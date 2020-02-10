«Зашел, отсканировал, оплатил». Система оплаты проезда с помощью QR-кода заработала в Гомеле

С понедельника, 10 февраля новый способ оплаты проезда в общественном транспорте заработал в Гомеле - по QR-коду. Это первый областной центр, где покупать талончики в один клик стало возможным с помощью смартфона.

- Войдя в автобус, пассажир наводит сканер в приложении «Оплати» на своем мобильном устройстве на QR-код. Тянуться или специально пробираться сквозь переполненный салон к ближайшей наклейке не надо: приложение хорошо распознает картинку на расстоянии до двух метров. Билет в электронном виде мгновенно отображается в смартфоне. Его останется только оплатить одним кликом, - рассказывают «КП» в Белинвестбанке.

Система оплаты проезда с помощью QR-кода заработала в Гомеле. Фото: Белинвестбанк

В электронном талончике указывается номер билета и автобуса, дата и время покупки. Кстати, рассчитаться можно как за себя, так и за и других пассажиров. Через то же приложение «Оплати» пассажир может отсканировать QR-код контролера, и на его смартфоне отобразится купленный билет со статусом «Оплачен». Если он недействителен, соответствующая надпись появляется внизу билета.

Пока рассчитаться за проезд с помощью QR-кода можно лишь в нескольких автобусах города, но уже скоро такую возможность обещают во всем транспорте автопарка №6, который занимается городскими перевозками.

Такая оплата проезда - альтернатива установки дорогих валидаторов, отмечают инициаторы новинки. Следующий город, где обещают ее внедрить, - Витебск.