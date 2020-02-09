Как выбрать цветы на 14 февраля: виды букетов, цены, доставка

14 февраля уже на этой неделе, а это значит, что в День святого Валентина непременно нужно показать своей второй половинке всю глубину, искренность и чистоту своих чувств. Сделать это можно по-разному: подарив букет цветов, оригинальный подарок или наполненную теплыми словами валентинку. К слову, в разных странах есть свои традиции. В Японии принято в День всех влюблённых дарить шоколад, во Франции - презентовать шоколадные муссы и конфеты, а в Италии - дарить печенье в форме сердца или маленькие орешки фундука, покрытые шоколадом. И конечно, во всем мире признано, что в самый романтичный день года нельзя обойтись без букета цветов! Именно цветы позволяют выразить то, что часто описать словами затруднительно или вовсе невозможно.

Как выбрать цветы на 14 февраля, чтобы букет сказал о ваших чувствах без единого слова? Разобраться в том, что нужно учесть при выборе букета, нам помогли флористы бутика цветов «Розмарин».

- Важны время и место – когда и где цветы будут преподнесены. Если это какое-то публичное место, а впереди - романтический ужин или поход в кино, то непременно нужно помнить: лучше выбрать такой букет, цветы в котором смогут некоторое время обойтись без воды, не утратив своей красоты и аромата, - рассказала Марина Равинчик, директор флористической компании "Розмарин". - Если запланирован романтический ужин при свечах за уютным домашним столом, то выбор цветов и вовсе становится неограниченным: розы и орхидеи, тюльпаны и антуриумы, альстормерии и пионы, незабудки… Мы доставляем дизайнерские букеты по всей Беларуси, при этом доставка цветов в Минске - бесплатна при заказе от 55 рублей. Можно выбрать любую форму оплаты (наличный и безналичный расчет) и заказать курьерскую доставку цветов.

Композиция в коробке или конверте - оригинальное дизайнерское решение

Валентинки получить приятно каждой женщине, а если они не просто традиционно бумажные, а «цветочные», то совершенно точно запомнятся надолго.

Букет в элегантной коробке-конверте смотрится настолько оригинально, что его смело можно преподнести в качестве основного подарка. Хотите удивить любимую женщину палитрой красок и оригинальным сочетанием цветов? Яркая, теплая и душевная композиция из золотистых тюльпанов и гербер в сочетании с веточкой лилового флокса и зеленью продемонстрирует яркость и глубину ваших чувств.

Цена: 60 рублей.

Цветы в коробке или конверте могут оставаться свежими до двух недель, поскольку в композиции используется специальная флористическая губка, пропитанная водой. Стильные и стойкие букеты из свежесрезанных бутонов французской розы, экзотического цветка Нерине, махровых тюльпанов и альстормерии будут долго сохранять свежеть и создавать праздничное настроение.

Цена: 65 рублей.

Цветочная композиция и изысканные сладости – идеальное сочетание в одном подарке. Коробку с цветами и макарунсами можно сформировать в любой цветочной и вкусовой палитре - медовой, ягодной, кремовой. А легкие и хрустящие лакомства особенно оценят девушки, которые следят за фигурой. Такой презент, безусловно, наполнит ваш вечер романтикой.

Цена: от 54 рублей.

Букет роз – символ любви и нежности

Букет из роз – это классика, которая всегда будет в моде. Стильно оформленные и собранные в авторской композиции, розы станут лучшим дополнением к подарку для вашей любимой. Красные розы – то, в чем невозможно ошибиться. Это очевидное послание - «Люблю!»

Цена: от 51 рублей за букет из 15-ти роз до 406 рублей за 101 розу.

Есть вариант немного похулиганить, но остаться при этом в классических рамках. Например, пышный букет, составленный из пионообразных роз. Их нежные лепестки поражают не просто оригинальными оттенками, но и тональными переходами. Такая композиция может быть выполнена в самом разном цветовом решении: насыщенный малиновый, красный, белый, лимонный, коралловый или пудрово-розовый – выбор за вами.

Цена: от 50 рублей.

Авторский букет для особенной женщины

Авторские букеты – стильные и выдержанные – подарок, способный сказать о ваших чувствах без единого слова. Это способ и возможность вложить в ваше поздравление самое сокровенное. Это слова, эмоции и посыл, выраженные в цветах.

День влюбленных – один раз в году. Поэтому торжественный объемный букет не просто уместен: на такой подарок обратит внимание любая женщина. С нежной композицией розовых гортензий, орхидей и пионов удивительно гармонирует эвкалипт и антуриум. Поверьте, аромат такого букета удивит даже самую уточненную даму

Цена: от 223 рублей.

Невозможно отвести глаз и от этой нежной и чувственной композиции. Большой букет из роз разных сортов, цветов и размеров – это универсальное праздничное решение. Такой подарок можно преподнести в самом начале отношений.

Цена: от 120 рублей.

Сегодня можно и нужно сочетать в композиции разные цветы и краски. Такой букет - ярко индивидуальный, в нем каждый мужчина может «зашифровать» именно свое уникальное послание, которое непременно дойдет до своего адресата.

Цена: от 45 рублей.

Лилия – цветок уникальный: с тонким нежным ароматом и изящной коронообразной формой. Букет, сердцем которого является лилия - это констатация проверенных временем чувств.

Алые, изящные тигровые и лиловые с кудрявыми лепестками, солнечные красные и оранжевые - выбор этих цветов в салоне огромен. Составить индивидуальный букет вам помогут профессиональные флористы.

Цена: от 127 рублей.

Основа букета «Блю даймонд» - сиреневая гортензия, обрамленная кремово-лиловыми розами. Такое сочетание с альстромериями и гилсофилом создает броскую и эффектную композицию. Большой и невероятно смелый букет, несомненно, удивит вашу вторую половинку.

Цена: от 278 рублей.

Композиции из сухоцветов и стабилизированных цветов: экзотичный подарок, который надолго сохранит свою красоту

Сделать композицию цветов долговечной? Это возможно. Долгоиграющая красота букетов из сухоцветов и стабилизированных цветов будет напоминать о Дне всех влюбленных на протяжении долгих месяцев и даже лет. Такой подарок сочетает в себе краски, оригинальные дизайнерские решения и практичность.

Хотите удивить? Сухоцветы в шляпной коробке - это настоящее открытие и нетривиальное решение. Удивительно нежные экзотические композиции станут не только оригинальным подарком в День святого Валентина, но и отлично впишутся в интерьер комнаты или офиса.

Цена: от 80 рублей.

Стабилизированные цветы - это живые цветы, обработанные специальным безопасным составом на основе глицерина. Их бутоны остаются свежими до 5 лет! Профессиональные флористы составят для вас яркую индивидуальную композицию, которая подчеркнет ваш тонкий вкус и оригинальность.

Цена: от 43 рублей.

Цветы – неотъемлемая часть праздника. Подойдите к выбору букета с душой, и он поможет вам выразить свою любовь, внимание и заботу.