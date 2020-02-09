2020-02-09T19:41:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко выходные провел в Сочи?

«Борт №1» вернулся в Минск только спустя двое суток после окончания переговоров по нефти и газу
Геннадий МОЖЕЙКО
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Александр Лукашенко катается на лыжах в Красной Поляне. Февраль 2019 года. Фото: пресс-служба президента России.Александр Лукашенко катается на лыжах в Красной Поляне. Февраль 2019 года. Фото: пресс-служба президента России.
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В пятницу, 7 февраля, Александр Лукашенко летал в Сочи - на переговоры с Владимиром Путиным по нефти и газу, которые прошли на горнолыжном курорте под Красной Поляной. В день переговоров самолет с частью российской делегации чиновников на два часа задержался в Москве из-за снежного бурана, а потом не смог сесть в Адлере - пришлось приземляться в Минеральных Водах. В итоге Лукашенко и Путин решили начать в формате «один на один». Встреча проходила в формате рабочего завтрака, в начале которого президенты обсудили кашку, которой завтракали утром. А потом сыграли в хоккей, в одной команде, в которой был также младший сын белорусского президента Николай.

О завершении переговоров Лукашенко и Путина государственное информационное агентство БелТА сообщило в пятницу вечером. О том, что белорусская делегация улетела в аэропорт, сообщил «Коммерсантъ». С тех пор никаких новостей об Александре Лукашенко не было.

Но есть один нюанс: «борт №1», на котором Лукашенко летал на переговоры, вернулся в Беларусь только 9 февраля - спустя почти двое суток после окончания переговоров. По крайней мере, это следует из данных авиационного сервиса RadarBox. Президентский Boeing 767 приземлился в Минске в воскресение, 9 февраля, в 17:22.

«Борт №1» вернулся в Минск только спустя двое суток после окончания переговоров по нефти и газу - 9 февраля. Фото: Radarbox24.

«Борт №1» вернулся в Минск только спустя двое суток после окончания переговоров по нефти и газу - 9 февраля. Фото: Radarbox24.

По данным сервиса, никаких других самолетов, которыми мог бы воспользоваться Лукашенко, в Сочи не летало. Выходит, президент Беларуси провел в Красной Поляне еще два дня? Чем занимался Лукашенко в это время, не сообщается. Можно только предположить, что президент Беларуси катался на лыжах - по крайней мере он это делал в этих же числах год назад.

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