2020-02-07T17:48:00+03:00
Общество
КП Беларусь

В субботу 8 февраля в Беларуси гололед и мокрый снег. А потом опять говорим «зима, до свидания»!

На смену короткому февральскому похолоданию идет очередная зимняя "весна" аж до +10
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
На смену короткому февральскому похолоданию идет очередная зимняя весна!На смену короткому февральскому похолоданию идет очередная зимняя весна!Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

Если не успели выгулять зимние сапоги и куртку, не упустите возможность сделать это в субботу, 8 февраля. Судя по прогнозам синоптиков, всю следующую неделю минуса днем больше не будет!

Как сообщает Белгидромет, в субботу по большей части страны будет стелиться туман, а на дорогах местами образуется гололедица. Как говорится, будьте осторожны и не падайте. Максимальная температура днем -3…+3.Атмосферное давление начнет падать, так что будьте внимательны еще и к своему самочувствию.

Столбик термометра тем временем устремится вверх. В ночь на воскресенье,9 февраля,за окном будем наблюдать микс дождя и мокрого снега. Местами от 0 до -7 мороза. А уже днем - туманы и 0…+6. То есть прощаемся с дневными морозами, которых многие ждали. Порадовались - и хватит.

В понедельник,10 февраля, местами дождь и порывистый ветер мощного скандинавского циклона, который нас накроет. Ночью -5…+2, днем +1…+8.

Дальше - больше. Долгосрочных прогнозов Белгидромет традиционно не дает, но если заглянуть на сайт gismeteo.by, можно увидеть, что всю следующую неделю днем морозов не предвидится. Воздух медленно, но верно будет прогреваться, и уже к середине февраля в Минске прогнозируют до +10. Снова весна!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Я сам в шоке!»: Иван Комар из деревни Няньково всю жизнь фотографировал односельчан – и в 99 лет проснулся знаменитым
Долгожитель Иван Игнатьевич создал уникальную фотохронику жизни одной деревни, знатоки уже спешат отметить «совершенную композицию» и «врожденное чувство кадра» [много фото]
Нейросексолог: «Старые сексуальные связи, о которых мы думаем, забирают у нас энергию»
Как поработать над собой, чтобы разбудить сексуальную энергию и направить ее в нужное русло, рассказала Наринэ Чаушян - нейросексолог, НЛП-мастер, автор сексуальных образовательных программ для женщин
«Одежду забрали, выходить из комнаты запретили»: белорусов эвакуировали из Ухани в Тюмень
21-летняя Валерия Соловьева из Минска рассказала о перелете из Китая на российском военном самолете, об условиях карантина, охране под окном и о том, что горло все-таки болит
«Руки прочь от русского языка, господин Бахаревич!»: белорусский писатель рассказал, чего стоил ему успех романа в России
Альгерд Бахаревич объяснил, как сконструировал свою версию русского языка, зачем переписал 900-страничный роман заново и почему не принял католичество
Гинеколог-эндокринолог: Женщины нередко принимают признаки недостатка железа за начало климакса
Замучили простуды и дисбактериозы? Трудно вставать по утрам, выпадают волосы, кожа тусклая, сил мало? Как скрытый дефицит железа портит жизнь и можно ли его предотвратить, рассказала известный гинеколог
Вывез ребенка – выплат нет: кому при выезде из Беларуси перестают платить детские пособия, как государство требует деньги назад и предупреждает ли об этом
История о том, как у молодой мамы потребовали вернуть 1,5 тысячи долларов пособия из-за поездки за границу наделала шума и породила много вопросов. Отвечаем!
Новости 24
Появится речной маршрут из Украины в Беларусь
Хрущ победил в белорусском голосовании на талисман чемпионата мира по хоккею - 2021
Лукашенко и Путин решили сыграть в хоккей
«Дошли до глубины седых времен»: Лукашенко рассказал о первой части переговоров с Путиным
На переговорах в Красной Поляне к Лукашенко и Путину присоединились профильные чиновники
В Брестской области нашли снаряды времен Великой Отечественной войны
«Кашку с утра ели?»: чем Путин угощает Лукашенко на переговорах по нефти и газу
Самолет с российскими чиновниками не смог сесть в Адлере: Лукашенко и Путин начали переговоры без них
Студентов из Китая, которые приедут в Беларусь, будут изолировать на две недели в комплексе «Бригантина»
«Везет же вам - снега море»: переговоры Лукашенко и Путина начались в Красной Поляне
В Японии коронавирус подтвердили у 41 человека на круизном лайнере. Всего на борту судна 3,7 тысячи человек
Приняли новое расписание болезней для призывников: меньше возможностей получить отсрочку
Матч чемпионата Беларуси по хоккею перенесли: в брестском ледовом дворце сгорела форма
За январь 2020 года золотовалютные резервы Беларуси снизились на 150,5 млн долларов
Студенты арендовали машину, чтобы покататься на крыше. Водителя накажут
Погода на 7 февраля в Беларуси: штормовое предупреждение
Белорусские хоккеисты проиграли словакам: «17 часов на ногах»
Александр Лукашенко поменял главного судью Витебской области
«Обезвредили на месте - везти было опасно»: в Лельчицком районе нашли авиабомбу
Новый сожитель женщины с товарищем избил ее бывшего супруга, требуя алименты
«Колбасы и палендвицы в топливном баке»: в Бресте задержали контрабандистку
Джеймс Бонд из Лунинца? У 48-летнего белоруса изъяли ручку-пистолет
В Беларуси налоговые вычеты для семей с детьми могут стать больше
Видеофакт. Белорусские музыканты записали клип и песню «Коронавирус», пока находились в Китае
Под Минском накрыли производство фальсификата, где собирались выпускать по 10 тысяч тюбиков клея в день
В Петрикове годовалая девочка дома проглотила таблетки и умерла
Лукашенко улетел в Сочи на «момент истины» с Путиным
В Беларуси хотят отменить огнетушитель и аптечку при прохождении техосмотра
Беларусь потеряла за год 330 млн долларов из-за налогового маневра РФ