2020-02-07T16:03:30+03:00
Звезды
КП Беларусь

«Лей, не жалей»: Макс Барских снял клип за $180 тысяч, изобразив знаменитую Studio 54 в Нью-Йорке

Новое видео воссоздает атмосферу студии, в которой собирались Энди Уорхол, Дэвид Боуи - и Дональд Трамп
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
Поделиться:
Макс Барских порадовал поклонников, выпустив видео-манифест. Фото: Александр ОСТРОГЛЯДМакс Барских порадовал поклонников, выпустив видео-манифест. Фото: Александр ОСТРОГЛЯД
Изменить размер текста:

Полтора года не было новых клипов у Макса Барских, со времен «Берегов». И вот, артист порадовал поклонников, выпустив видео-манифест, в котором выступает против социальных суждений и призывает к свободе самовыражения:

Макс Барских представил новый клип «Лей, не жалей». Фото: Александр ОСТРОГЛЯД

Макс Барских представил новый клип «Лей, не жалей». Фото: Александр ОСТРОГЛЯД

Клип «Лей, не жалей» вдохновлен феноменом Studio 54, которая открылась в Нью Йорке в далеком 1977 году в здании бывшего театра на пересечении 54-й улицы Манхэттена и Бродвея. В то время передачи, которые выходили из этой телестудии, становились вызовом общественным нормам и шаблонам. В стенах ее собирались самые яркие звезды 80-х от Энди Уорхола и Майкла Джексона, до Дэвида Боуи и даже Дональда Трампа. Впрочем, приглашали туда и самых простых людей - путевкой в клуб была яркость и неординарность.

Клип соткан из цитат культовых фильмов с графикой эксцентричных блокбастеров 90-х. Фото: Александр ОСТРОГЛЯД

Клип соткан из цитат культовых фильмов с графикой эксцентричных блокбастеров 90-х. Фото: Александр ОСТРОГЛЯД

- «Лей, не жалей» - вызов будням, манифест против чужих ханжеских осуждений. Все мы уникальны, в каждом из нас - яркий и неповторимый мир. Не бойтесь его показывать, невзирая на возраст, происхождение, цвет кожи, сексуальную ориентацию и никогда не забывайте, кто вы! - прокомментировал премьеру Макс Барских.

Бюджет клипа составил 180 тысяч долларов. Фото: Александр ОСТРОГЛЯД

Бюджет клипа составил 180 тысяч долларов. Фото: Александр ОСТРОГЛЯД

Клип соткан из цитат культовых фильмов с графикой эксцентричных блокбастеров 90-х, которые вдохновляют артиста с самого детства. Для того, чтобы воплотить всю эту праздничную феерию, режиссеру Алану Бадоеву понадобилось 40 человек актеров, более 50 костюмов, 200 квадратов декорации, пиротехника, акробатические трюки, пневматические разрушения, 40 часов съемки и бюджет в 180 тысяч долларов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Хрущ победил в белорусском голосовании на талисман чемпионата мира по хоккею 2021
Лукашенко и Путин собрались сыграть в хоккей
«Дошли до глубины седых времен»: Лукашенко рассказал о первой части переговоров с Путиным
На переговорах в Красной Поляне к Лукашенко и Путину присоединились профильные чиновники
В Брестской области нашли снаряды времен Великой Отечественной войны
«Кашку с утра ели?»: чем Путин угощает Лукашенко на переговорах по нефти и газу
Самолет с российскими чиновниками не смог сесть в Адлере: Лукашенко и Путин начали переговоры без них
Студентов из Китая, которые приедут в Беларусь, будут изолировать на две недели в комплексе «Бригантина»
«Везет же вам - снега море»: переговоры Лукашенко и Путина начались в Красной Поляне
В Японии коронавирус подтвердили у 41 человека на круизном лайнере. Всего на борту судна 3,7 тысячи человек
Приняли новое расписание болезней для призывников: меньше возможностей получить отсрочку
Матч чемпионата Беларуси по хоккею перенесли: в брестском ледовом дворце сгорела форма
За январь 2020 года золотовалютные резервы Беларуси снизились на 150,5 млн долларов
Студенты арендовали машину, чтобы покататься на крыше. Водителя накажут
Погода на 7 февраля в Беларуси: штормовое предупреждение
Белорусские хоккеисты проиграли словакам: «17 часов на ногах»
Александр Лукашенко поменял главного судью Витебской области
«Обезвредили на месте - везти было опасно»: в Лельчицком районе нашли авиабомбу
Новый сожитель женщины с товарищем избил ее бывшего супруга, требуя алименты
«Колбасы и палендвицы в топливном баке»: в Бресте задержали контрабандистку
Джеймс Бонд из Лунинца? У 48-летнего белоруса изъяли ручку-пистолет
В Беларуси налоговые вычеты для семей с детьми могут стать больше
Видеофакт. Белорусские музыканты записали клип и песню «Коронавирус», пока находились в Китае
Под Минском накрыли производство фальсификата, где собирались выпускать по 10 тысяч тюбиков клея в день
В Петрикове годовалая девочка дома проглотила таблетки и умерла
Лукашенко улетел в Сочи на «момент истины» с Путиным
В Беларуси хотят отменить огнетушитель и аптечку при прохождении техосмотра
Беларусь потеряла за год 330 млн долларов из-за налогового маневра РФ