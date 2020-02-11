Квартиру в Минске выиграл инженер-программист

Наша жизнь интересно устроена: кто-то скупает пачками лотерейные билеты, но никогда ничего не выигрывает, а кто-то случайно заходит в магазин, чтобы купить шоколадку - и… становится владельцем квартиры! Именно такая приятная неожиданность случилась с инженером-программистом из Минска Павлом Гришукевичем.

«Я даже не знал, что в этом магазине проходит рекламная игра»

- Я просто зашел в магазин «Виталюр» 13 января и спонтанно купил две шоколадки NESTLE для подарка, - говорит Павел. - Я даже не знал о том, что там проходит акция, в которой можно выиграть призы. Но продавец на кассе подсказала мне, что можно поучаствовать в рекламной игре «Время выигрывать призы с NESCAFE и NESTLE», и что для этого надо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте магазина. Я подтвердил свое участие и сразу же благополучно забыл об этом.

А потом вдруг раздался телефонный звонок, и Павлу сообщили о том, что он выиграл однокомнатную квартиру в Минске на улице Колесникова, 47.

- Я, конечно, не поверил и не спешил радоваться. Но на всякий случай зашел на сайт магазина и сверил номер телефона рекламной игры с номером, с которого мне звонили. Оказалось, что они совпадают! А немного позже я увидел на сайте и свою фамилию, и тогда уже никаких сомнений у меня не осталось.

«Я как раз собирался решать квартирный вопрос своими силами»

Любопытно, что судьба преподнесла Павлу ключи от новенькой квартиры именно в тот момент, когда он собирался решать жилищный вопрос самостоятельно.

- Своего жилья у меня не было, сейчас я вместе с женой и дочерью живу в квартире родителей. И я как раз рассматривал разные варианты: хотел либо строиться, либо покупать недвижимость, - говорит счастливый обладатель квартиры.

Павел Гришукевич признается, что на победу он никак не рассчитывал. Но рассуждал так: раз уж такой случай подвернулся, то почему бы и не испытать удачу?

- Просто когда мне предложили принять участие в игре, я решил, что на всякий случай можно и попробовать сыграть, - говорит он.

По словам победителя, раньше он периодически играл в лотереи и участвовал в рекламных играх, но самый крупный приз, который ему удавалось выиграть до недавнего времени, был не больше 100 рублей.

- Говорят, что в розыгрышах везет тем, кому это больше всего надо, - рассуждает Павел. - Вот мне, например, нужна была квартира, и сложилось так, что я ее получил.

БУДЬ В КУРСЕ!

Напоминаем, что рекламная игра «Время выигрывать призы с NESCAFE и NESTLE» уже завершилась. В ней было разыграно 56 смартфонов, четыре автомобиля Volkswagen Polo и однокомнатная квартира в Минске на улице Колесникова. Поздравляем победителей и желаем всем читателям «Комсомолки» удачи в новых играх!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вы что, меня разыгрываете?» Зашел в магазин за продуктами - и выиграл автомобиль!

«Купила кофе и шоколадку - и выиграла автомобиль!»

Свидетельство №3696 о государственной регистрации рекламной игры от 27.11.2019 г., выд. Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Организатор рекламной игры - ООО «Проспектпресс». Сроки проведения рекламной игры: с 02.12.2019 г. по 24.02.2020 г.Телефон: +375 (44) 583-76-93. С правилами рекламной игры опубликованы здесь.

ООО «Нестле Бел». УНП 192702000.

Владелец товарных знаков Société des Produits Nestlé S.A.