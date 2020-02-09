Путешествие зимой 2020 года по Беларуси: едем смотреть замки, дворцы со львами и столицу ВКЛ

Не раз бывала в Жировичском монастыре, но в этих поездках Слоним всегда оставался где-то в стороне. Ну что там может быть интересного - райцентр как райцентр. Пока не услышала про театр, который построил там Огинский (да-да, тот самый автор полонеза). В XVIII веке этот театр был одним из самых больших в Европе, а его сцена - чудом техники. На ней показывали и конные баталии, и водные феерии с настоящими лодками, и классические балеты. «Нет, город с таким театром не может быть обычным», - решила я и включила навигатор, который показал, что дорога из Минска до Слонима займет 2,5 часа. Компания, с которой веселее, да и расходы на бензин меньше, собралась за 5 минут. Ну а где Слоним, там и другие интересные места запада Беларуси. Так нарисовался маршрут Слоним (с заездом в Жировичи и Сынковичи) - Новогрудок - усадьба Литовка - Любча. Для двух дней он оказался даже слишком насыщенным и впечатляющим - не меньше, чем недавняя поездка в Вильнюс с Тракаем.

Слоним напоминает типичные европейские небольшие города.Фото: Раиса ЮДИНА

Слоним: город с 700-летней историей и квартира «как в Минске»

Итак, здравствуй, Слоним - один из древнейших городов Беларуси. Обычный на окраинах и очень колоритный в центре. Театр здесь и правда есть, хотя уже и не тот. Старое здание не сохранилось, а новое, где дают спектакли по воскресеньям - самое обычное. Но посмотреть в центре города есть что. Мы быстро заселяемся в заранее забронированную квартиру, успевая отметить, что по качеству ремонта, начинке и комфорту она не уступает столичным съемным апартаментам, и едем в местный музей, где нас уже ждет экскурсовод. Все-таки даже часовая экскурсия со знающим человеком - лучший способ начать знакомство с любым городом!

Здание почты в Слониме располагается там же, где было больше 100 лет назад.Фото: Раиса ЮДИНА

Кварталы застройки XIX - начала ХХ века, напоминающие улицы польских городов, канал Огинского с толпами дружелюбных уточек, памятник Льву Сапеге, Эйфелева башня в миниатюре… Слоним - город четырех конфессий.

Одно из старейших зданий Слонима - костел бернардинского монастыря.Фото: Раиса ЮДИНА

Здесь мы увидели и синагогу XVII века (полуразрушенную, но величественную), и церкви, и костелы, и мечеть.

Канал Огинского живописный, но уже не судоходный.Фото: Раиса ЮДИНА

Одно из старейших зданий города - костел бернардинского монастыря Безгрешного Зачатия Наисвятейшей Девы Марии, построенный в 1670 году. Все это мы осматриваем вместе с экскурсоводом. А назавтра сами едем на окраину в Альбертин - усадьбу семьи Пусловских. Два здания дворцов со львами у входа на берегу озера - это, конечно, остатки роскоши. Но, разглядывая их, мы все равно мы ахаем от восторга, представляя, как съезжались сюда кареты на балы...

Синагога в Слониме - одна из старейших уцелевших в Беларуси синагог. Но ее реставрация остановилась до лучших времен.Фото: Раиса ЮДИНА

Если и фотографироваться с кем-то в Слониме, то с Огинским!Фото: Раиса ЮДИНА

Фарный костел Святого Андрей в Слониме - памятник архитектуры барокко 18 века.Фото: Раиса ЮДИНА

Трехкомнатная аккуратная квартира обошлась нам по 15 рублей с человека.Фото: Раиса ЮДИНА

Усадьба Альбертин. Следы былой роскоши.Фото: Раиса ЮДИНА

Такие скульптуры возле зданий дворца выглядят скорее карикатурно.Фото: Раиса ЮДИНА

Новогрудок: Ягайло, Адам Мицкевич, Владимир Высоцкий…

А вот остатки замка в Новогрудке, куда мы приехали на следующий день, огорчили. От неприступных стен остались две башни - одна полуразрушенная, другая восстановленная. И великолепный вид на город с замковой горы, обдуваемой ветрами.

