В субботу 8 февраля в Беларуси гололед и мокрый снег. А потом опять говорим «зима, до свидания»!

Если не успели выгулять зимние сапоги и куртку, не упустите возможность сделать это в субботу, 8 февраля. Судя по прогнозам синоптиков, всю следующую неделю минуса днем больше не будет!

Как сообщает Белгидромет, в субботу по большей части страны будет стелиться туман, а на дорогах местами образуется гололедица. Как говорится, будьте осторожны и не падайте. Максимальная температура днем -3…+3.Атмосферное давление начнет падать, так что будьте внимательны еще и к своему самочувствию.

Столбик термометра тем временем устремится вверх. В ночь на воскресенье,9 февраля,за окном будем наблюдать микс дождя и мокрого снега. Местами от 0 до -7 мороза. А уже днем - туманы и 0…+6. То есть прощаемся с дневными морозами, которых многие ждали. Порадовались - и хватит.

В понедельник,10 февраля, местами дождь и порывистый ветер мощного скандинавского циклона, который нас накроет. Ночью -5…+2, днем +1…+8.

Дальше - больше. Долгосрочных прогнозов Белгидромет традиционно не дает, но если заглянуть на сайт gismeteo.by, можно увидеть, что всю следующую неделю днем морозов не предвидится. Воздух медленно, но верно будет прогреваться, и уже к середине февраля в Минске прогнозируют до +10. Снова весна!