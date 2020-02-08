В Минске новое шоу Cirque du Soleil: главная героиня Кристел болеет за «Динамо-Минск»

Канадский Цирк дю Солей в этот раз привез в Минск программу-эксперимент Crystal. Впервые в своей истории они ставили спектакль на льду. Впрочем, это совершенно не похоже на то, что привозил до этого знаменитый фигурист Илья Авербух. Это скорее цирковое шоу, в котором задействовано около 100 человек, чем классический балет на льду признанных мэтров фигурного катания.

Cirque du SoleilФото: Святослав ЗОРКИЙ

В основе сюжета история рыжеволосой девочки Кристел (по имени которой и названо шоу), которую сыграла воздушная гимнастка Даника Пламондон. Она сбегает от семьи и друзей, которые, как ей кажется, не понимают ее, на замерзший пруд, где во время катания… проваливается под лед. И там вдруг оказывается в Зазеркалье – мире собственных фантазий. А то, что творится в голове девочки передано современным языком под хиты Beyonce, Нины Симон, U2 и Sia. С помощью 3D-технологий «оживали» даже декорации. Конечно же, было много чисто цирковых трюков.

Cirque du SoleilФото: Святослав ЗОРКИЙ

А в конце первого отделения артисты даже изобразили хоккейный матч, причем главная героиня вышла на лед в джерси «Динамо-Минск», чем вызвала у зрителей бурные аплодисменты. Но даже далекие от хоккея и цирка зрители уходили в этот вечер из «Минск-Арены» под большим впечатлением от шоу.

Cirque du SoleilФото: Святослав ЗОРКИЙ

Cirque du SoleilФото: Святослав ЗОРКИЙ

Cirque du SoleilФото: Святослав ЗОРКИЙ