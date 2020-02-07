Переговоры Лукашенко и Путина в Сочи задерживаются из-за плохой погоды в Москве

Лукашенко прилетел в Сочи накануне вечером, 6 февраля. Он вышел из самолета в спортивном костюме.

Лукашенко вышел из самолета в спортивном костюме. Фото: телеграм-канал "Пул №3".

В пятницу начало переговоров по нефти и газу отложили на несколько часов – самолет с российской делегацией не смог вовремя вылететь из Пулково из-за сильного снегопада, охватившего Москву. Российский борт в итоге задержался на два часа. На борту самолета находятся вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.

- Переговоры Лукашенко и Путина пройдут на «Поляне» - так называется место встречи, вообще это пятизвездочный «Гранд Отель», - сообщает близкий к президентскому пулу Александра Лукашенко телеграмм-канал «Пул первого».

Отель находится на горнолыжном курорте, который принадлежит «Газпрому» - это под Красной Поляной. На территории отеля - деревянные виллы, рестораны, SPA и огромный открытый бассейн.

Переговоры Лукашенко и Путина пройдут на «Поляне» - так называется место встречи, вообще это пятизвездочный «Гранд Отель». Фото: БелТА.

Напомним, сегодняшние переговоры Лукашенко анонсировал накануне:

- Некий момент истины наступил, — сказал Лукашенко. Он назвал себя и Путина архитекторами добрых политических отношений между Москвой и Минском.

- Нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные», — добавил президент Беларуси.

Накануне визита в Сочи Лукашенко провел совещание на тему топливно-энергетического комплекса страны. Он констатировал, что разногласия по энергетическим вопросам с ближайшим партнером - Россией - происходят регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства.

- Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 миллиона тонн нефти - по 2 миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч - одна четверть.