«Несмотря ни на что, я стала счастливой мамой»: читатели делятся трогательными и забавными историями исполнения желаний

«Все начиналось в моей истории очень хорошо. Через полгода после счастливой семейной жизни у меня заболел живот, и при обращении к врачу мне сказали, что я беременна. Срок - 5 недель. Но есть вероятность выкидыша, и мне надо лечь на обследование в больницу. Тогда еще ничего не предвещало беды. Меня положили в больницу. Моя беременность протекала настолько тяжело, что мне даже ходить нельзя было…

Первым шоком было то, что в 12 недель беременности нам поставили неправильный диагноз - опухоль головного мозга у плода. О том, что диагноз неправильный, нам сказали только через две недели. Все это время мы готовились к худшему. Далее было не легче, так как за всю беременность я провела дома лишь две недели, а остальное время - в больницах с угрозой выкидыша, а потом - и угрозой преждевременных родов.

Самое страшное случилось в 26 недель беременности, когда врачи сказали, что у ребенка увеличена почка, и со словами «Зачем вам такое дитя?» предложили нам умертвить его. На что мы не только ответили нет, но и сплотились еще больше в ожидании Маргариты.

И вот в 36 с половиной недель беременности у меня отошли воды, и я сказала об этом медсестре на посту. Но так как было 2 часа ночи, она отправила меня в палату... В 7 утра меня осмотрел дежурный врач и уколол что-то. Как потом оказалось, это был препарат, который остановил схватки, чтобы я не родила в пересменку. И если бы врач с утренней смены просто не прочитал мою историю болезни, то ребенок бы задохнулся или родился мертвым. И вот опять последовали уколы, но теперь чтобы усилить схватки. Итог - слишком тяжелые роды, так как вдобавок ко всему Маргарита все 8 месяцев лежала ногами вниз и ни разу не перевернулась. И в 12.40 3 января я наконец-то стала мамой недоношенного ребенка, мамой самой счастливой и радостной дочки Маргариты. А ведь она могла и не появиться вовсе на свет и не увидеть этот мир…»

Елена ЯРОЦКАЯ.

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