«Обсудили кашу на воде и глубину седых времен, сыграли в хоккей в одной команде». Как Лукашенко и Путин общались в Сочи

Об этом визите президента Беларуси в Сочи говорили всю неделю. Еще накануне отъезда в Красную Поляну Александр Лукашенко охарактеризовал встречу как момент истины. И в четверг, перед вылетом в РФ, президент обсудил с членами правительства все те же проблемы, пока существующие в отношениях с восточным соседом: цены на газ и нефть, о которых пока не удается договориться.

К слову, именно вылет в четверг позволил и Лукашенко, и членам белорусской делегации прибыть на разговор вовремя. А вот самолет специального летного отряда «Россия», на борту которого были министр энергетики РФ Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы министра экономразвития и бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич, не смог вовремя туда долететь. Сначала рейс Москва - Сочи задержался из-за погодных условий. Позже борт не сел в пункте назначения из-за сильного ветра и ливня и отправился на дозаправку в Минеральные Воды.

- На рабочем графике это не сказалось, глава государства (президент России Владимир Путин. - Ред.) проводит переговоры с Лукашенко, - рассказал журналистам на борту пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- То есть без Новака на переговорах можно обойтись? - спросили журналисты российского пула, запертые в одном самолете с министром, отвечающим за энергетику.

- Есть только один человек, без которого нельзя обойтись, - ответил Песков.

Действительно, Владимир Путин был вынужден начать рабочую встречу с Александром Лукашенко без участия своей делегации. Он вышел на крыльцо пятизвездочного «Гранд Отель» в красной куртке с вышитым гербом РФ и надписью «Путин В.В.» встретить коллегу. Александр Лукашенко вышел из автомобиля в деловом костюме при галстуке. Президенты обнялись и похлопали друг друга по спине.

Путину пришлось начать переговоры с Лукашенко не дожидаясь основной делегации. Фото: kremlin.ru

- И везет же вам. И снега море, - поприветствовал Лукашенко коллегу. - У нас там, где я живу (на территории санатория «Беларусь» в Красной Поляне. - Ред.), почти не осталось снега. А вот тут пониже, рядом - и снега много.

При следующем появлении перед камерами на встрече президентов тет-а-тет Александр Лукашенко уже был без галстука. Близкий к администрации президента телеграмм-канал «Пул Первого» даже сделал ремарку: «Уверены, это единственная уступка белорусской стороны».

Президенты общались тет-а-тет за завтраком. Фото: kremlin.ru

Встреча президентов прошла в формате рабочего завтрака. Президентам подали еду и напитки.

- Кашку с утра ели? - поинтересовался в присутствии прессы Владимир Путин.

- Не на воде же, - отреагировал белорусский президент.

- Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится, - настаивал глава России.

- Сейчас и попробую, - улыбнулся Александр Лукашенко.

Дальше президенты общались тет-а-тет больше часа.

После Александр Лукашенко рассказал, что разговор был продуктивным.

- Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов (они известны). И не только обсудили вопросы, как Владимир Владимирович сказал, представляющие взаимный интерес, но которые касаются и многих наших соседей, бывших стран Советского Союза, той политики, которая сейчас проводится нами, ими. О многом поговорили, дошли до современности и решили уже не один на один, а с теми, кто вовлечен в этот процесс, продолжить наш разговор, - рассказал журналистам Александр Лукашенко, его слова приводит belta.by.

Владимир Путин подтвердил, что во время беседы было затронуто «много вопросов, которые представляют взаимный интерес».

- Поэтому сейчас можем продолжить в более широком составе, а потом еще подождем наших коллег и перейдем ко второму раунду. Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным, - сказал Владимир Путин.

В общей сложности дорога для застрявшей в ветрах российской делегации заняла восемь с половиной часов. Ожидать задерживающуюся делегацию президенты отправились в спорткомплекс «Галактика», где в товарищеском матче сражались команды Беларуси и России. В форме под игровым № 1 на лед вышел Александр Лукашенко, а под №11 - Владимир Путин. Путин и Лукашенко вышли на лед в одной команде. Тройка нападения команды белых: Александр Лукашенко – Николай Лукашенко – Владимир Путин, сообщил телеграмм-канал «Пул №3». А прибывшая российская делегация вместе с Новаком и Бабичем наблюдала за переговорами на льду. В итоге, команда, за которую сыграли Лукашенко и Путин обыграли противников со счетом 13-4.