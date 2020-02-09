Белорусские теннисистки в драматичном матче обыграли голландок: «Хотел сделать «ремонт» в раздевалке»

В Гааге проходил матч Кубка Федерации. Проще говоря, это был отборочный раунд в финал, где сыграют 12 команд, которые будут разделены на четыре группы в поведут борьбу за чемпионский кубок.

Несколько лет назад наши теннисистки обыгрывали голландок, те жаждали реванша. И все шло по их сценарию. В первый день Александра Саснович уступила Кики Бертенс, Арина Соболенко обыграла Аранчу Рус.

Во второй день Соболенко не смогла обыграть Бертенс (4:6, 4:6). Затем на корт вышли Саснович и Рус. В первом сете белоруска уступила 0:6. Еще при счете 0:5 на взяла брала медицинский тайм-аут, врач Павел Дриневский «колдовал» над ее левой рукой, с глаз Александры текли слезы…

Саснович нашла в себе силы и продолжила матч. Да еще как! Второй сет выиграла 7:5, а третий – 6:2.

В итоге все решалось в парном матче. Капитан сборной решила выставить на игру Саснович и Соболенко. Решение казалось рискованным, ведь обе затратили много сил в своих играх, к тому же испытывали дискомфорт и прибегали в помощи врача. У голландок играли Бертенс и Схюрс. Первый сет Арина и Саша проиграли (4:6). Во втором были точнее – 6:3. В третьем сете все дошло до сумасшедшего тай-брейка, где удача была на стороне белорусок – 7:6 (10:8). Мы в финале!

Три субботние встречи длились около 8 часов. Финал Кубка Федерации пройдет 14-19 апреля в Будапеште.

Арина Соболенко и Александра Саснович вытянули матч с голландками. Фото: tennis.by

Кики Бертенс была так расстроена, что не пришла на пресс-конференцию.

Эмоционально Кики полностью опустошена. Она не может сейчас разговаривать. Она измождена ментально и физически. В общем, появиться на пресс-конференции она никак не смогла бы. Деми Схююрс тоже опустошена, но она переносит это легче, чем Кики. Вообще, я хотел «сделать ремонт» в раздевалке с помощью ракетки, но профсоюз выставил бы нам счет. Да и ракетка была не моя, пришлось ее отложить, - передает слова капитана Нидерландов Пола Хархайса «Прессбол».

Деми Схююрс сказала так:

- Если говорить об эмоциях, то они вряд ли могут быть хуже, чем в этот момент. У нас было столько возможностей... Я сожалею, что сразу после матча не взяла в руки микрофон и не поблагодарила болельщиков. Мне стыдно, но в тот момент я не думала об этом.