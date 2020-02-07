«Лей, не жалей»: Макс Барских снял клип за $180 тысяч, изобразив знаменитую Studio 54 в Нью-Йорке

Полтора года не было новых клипов у Макса Барских, со времен «Берегов». И вот, артист порадовал поклонников, выпустив видео-манифест, в котором выступает против социальных суждений и призывает к свободе самовыражения:

Макс Барских представил новый клип «Лей, не жалей». Фото: Александр ОСТРОГЛЯД

Клип «Лей, не жалей» вдохновлен феноменом Studio 54, которая открылась в Нью Йорке в далеком 1977 году в здании бывшего театра на пересечении 54-й улицы Манхэттена и Бродвея. В то время передачи, которые выходили из этой телестудии, становились вызовом общественным нормам и шаблонам. В стенах ее собирались самые яркие звезды 80-х от Энди Уорхола и Майкла Джексона, до Дэвида Боуи и даже Дональда Трампа. Впрочем, приглашали туда и самых простых людей - путевкой в клуб была яркость и неординарность.

Клип соткан из цитат культовых фильмов с графикой эксцентричных блокбастеров 90-х. Фото: Александр ОСТРОГЛЯД

- «Лей, не жалей» - вызов будням, манифест против чужих ханжеских осуждений. Все мы уникальны, в каждом из нас - яркий и неповторимый мир. Не бойтесь его показывать, невзирая на возраст, происхождение, цвет кожи, сексуальную ориентацию и никогда не забывайте, кто вы! - прокомментировал премьеру Макс Барских.

Бюджет клипа составил 180 тысяч долларов. Фото: Александр ОСТРОГЛЯД

Клип соткан из цитат культовых фильмов с графикой эксцентричных блокбастеров 90-х, которые вдохновляют артиста с самого детства. Для того, чтобы воплотить всю эту праздничную феерию, режиссеру Алану Бадоеву понадобилось 40 человек актеров, более 50 костюмов, 200 квадратов декорации, пиротехника, акробатические трюки, пневматические разрушения, 40 часов съемки и бюджет в 180 тысяч долларов.