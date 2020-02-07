2020-02-07T17:48:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Хорошая новость о визах для белорусов: с февраля Польша выдает шенген детям до 18 лет бесплатно!

Эта льгота будет действовать как минимум до июня 2020 года, пока виза взрослым стоит 80 евро
Наталия КРИВЕЦ
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Такая льгота - серьезная экономия для семей с детьми!Такая льгота - серьезная экономия для семей с детьми!Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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На сайте Визового центра Польши появилась информация о том, что граждане Беларуси в возрасте от 6 до 18 лет, которые подают визовые анкеты в консульских отделах Польши или визовых центрах на территории Беларуси, освобождены от уплаты консульского сбора. Стоит заметить, что прежде Польша выдавала визы бесплатно лишь детям до 6 лет. Шенген для белорусских детей в возрасте от 6 до 12 лет стоил 35 евро, старше 12 лет - 60 евро. И новость об отмене консульского сбора стала приятной неожиданностью.

- Это действительно так, мы временно отменили консульский сбор для детей - граждан Беларуси до 18 лет, - подтвердили «Комсомолке» в Консульском отделе посольства Польши в Минске. - Это правило будет действовать до тех пор, пока не ратифицировано соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью.

Напомним, соглашение, по которому шенгенские визы для белорусов будут стоить 35 евро, было подписано в январе. Чтобы оно начало действовать, текст должен утвердить Европарламент и Национальное собрание Беларуси. Весенняя сессия в белорусском парламенте откроется в апреле. Новые правила вступают в силу спустя месяц после обмена обеими сторонами уведомлениями об утверждении соглашения. Наиболее вероятный срок, с которого белорусы будут платить за шенген 35 евро, - июнь 2020 года. А пока визы для нас подорожали с 60 до 80 евро - согласно поправкам в Визовый кодекс ЕС, которые вступили в силу с 2 февраля.

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