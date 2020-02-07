2020-02-07T22:27:22+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси новые требования к здоровью призывников: брать в армию будут и парней с ожирением или без одного яичка

Раньше эти особенности здоровья были основанием для освобождения от призыва
Алла БЕЛУГА
Поделиться:
Кого теперь призовут?Кого теперь призовут?Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

8 февраля 2020 года вступает в силу новая инструкция Минздрава и Минобороны, которая уточняет перечень диагнозов, гарантировавших ранее отметку «не годен к службе».

- Кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не внесено. Документ принят с целью уточнить требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве, а также проходящих службу, - сообщили в телеграм-канале Минобороны.

Изменений в списке диагнозов немного, но они расширяют список тех, кого теперь призовут, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем.

Так, раньше не брали в армию с ожирением II степени (это когда индекс массы тела равен 35,0 - 39,9 кг/м2). Теперь парням с лишним весом и индексом массы тела до 37 кг/м2 откосить не удастся .ИМТ рассчитывается так: вес в килограммах делится на рост в метрах в квадрате. Для наглядного примера скажем, что известный актер Евгений Кулик со своим ростом 1,87 и весом 121 кг однозначно попадает в армию - его ИМТ равен 34,6.

Прежняя инструкция разрешала служить молодым людям со II степенью сколиоза, если угол искривления составлял менее 11 градусов. Сейчас будут призывать на службу при искривлении позвоночника от 11 до 17 градусов.

Раньше препятствием для службы была родинка в месте, где она могла травмироваться из-за ношения военной формы, обуви или снаряжения. К примеру, в армию не брали с родинкой на середине шеи - она терлась о воротник формы. Теперь изменилась сама форма, и родинка на шее - не причина не служить в армии.

Годными к службе признают также юношей с таким сердечно-сосудистым заболеванием, как открытое овальное окно размером не более 4 мм, и с такой проблемой пищеварительной системы, как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы I и II степени. Отсутствие одного яичка после его удаления из-за болезни, ранения или других повреждений отныне тоже не мешает воинской службе.

Призывникам, которые перенесли лазеркоагуляцию на сетчатке не более чем за 3 месяца до призыва на срочную службу, временную отсрочку дадут не на полгода, как раньше, а только на 3 месяца. Такую же отсрочку дадут, если призывник за последние 3 - 5 месяцев сделал лазерную коррекцию зрения. На полгода сдвинут сроки призыва для призывника с впервые установленной артериальной гипертензией II степени.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Я сам в шоке!»: Иван Комар из деревни Няньково всю жизнь фотографировал односельчан – и в 99 лет проснулся знаменитым
Долгожитель Иван Игнатьевич создал уникальную фотохронику жизни одной деревни, знатоки уже спешат отметить «совершенную композицию» и «врожденное чувство кадра» [много фото]
Нейросексолог: «Старые сексуальные связи, о которых мы думаем, забирают у нас энергию»
Как поработать над собой, чтобы разбудить сексуальную энергию и направить ее в нужное русло, рассказала Наринэ Чаушян - нейросексолог, НЛП-мастер, автор сексуальных образовательных программ для женщин
«Одежду забрали, выходить из комнаты запретили»: белорусов эвакуировали из Ухани в Тюмень
21-летняя Валерия Соловьева из Минска рассказала о перелете из Китая на российском военном самолете, об условиях карантина, охране под окном и о том, что горло все-таки болит
«Руки прочь от русского языка, господин Бахаревич!»: белорусский писатель рассказал, чего стоил ему успех романа в России
Альгерд Бахаревич объяснил, как сконструировал свою версию русского языка, зачем переписал 900-страничный роман заново и почему не принял католичество
Гинеколог-эндокринолог: Женщины нередко принимают признаки недостатка железа за начало климакса
Замучили простуды и дисбактериозы? Трудно вставать по утрам, выпадают волосы, кожа тусклая, сил мало? Как скрытый дефицит железа портит жизнь и можно ли его предотвратить, рассказала известный гинеколог
Вывез ребенка – выплат нет: кому при выезде из Беларуси перестают платить детские пособия, как государство требует деньги назад и предупреждает ли об этом
История о том, как у молодой мамы потребовали вернуть 1,5 тысячи долларов пособия из-за поездки за границу наделала шума и породила много вопросов. Отвечаем!
Новости 24
Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»
МВД: В Беларуси и России списки невыездных будут общими
В Могилеве мужчина забрал у должника автомобильные диски вместо денег, а тот заявил в милицию
«Лает, кричит, валяется на полу»: в Минске в начальной школе родители 1,5 года борются с хулиганом-одноклассником
В Калинковичах нашли мужчину, который на парковке расстрелял из ружья BMW X5
Николай Лукашенко сыграл в хоккей с Лукашенко-старшим и Путиным
В Россию на заработки выезжает ежегодно крупный райцентр, профсоюзы Беларуси бьют тревогу
«Письма, посылки и EMS»: «Белпочта» поднимает стоимость международных пересылок
Бывшая жена украла у мужчины царскую монету, которая досталась ему от дедушки
В Беларуси изымают из продажи опасные стеклоомыватели российского производства
Появится речной маршрут из Украины в Беларусь
Хрущ победил в белорусском голосовании на талисман чемпионата мира по хоккею - 2021
Лукашенко и Путин решили сыграть в хоккей
«Дошли до глубины седых времен»: Лукашенко рассказал о первой части переговоров с Путиным
На переговорах в Красной Поляне к Лукашенко и Путину присоединились профильные чиновники
В Брестской области нашли снаряды времен Великой Отечественной войны
«Кашку с утра ели?»: чем Путин угощает Лукашенко на переговорах по нефти и газу
Самолет с российскими чиновниками не смог сесть в Адлере: Лукашенко и Путин начали переговоры без них
Студентов из Китая, которые приедут в Беларусь, будут изолировать на две недели в комплексе «Бригантина»