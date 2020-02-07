«Сказала, что взяла предоплату за свои услуги»: в Минске судят бухгалтера, которая похитила 130 тысяч долларов и уехала в США

В эту пятницу, 7 февраля в суде Октябрьского района Минска началось судебное слушание по уголовному делу в отношении бухгалтера. Женщина обвиняется в том, что, оказывая бухгалтерские услуги трем организациям, похитила деньги на сумму более 283 тысяч рублей. Ей вменяют часть 4 статьи 210 УК РБ «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». Минимальное наказание по этой части статьи - 5 лет лишения свободы, максимальное - 12 лет.

Напомним, в ноябре 2015 года учредитель двух минских фирм искал бухгалтера. В итоге на работу взяли молодую женщину, 32-летнюю Анну Годиеву. Как уже писала «Комсомолка», по версии следствия, она переводила на свой личный счет суммы, гораздо большие, чем значились в расчетнике. Так, каждый месяц бухгалтер переводила себе на счет крупные суммы: сначала 3 тысячи рублей, потом 6, 10, 15. Когда учредитель компаний узнал о хищениях, он вызвал женщину на серьезный разговор. Та пообещала, что все вернет. Однако вскоре пропала. Бухгалтер продала свой дом за 140 тысяч долларов, забрала двоих детей и улетела в Майами к маме, которая за несколько лет до этого выиграла грин-карту. Из Америки женщину депортировали в прошлом году.

Сейчас Анна Годиева находится под стражей в Беларуси: в зале суда она сидит в «клетке» и внимательно слушает ход судебного процесса. Поддержать ее пришла родная сестра Лариса.

- Трудолюбивая, порядочная, всегда придет на помощь. Старалась всем помочь, - так в суде описывает обвиняемую родственница.

Лариса рассказывает, что двое детей Анны сейчас находятся в Америке.

- Наша мама (бабушка детей. - Ред.) много работает. Старшей дочке 15 лет, переходный период. Ей сейчас очень нужна мама. Мальчику 6 лет. Отец мальчика находится под стражей.

Девушка попросила не лишать свободы ее сестру.

"Сказала, что она взяла предоплату за свои услуги"

Бизнесмен Владимир Шведов, который и решил взять на работу бухгалтера, в суде рассказал, что был знаком с отцом обвиняемой. Этот факт сыграл свою роль.

- Был очень рад, когда этот человек появился в моей жизни, - говорит мужчина.

Зарплата Анны составляла 1500 рублей (эта сумма с налогами. На руки она получала 1400). О хищении денег бизнесмен узнал летом 2017 года.

- У нас не хватало денег на оплату контрактов... - говорит мужчина. - Мне было сказано, что замечены платежи в сторону Годиевой. Я попросил сделать сверку и увидел, что в течение месяца неоднократно, еженедельно перечислялись на ее счет суммы, которые вообще не должны были туда поступать. Моя реакция - шоковое состояние.

Владимир признается, что доверял сотруднице.

- Когда она пришла в офис, я попросил зайти в кабинет и объяснить, на каком основании были сделаны перечисления в ее адрес. Она объяснила, что ей необходимы были деньги и она взяла предоплату за свои услуги.

По словам Шведова, женщина просила не привлекать стражей порядка. Она же обещала, что вернет деньги и написала расписку. Но Годиева скрылась, и мужчина все же написал заявление в милицию.

Сумма ущерба предприятиям составила 283 100 рублей ($130 тысяч. - Ред.)

- Сумма ущерба возвращена частично, так как было заключено соглашение, которое составлено между родственниками (обвиняемой. - Ред.) и нами о том, что нам погашают частично сумму ущерба, а мы не подаем иск, - говорит Владимир.

Так, двум компаниям было возмещено 70 тысяч рублей.

- Требуете взыскать оставшуюся часть невозмещенных денежных средств? - уточнил гособвинитель.

- Мы пока не подаем иск. У нас достигнута договоренность.

Выйдя из зала суда, мужчина объяснил свою позицию:

- А каким образом можно будет возместить ущерб, если она будет сидеть в тюрьме? По 10 рублей получать ежемесячно до конца своей жизни? С их стороны была инициатива... В суде обвиняемая признала вину.

По словам потерпевшей стороны, от своих знакомых они узнали, что у обвиняемой есть недвижимость в Америке. Молодая женщина приобрела в Майами жилье.

Судебное заседание продолжится 13 февраля.