Новый способ поднять рождаемость: мамам четверых детей сократят страховой стаж. Поможет ли это?

Власти подготовили очередное нововведение по стимулированию в Беларуси падающей рождаемости. Одно из них - сокращение страхового стажа для матерей четырех детей, которое предлагает ввести Федерация профсоюзов.

- За последние несколько лет мы на всех уровнях социального партнерства неоднократно поднимали эту проблему. Однако в настоящее время данные вопросы на законодательном уровне не решены, - сообщает Федерация профсоюзов.

В чем суть проблемы? Минимальный необходимый для назначения пенсии страховой стаж составляет сегодня 17,5 года. К 2025 году путем реформы он дойдет до 20 лет. Мамам троих детей время декрета включается в общий трудовой стаж. Страховой стаж для них такой же, как для всех, но, даже пробыв 9 лет в декретных отпусках, они успеют заработать 17,5 года страхового стажа. Мамам пятерых и более детей для получения пенсии достаточно иметь страховой стаж пять лет. А вот если мама родила четверых детей и провела в отпусках по уходу за детьми 12 лет, то 3 года из них не будут учтены вообще нигде. Где логика?

- В многодетных семьях, как правило, дети рождаются без значительных перерывов. Поэтому максимальный 9-летний период может охватывать время ухода мамы за четвертым, пятым и даже последующими детьми, - поясняли в Министерстве труда и соцзащиты.

Сейчас ситуацию обещают исправить. В Федерации профсоюзов говорят, что «подготовлен комплексный проект указа по стимулированию рождаемости, который в числе других важных вопросов нивелирует данную проблему».

Кстати, не один год обсуждалось включение времени декретных отпусков в страховой стаж. Как и включение в него срочной службы и учебы на дневном отделении вуза. В итоге срок срочной службы вошел в страховой стаж, а все остальное - нет. Учеба в вузе и декретный отпуск (если у женщины до 5 детей) учитываются только в трудовом стаже.

К слову, Минтруда в последнее время фонтанирует экзотическими способами поднять рождаемость. Например, ранее обсуждалась возможность давать повышенное пособие матерям, родившим до 26 лет, а также право на бесплатное первое ЭКО для некоторых пар. Из последних предложений - ввести «бонус за скорость», т.е. увеличить пособия на детей, которые появятся на свет с интервалом не более 3 - 4 лет. Но дальше разговоров дело не идет. При этом многие эксперты отмечают, что ни в одной стране мира не удалось поднять рождаемость экономическими мерами, по крайней мере - надолго.

МНЕНИЕ

Помогают ли пособия поднять рождаемость?

- Возрастная структура населения влияет на цифры рождаемости гораздо больше, чем государственная политика в отношении демографии, - считает социолог Елена Артеменко. - У нас был пик рождаемости после войны, послевоенные дети обеспечили еще один пик в середине 60-х, а рожденные в 60-х обеспечили бэби-бум в середине 80-х. Это поколение во многом повлияло на повышение рождаемости в 2015 - 2016 годах, когда суммарный коэффициент рождаемости достиг 1,733. Но потом у этого многочисленного поколения прошел пик детородного возраста - отсюда и закономерное снижение динамики рождаемости. Следующий пик рождаемости должен случиться к 2045 году, но со временем этот эффект затухает. Чтобы оценивать, как влияет господдержка, нужно смотреть не на абсолютные цифры (они слишком сильно зависят от возрастной структуры), а на коэффициенты рождаемости. Кроме того, помимо поддержки семьи, для людей важна экономическая устойчивость страны в целом.