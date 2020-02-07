2020-02-07T18:49:22+03:00
Общество
КП Беларусь

«Дуем на воду»: в Минздраве Беларуси пояснили, что китайских студентов будут временно изолировать ради спокойствия их однокурсников

У более 500 человек, находившихся в Китае, были взяты пробы на коронавирус
Раиса ЮДИНА
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Во внешней среде вирус неустойчив, так что через вещи людей, приехавших из Китая, он не передается, Фото pixabay.comВо внешней среде вирус неустойчив, так что через вещи людей, приехавших из Китая, он не передается, Фото pixabay.com
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Министр здравоохранения Владимир Караник объяснил, что прибывающих из Китая студентов будут временно изолировать ради спокойствия тех, кто учится и живет рядом с ними:

- Это абсолютно здоровые люди, которые не были в контакте с больными и не имеют признаков инфекции. Хоть они возвращаются из чистых районов, по возвращении в Беларусь их будут селить, где есть возможность, в отдельных блоках, где нет - предложен вариант «Бригантина» (оздоровительный центр БГУ. - Ред). Граждане, которые прибывают из эпидемиологически неблагоприятных районов или возможно находились в контакте с заболевшими без проведения карантинных мероприятий, будут размещаться в лечебных учреждениях.

Тем, кто считает, что у кого-то из нынешних гостей «Бригантины» может оказаться коронавирус и он заразит собой все пространство, Владимир Караник объяснил:

- Во внешней среде вирус абсолютно неустойчив. Он не то что до лета не доживет, если там окажется, а в течение нескольких часов после того как источник инфекции будет эвакуирован, исчезнет из всех помещений. Никакой опасности для студентов и местных жителей он не представляет. Источник инфекции - это человек.

Заселять прибывающих из Китая студентов будут партиями.

- Мы не будем встречать эти самолеты в костюмах биологической защиты, потому что смысл этого равняется нулю, - подчеркнул министр. - Но будем всех незаметно проверять тепловизорами, а у тех, кто контактировал - брать мазки на определение носительства вируса.

В Беларуси, по данным на 7 февраля, у более чем 500 человек, находившихся ранее в Китае, были взяты пробы на коронавирус. Результат у всех отрицательный. При этом у более чем 100 человек симптомы острой респираторной инфекции все же были обнаружены. Всех госпитализировали, лечили, обследовали.

- Дуем на воду, - образно высказался о принимаемых мерах профилактики Игорь Карпов, главный внештатный инфекционист Минздрава. - Около 60 человек прошло через нашу инфекционную больницу - с симптомами инфекции, ссылкой на пребывание в Китае. Не было даже ни одной пневмонии.

По словам специалиста, среди лекарств от нового коронавируса рассматриваются и те, что в Беларуси применяются для лечения ВИЧ. Но рекомендаций по применению какого-либо средства пока нет. Это процесс непростой.

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