему!

Он и в соцсетях зависает! Придумал ник, зарегистрировался в Фейсбуке - и понеслось. Говорил: «Засиживался так, что спать некогда было. Знакомства, все такое».

Переустановить винду? Для Ивана Игнатьевича - не проблема!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Компьютер - мой хороший друг.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

До этого в магазине техники он так же, как и нас, ошарашил продавцов, когда пришел покупать себе мобильный с хорошей камерой. И никто ведь к этому не подталкивал. Жена Ольга умерла много лет назад. Детей судьба не подарила.

- Зато жизнь дала шанс пожить. Значит, надо благодарить и радоваться! Так и живу. В огороде копаюсь, палки для скандинавской ходьбы прикупил. Но хожу с ними только по огороду, чтоб сельчане не смеялись.

Тогда на прощанье он достал свою швейную машинку, мастерски на наших округлившихся от удивления глазах зашил фотографу «Комсомолки» жилетку и дал с собой несколько пакетов любимых яблок!

Со швейной машинкой лихо управляется и сегодня.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Каково же было наше удивление, когда на днях на сайте Национального исторического музея мы увидели афишу: «5 февраля состоится открытие выставки к 100-летию фотографа Ивана Комара «Ян Комар. Фотограф из Няньково. Выставка продлится до 1 марта».

Это же наш Иван Игнатьевич! Он, оказывается, еще и именитый фотограф? Как мы об этом могли не знать?

Оказывается, за эти пару лет, что мы не виделись, с нашим героем произошла очередная удивительная история.

«Вспомнил всех на фотографии, а потом и сам стал знаменитым»

- Два года назад к нам в музей попали негативы межвоенного времени на стеклянных фотопластинках, - рассказывает заведующая отделом письменных и изобразительных источников Национального исторического музея Надежда Савченко. - Чтобы узнать имя автора негативов, понадобилось несколько экспедиций и месяцы исследовательской работы.

Человеком, который на этих снимках опознал своих одноклассников и назвал всех до единого, был наш Иван Комар! Он же назвал и имя автора фотографий - Савва Сивко, работы которого уже сегодня считаются нематериальным культурным наследием Беларуси. Благодаря памяти Ивана Комара нашлись и родные фотографа, и новые стеклянные фотопластинки с историей любчанских деревень. А потом выяснилось, что и сам Иван Игнатьевич - фотограф-любитель. Когда его снимки увидел фотохудожник Альберт Цеханович, - изумился. В результате оцифровал более двух тысяч фотонегативов Ивана Игнатьевича, отобрал самые яркие кадры и организовал выставку.

Так к своему 100-летнему юбилею Иван Игнатьевич стал знаменитым.

Выставка стала фотохроникой одной деревни .Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Соседи часто просили сфотографировать местного фотографа своих детей.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Сельские модницы середины прошлого века.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

И модники.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

На открытии выставки говорили о том, что у Ивана Игнатьевича «совершенная композиция, врожденное чувство кадра, умение выбрать нужный момент съемки». Все фотографии фотовыставки напечатали на старой фотобумаге 80-х годов прошлого века, а на них - портреты односельчан: праздничные и повседневные, много деревенских пейзажей и кадры простой деревенской жизни, которые хочется долго и детально рассматривать.

Получилось, что, просто занимаясь тем, что нравится, Иван Игнатьевич создал полноценную фотохронику жизни своей деревни длиною в несколько десятилетий.

Такая вот деревенская жизнь глазами автора.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

И такая.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Как вам такая альтернатива прогулке с собачкой?Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Деревенские детские радости.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

«У вас столько возможностей! Есть чему завидовать!»

Увы, на открытии выставки Ивана Игнатьевича мы не увидели.

- Не поверите, приболел, - с оптимизмом выдал наш герой. А потом немного погрустнел. - Начало потихоньку здоровьице сдавать. Да и в одиночестве жить все же сложно, а тут еще и хвароба. Решил вот перебраться в Дом сестринского ухода…

Мы, конечно, немного огорчились. Но не успели пожелать Ивану Игнатьевичу скорейшего выздоровления, как он выдал:

- Ничего, еще поживу. Планов много! Я же теперь еще и знаменитость!

- А ваша любимая фотография на этой выставке есть? - интересуюсь.

- Любимой нет. Мне просто нравилось снимать. Особенно в 50 - 70-е годы. У нас на глазах тогда рождалась новая жизнь. Мы не знали тогда даже слова «космос», но то, что с нами происходило, и те возможности, которые появлялись (пусть даже это элементарный, как вам сейчас кажется, доступ к еде, работе, путешествиям и даже одежде), казались фантастическими. Мы думали, что лучше и быть не может!

По этим фото можно изучать историю деревни.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

На снимке - Няньково середины прошлого века.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

- Иван Игнатьевич, а если бы вам сейчас сказали, что наша современная жизнь тоже сложная, вы бы, наверное, смеялись?

- Да, нам в свое время было очень нелегко. Голод, холод, война, дефицит… Но и вам сейчас очень нелегко. Хочется и работу хорошую, и зарплату. А когда не получается, ломаетесь. Видите в интернете, как там у других и все - руки опускаются. Я тоже, может, таким же был бы, если б не закалка трудным детством и жизнью. У вас такого не было. Ну и отлично. Так что не в чем винить. А завидовать есть чему. У вас столько возможностей! Можно увидеть любую страну, жить где хочешь, стать кем угодно. Я вот по интернету сейчас все это смотрю. Учусь постоянно, фотографирую. Вот недавно новый смартфон себе купил, чтобы и камера лучше была, и памяти побольше.

- Тогда нам казалось, что мы живем в фантастическое время.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

- Как до 100 лет дожить, рецепт дадите?

- Не опускайте, дорогие мои, руки. Даже когда кажется, что все - конец. И утро вечера мудренее, и людей добрых много. Держитесь. И еще! Не делайте зла, умейте оставлять проблемы за порогом, какими бы они ни были, и помогайте людям!

На выставке можно увидеть и тетради школьника Ивана Комара.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Надо же, этой тетрадке почти 90 лет.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Тетрадь по биологии Ивана Игнатьевича.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

- А вы о чем-нибудь еще мечтаете?

- Конечно! Сейчас мечтаю дожить до 100 лет. День рождения у меня - 1 июля. Я стараюсь: на месте не сижу, читаю, фильмы поучительные смотрю, учусь. Переживаю вот только, что хронику деревни прервал. Я же каждый год обходил все хаты в своем Няньково и справлялся, как у кого дела: кто помер, кто родился, кто в школу пошел, у кого что нового в жизни. 20 лет так записывал. А теперь вот, получается, некому. Но я пока не сдаюсь.

Сегодня Иван Игнатьевич снимает на смартфон. Выбирает тот, что с лучшей камерой.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Хороший знак. Когда организаторы выставки пересчитывали число фотографий Ивана Комара для выставки, насчитали ровно 100. Такая вот случайность. К столетию - персональная выставка на 100 фотографий. Значит, Иван Игнатьевич, доживете!

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