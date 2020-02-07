Месси недоволен ситуацией в «Барселоне»

32-летний Лео Месси с детства играет за «Барселону», и вопрос, уйдет ли он когда-нибудь в другой клуб, ранее существовал только для пустых разговоров. Но в последние дни пустота начала понемногу заполняться.

Дела у «Барселоны» не ладятся. Клуб пока уступает в чемпионской гонке «Реалу», на днях выбыл из Кубка Испании, проиграв «Атлетику» (1:0), испытывает проблемы с составом из-за травм Суареса и Дембеле, тренер только сменился… Но главное - внутри клуба возникают конфликты, в центре которых Месси.

Так, спортивный директор клуба Эрик Абидаль заявил, что некоторые игроки были не довольны работой уже экс-тренера Эрнесто Вальверде и не выкладывались по полной. Это взбесило Месси, который ответил, мол, занимайся своим делом, а если говоришь об игроках такие слова, то называй конкретные имена.

Конфликт, пригласив обоих, пришлось улаживать президенту клуба Хосепу Бартомеу. И это на фоне слухов о спорах на тренировке, мол, у Месси были стычки с защитником Жераром Пике и вратарем Тер Штегеном.

Еще говорят, что Месси хочет, чтобы Бартомеу ушел в отставку с поста президента, а главным тренером стал Хави - экс-игрок «Барсы», а сейчас тренер катарского клуба.

В общем, в барселонском футбольном королевстве интриги стали интересней футбола этой команды.

А что если на этом фоне Месси всех бросит и уйдет?! Контракт у него до лета 2021 года, но якобы есть пункт, по которому Лео может уйти уже этим летом. В это трудно поверить, но разговоры уже не такие пустые.

Первым претендентом на короля футбола называют «Манчестер Сити». Сколько там, говорите, Месси стоит? 250 млн евро? Для шейхов это не проблема. А еще в «МанСити» работает уважаемый Месси Пеп Гвардиола.

Продолжение следует…