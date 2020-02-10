В Минске впервые прошел конкурс бородачей «BMC.MINSK2020»
В столичном баре Coyote прошло необычное мероприятие - международный конкурс бороды и усов «BMC.MINSK2020». Участники из Беларуси, США, Японии, Израиля, Португалии, Англии, Венгрии, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и России мерились растительностью на лице. Их оценивали судьи: профессионалы в сфере барберинга, владельцы барбершопов, участники чемпионатов носителей бород. Всего было 9 номинаций, за которые боролись 90 участников:
- Естественные усы (Natural Moustache)
- Стилизованные усы (Styled Moustache)
- Бородка (Partial Beard)
- Борода со стилизованными усами (Beard & Styled Moustache)
- Бизнес борода (Business Beard)
- Борода Верди (Verdi)
- Борода Гарибальди (Garibaldi)
- Естественная борода (Full Beard Natural) - Фейк (Creative Beard)
Главный критерий оценки - внешний вид и ухоженность усов и бороды.