2020-02-10T11:40:14+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске впервые прошел конкурс бородачей «BMC.MINSK2020»

На него приехали около сотни участников из 12 стран [фото]
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В столичном баре Coyote прошло необычное мероприятие - международный конкурс бороды и усов «BMC.MINSK2020». Участники из Беларуси, США, Японии, Израиля, Португалии, Англии, Венгрии, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и России мерились растительностью на лице. Их оценивали судьи: профессионалы в сфере барберинга, владельцы барбершопов, участники чемпионатов носителей бород. Всего было 9 номинаций, за которые боролись 90 участников:

- Естественные усы (Natural Moustache)

- Стилизованные усы (Styled Moustache)

- Бородка (Partial Beard)

- Борода со стилизованными усами (Beard & Styled Moustache)

- Бизнес борода (Business Beard)

- Борода Верди (Verdi)

- Борода Гарибальди (Garibaldi)

- Естественная борода (Full Beard Natural) - Фейк (Creative Beard)

Главный критерий оценки - внешний вид и ухоженность усов и бороды.

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс Beard & Moustache Competition — 2020Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Организация похорон близкого человека: кремация или погребение - что выбрать?
Об этом не хочется не то что говорить, но даже и думать. Но иногда в своей жизни с этим приходится встречаться. Если умерший не изъявлял желание, как он хочет быть погребен, то выбор способа захоронения ложится на плечи его родных или близких
«Сказала, что взяла предоплату за свои услуги»: в Минске судят бухгалтера, которая похитила 130 тысяч долларов и уехала в США
Ее депортировали на родину из-за непорядка с документами. Теперь женщину обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями
Новости 24
Микроавтобус с белорусами попал в ДТП в Москве
Первый украинец заразился китайским коронавирусом
Минчанке за рулем стало плохо, и она протаранила две машины
В Минске пропал молодой мужчина
Обрежьте сухие деревья и машину поставьте в гараж: МЧС готовит белорусов к шквалистому ветру в понедельник
Контролерам увеличили рабочий день. Глава "Минсктранса" рассказал, до какого времени теперь ловят безбилетников
Коммунальщики пообещали не отключать летом горячую воду на две недели
На МКАД столкнулись три автомобиля: участники дают противоречивые показания
Заболевания сердечно-сосудистой системы и расстройства питания. Для кого изменится призыв в армию?
Белоруски выиграли у сборной Нидерландов в матче Кубка Федерации
Не ждали? С 9 февраля снова дорожает автомобильное топливо
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 722
Теперь уже точно: 17 февраля рынок «Лебяжий» начнет работать в Таборах
Крупная авария возле «Белой вежи»: под замес попало сразу 7 автомобилей
В Казани разбился вертолет: погиб депутат Госдумы