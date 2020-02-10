Влад Бумага заставил Ивана Урганта лизать козье копыто

Гостем программы «Вечерний Ургант» стал наш блогер Влад Бумага, количество подписчиков у которого на youtube приближается к 15 миллионам.

Влад появился в студии в именной пижаме и тапочках на босую ногу.

Фото: скрин видео 1 канала.

- Ты прямо из Минска? Почему не переоделся из поезда? – просил Ургант.

Бумага объяснил, что разговаривал накануне с редактором программы , и тот просил не надевать брэндированную одежду.

- Смотрю в гардероб, а надеть нечего, – отшутился блогер. - Были джинсы, но это скукота полная. Гляжу в зеркало, скидываю фотку. Спрашиваю: «Может, в пижаме?» А мне говорят: «Хорошая идея». И вот я тут. И знаешь, чувствую себя комфортно.

Фото: скрин видео 1 канала.

Ургант предложил сыграть с ним и соведущим Митей Хрусталевым в челлендж «откуси, лизни или ничего». Те, кто подписан на Влада Бумагу, сразу поймут, в чем дело. Под колпаком оказались растение алое, чайный гриб, козьи копыта, булочки, посыпанные толчеными таблетками и… голова Александра Гудкова.

Фото: скрин видео 1 канала.

Урганту пришлось лизать копыто козы, а Владу Бумаге – ухо Гудкова.

Фото: скрин видео 1 канала.

Фото: скрин видео 1 канала.

Под конец передачи Иван Ургант пошутил: «Завершим тему молодых популярных артистов из Беларуси. Александр Солодуха… к сожалению, сегодня к нам не приедет»…

Зато в студии появился Тима Белорусских, который исполнил песню «Одуванчик» из своего второго альбома. К слову, один из самых популярных сейчас у подростков белорусских исполнителей готовится дать большие концерты в Питере и Москве.

Интересно, что фрагмент шоу "Вечернего Урганта" с Владом Бумагой уже набрал в интернете 3 миллиона 316 тысяч просмотров.