2020-02-07T16:53:15+03:00
Спорт
КП Беларусь

Олимпийские призовые Токио-2020 на всех спортсменов не превысят сумму 675 тысяч долларов?

Вознаграждения для белорусских атлетов высокие, вот только реальных претендентов на эти деньги мало
Алексей БЕЛОУСОВ
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В Рио-2016 единственную золотую медаль для Беларуси принес Владислав Гончаров. Фото: ReutersВ Рио-2016 единственную золотую медаль для Беларуси принес Владислав Гончаров. Фото: Reuters
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Президент установил денежные призы для тех, кто поднимется на пьедестал летней и зимних Олимпиады и Паралимпиады, которые пройдут в Токио-2020 и Пекине-2022. Суммы объявлены в рублях, а точнее в базовых величинах, но ориентируются на прежние расценки в долларах. Для олимпийцев: золото - 150 тысяч долларов, серебро - 75 тысяч, бронза - 50 тысяч. Для паралимпийцев: золото - 50 тысяч долларов, серебро - 30 тысяч, бронза - 20 тысяч.

Тренерам и иным специалистам (в зависимости от степени участия) выплатят вознаграждение от 20% до 100% призовых их воспитанников.

Очевидно, что бюджет государства эти выплаты не подорвут. Достаточно посмотреть, сколько медалей в олимпийских дисциплинах завоевали наши олимпийцы в 2019 году на чемпионатах мира. В зимних видах одну - золото фристайлистки Александры Романовской. До Пекина-2022 еще далеко, но новой Домрачевой у нас нет, так что в пределах одной-двух медалей и будут строиться наши надежды.

В летних видах побольше шансов, но и здесь все очень скромно. Канули в Лету времена, когда брали под два десятка наград, а задачи ставили еще более амбициозные - «Даешь 25 медалей!».

В Рио-2016 не дотянули и до десяти, всего лишь 9 медалей: 1 золотая, 4 серебряные, 4 бронзовые.

На чемпионатах мира 2019-го в олимпийской программе взяли лишь 8 наград (2-3-3). Четыре медали - гребчихи на байдарках и каноэ, и по одной - представители современного пятиборья, тяжелой атлетики, борьбы (женской) и прыжков на батуте. Сколько это в олимпийских призовых? 675 тысяч долларов. Здесь мы не берем в расчет тренеров, потому что для них суммы не фиксированные.

Как показывает практика, на Олимпиадах конкуренция возрастает, и повторить результат, достигнутый годом ранее на мировых первенствах, многим не удается. Так что рубежа в 8 - 9 медалей надо еще будет очень постараться достичь. Все, что больше, будет считаться успешным выступлением.

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