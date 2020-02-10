В Минске впервые прошел конкурс бородачей «BMC.MINSK2020»

«Сказала, что взяла предоплату за свои услуги»: в Минске судят бухгалтера, которая похитила 130 тысяч долларов и уехала в США

Ее депортировали на родину из-за непорядка с документами. Теперь женщину обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями