2020-02-09T14:05:58+03:00
Минск
КП Беларусь

«С собой возим стиральные машинки, а микрофоны устанавливаем прямо на коньки!». Побывали в закулисье Цирка дю Солей

Всемирно известный цирк приехал в Минск, чтобы дать несколько представлений, а мы отправились за кулисы, посмотреть, как готовятся к выступлению.
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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В Минск приехала команда из ста человек, которая работает над шоуВ Минск приехала команда из ста человек, которая работает над шоуФото: Святослав ЗОРКИЙ
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На часах - 12 дня, шоу в «Минск-Арене» начнется только в восемь вечера. Но артисты уже репетируют. «Кристал» - это первое представление Цирка дю Солей на льду.

Мы отправились за кулисы Цирка дю Солей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы отправились за кулисы Цирка дю СолейФото: Святослав ЗОРКИЙ

Чтобы готовиться к выступлению, с собой возят тренажеры Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чтобы готовиться к выступлению, с собой возят тренажерыФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Репетируем здесь с 11 утра, а техники находятся на площадке еще раньше, - рассказывают артисты. На синих ковриках растягиваются акробаты, на льду катаются фигуристы. Журналистам на лед ступать запрещают: без подготовки катание обычно заканчивается не очень удачно.

Шоу «Кристал» сочетает в себе элементы фигурного катания и акробатики Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шоу «Кристал» сочетает в себе элементы фигурного катания и акробатикиФото: Святослав ЗОРКИЙ

На прошлой неделе с шоу «Кристал» Цирк дю Солей был в Польше, на следующей отправится в Украину. За день до представления в Минск приехала 21 фура с реквизитом (около 400 тонн!), в день представления - сама команда. О том, как они проводят время в новом городе, спрашивать не приходится.

- Когда мы приезжаем в новую страну, у артистов есть время, чтобы увидеть, где находятся зрители, откуда будет направлен свет, чтобы подстроиться под новое представление, - рассказывает руководительница PR-службы цирка Дженни Маллет.

Чтобы постирать все костюмы, надо 48 раз загрузить стиральные машины

В представлении задействованы 43 артиста, а вся команда - это около 100 человек из 25 стран. По миру ездят даже четыре костюмера.

Костюмы для представлений шьют в главном офисе Цирка дю Солей в Монреале - для каждого артиста индивидуально по его меркам, чтобы все сидело идеально. За представление один артист может сменить пять костюмов.

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За одно шоу артисты меняют одежду и обувь несколько раз Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За одно шоу артисты меняют одежду и обувь несколько разФото: Святослав ЗОРКИЙ

Переодеваться надо очень быстро, поэтому всюду есть молнии: артист остается в коньках, за минуту переоблачаясь в новый наряд. Чтобы перестирать все костюмы, стиральные машины надо запустить 48 раз! Кстати, стиральные машины, как и швейные, тоже возят с собой. А еще вместе с артистами из страны в страну по всему миру путешествует тренажерный зал.

- На костюмах есть специальные провода с лампочками, расположенные на плечах, голове или обуви, - показывает один из костюмов Дженни. - Это позволяет камерам с потолка следить за тем, где в данный момент находится артист. Даже если они двигаются очень быстро, на них всегда направляется свет.

Обувь у артистов тоже особенная и созданная специально для каждого. Например, у акробатов, особенно интересна подошва ботинок.

- На каждой паре есть специальные винтики, - демонстрирует Дженни. - Это помогает акробатам не скользить по льду, когда они прыгают с высоты. Это еще и для безопасности. И так не крошится лед.

Техники готовят арену к шоу, которое начинается в 8 вечера, с самого утра Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Техники готовят арену к шоу, которое начинается в 8 вечера, с самого утраФото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А этот нюанс очень важен для фигуристов. Кстати, об их обуви…

- Иногда микрофоны устанавливаются прямо на коньки, потому что в некоторых моментах важно услышать движение коньков - это будет частью музыки, - говорит Дженни.

Каждый артист - и мужчины и женщины - делают перед выступлением макияж. Уходит на него от 30 до 45 минут.

- Макияж должен быть ярким, чтобы он был заметен зрителям с трибун, - открывает ящик с косметикой Дженни. А потом достает папку с файлами, где есть варианты макияжа. Каждый из них - три фотографии. Одна в анфас, две в профиль. - Это все еще человеческое лицо, но на нем много разных цветов. Это, кстати, образ главной героини Кристал. Завершает его длинный рыжий парик.

На грим перед выступлением уходит 30-45 минут Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На грим перед выступлением уходит 30-45 минутФото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перед каждым шоу артистам надо не только нанести грим, но и разогреть мышцы, сконцентрироваться, расслабиться, надеть костюм…

- Артисту надо полтора-два часа непосредственной подготовки, - прикидывает Дженни.

Такая конструкция весит 10 тонн и собирается за 7 часов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Такая конструкция весит 10 тонн и собирается за 7 часовФото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

НЕ ПРОПУСТИ!

Ледовое шоу Crystal от Цирка дю Солей можно увидеть в «Минск-Арене» 8 (16.30 и 20.00 )и 9 февраля (13.30 и 17.00). Первое в истории цирка ледовое шоу Crystal появилось в 2018 году. Здесь совместили акробатику с катанием на льду - не только фигурным, но и экстремальным. Шоу рассказывает о девочке-подростке, которая не может найти себе места в жизни и не вписывается в стандарты общества. Она мучается от давления родителей и школы. Невероятные приключения начинаются, когда героиня проваливается под лед.

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