В Беларуси новые требования к здоровью призывников: брать в армию будут и парней с ожирением или без одного яичка

8 февраля 2020 года вступает в силу новая инструкция Минздрава и Минобороны, которая уточняет перечень диагнозов, гарантировавших ранее отметку «не годен к службе».

- Кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не внесено. Документ принят с целью уточнить требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве, а также проходящих службу, - сообщили в телеграм-канале Минобороны.

Изменений в списке диагнозов немного, но они расширяют список тех, кого теперь призовут, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем.

Так, раньше не брали в армию с ожирением II степени (это когда индекс массы тела равен 35,0 - 39,9 кг/м2). Теперь парням с лишним весом и индексом массы тела до 37 кг/м2 откосить не удастся .ИМТ рассчитывается так: вес в килограммах делится на рост в метрах в квадрате. Для наглядного примера скажем, что известный актер Евгений Кулик со своим ростом 1,87 и весом 121 кг однозначно попадает в армию - его ИМТ равен 34,6.

Прежняя инструкция разрешала служить молодым людям со II степенью сколиоза, если угол искривления составлял менее 11 градусов. Сейчас будут призывать на службу при искривлении позвоночника от 11 до 17 градусов.

Раньше препятствием для службы была родинка в месте, где она могла травмироваться из-за ношения военной формы, обуви или снаряжения. К примеру, в армию не брали с родинкой на середине шеи - она терлась о воротник формы. Теперь изменилась сама форма, и родинка на шее - не причина не служить в армии.

Годными к службе признают также юношей с таким сердечно-сосудистым заболеванием, как открытое овальное окно размером не более 4 мм, и с такой проблемой пищеварительной системы, как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы I и II степени. Отсутствие одного яичка после его удаления из-за болезни, ранения или других повреждений отныне тоже не мешает воинской службе.

Призывникам, которые перенесли лазеркоагуляцию на сетчатке не более чем за 3 месяца до призыва на срочную службу, временную отсрочку дадут не на полгода, как раньше, а только на 3 месяца. Такую же отсрочку дадут, если призывник за последние 3 - 5 месяцев сделал лазерную коррекцию зрения. На полгода сдвинут сроки призыва для призывника с впервые установленной артериальной гипертензией II степени.