В центре Новогрудка сохранилась старая еврейская застройка.Фото: Раиса ЮДИНА

Новогрудок - славная часть нашей многогранной истории, первая столица ВКЛ, родина Адама Мицкевича. В городе есть и дом-музей великого поэта, и Курган бессмертия, который с 1924 года насыпали его почитатели со всего мира, присылая землю даже в конвертах. В Новогрудке сохранился костел, где 76-летний король Польши Ягайло венчался с 16-летней Софьей Гольшанской, а позже крестили Адама Мицкевича.

От Новогрудского замка остались две башни.Фото: Раиса ЮДИНА

Новогрудок хранит память о еврейском сопротивлении в годы Великой Отечественной войны, об уничтоженных фашистами пяти тысячах евреев и героическом побеге узников новогрудского гетто. И здесь спасибо опять же экскурсоводу местного музея (обо всех экскурсиях мы договаривались заранее по телефону) за полезную информацию об истории города. Из-за короткого светового дня мы многое оставили на второй раз: музей Мицкевича, музей стекла, частную галерею художника Константина Качана. Возможно, даже поселимся в гостинице «Новогрудок», где останавливался Высоцкий с Мариной Влади во время съемок фильма «Сыновья уходят в бой», в память о чем здесь выделили отдельный тематический номер.

Новогрудок зимний запомнится нам еще «лондонскими» туманами и улицами, убегающими вверх-вниз, из-за чего кажется, что ты находишься не в равнинной Беларуси, а в какой-нибудь Черногории. А также посещением одного из самых пафосных ресторанов, где обед с 50 граммами коньяка и кофе обошелся в 12 рублей.

Литовка - фантасмагория, Любча - история

Вернемся мы еще раз и к достопримечательности, созданной в наше время, - усадьбе Литовка, что рядом с Новогрудком.

Окружена фэнтези-усадьба диковинными штуками и существами.Фото: Раиса ЮДИНА

Это только кажется, что сюда можно заглянуть, сфотографироваться на фоне окружающих ее драконов, скелетов, птиц, духов и прочих причудливых созданий. Энергетика здесь та еще. Говорят, внутри все намного круче. Так что на экскурсию потребуется не меньше полутора часов. Жаль, что уже не удастся пообщаться с хозяином Литовки - год назад 47-летнего бизнесмена, создавшего это фантасмагоричное место, нашли мертвым в своей квартире…

Усадьба Литовка - место фантасмагоричное.Фото: Раиса ЮДИНА

День близился к закату, а у нас в планах был еще Любчанский замок. Увидеть его хотелось при свете дня - он того стоил! Замку, который начали строить аж в 1581 году, повезло больше, чем Новогрудскому.

Любчанский замок.Фото: Раиса ЮДИНА

От него тоже остались в ХХ веке только две башни. Но благодаря местному жителю за его восстановление основательно взялись (причем восстановлением занимаются волонтеры!), и выглядит он сейчас вполне презентабельно. И даже роскошно - ведь возвышается он над бацькам-Нёманам.

Восстанавливают замок в Любче волонтеры.Фото: Раиса ЮДИНА

Возвращались мы уже затемно, и настолько переполненные впечатлениями, что проехали без остановки мимо Мирского замка. Во-первых, бывали здесь не раз, а во-вторых, в эти края, где столько интересного, мы еще вернемся!

ЦЕНА ВОПРОСА

Расходы, поделенные на пятерых:

бензин - 80 руб., аренда трехкомнатной квартиры в Слониме - 75 руб., экскурсия с экскурсоводом - 20 руб.

Обед на одного человека:

монастырское кафе в Жировичах (горячее, десерт или салат, чай) - около 3 руб., ресторан в Новогрудке (горячее, салат, кофе и десерт) - 12 руб.