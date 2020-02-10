Летом в Минске в третий раз пройдут масштабные соревнования по триатлону

Триатлон набирает популярность в мире. Летом в Минске уже в третий раз пройдет старт в Беларуси, где смогут принять участие, как профессионалы, так и любители.

Минский триатлон: «Железные люди» плыли, ехали, бежали в помощь детям

Триатлон - олимпийский вид спорта. На Олимпиадах соревнованиях проходят в таком формате: 1500 м плавание в открытом водоеме + 40 км велогонка + 10 км бег (в непрерывной последовательности). Еще популярен формат «Ironman», который считается самым тяжелым испытанием в мире на планете: 3800 м плавание+180 км велогонка+42 км бег.

В 2020-м году старт пройдет под сокращенным, более лаконичным и запоминающимся названием: «Минский Триатлон». Слоган «Minsk Triathlon 2020» — «Стань собой!».

Уже для участия в гонке зарегистрировались более 900 спортсменов из 12 стран. Участие в соревнованиях может быть как командным (в формате эстафеты), так и личным.

- Главное изменение этого года – это дистанция. Если в прошлом году был предложены маршруты 1/8 и 1/4 от знаменитой Ironman, то в этом году есть еще одна дистанция — 1/2 Ironman и два тематических забега «Minsk Lady run» и детский забег «Trikids» — рассказал организатор старта, Дмитрий Толкачев.

На 1/2 Ironman спортсменам предстоит проплыть 1900 м, проехать на велосипеде 90 км и пробежать 21 км. На 1/4 дистанция вдвое меньше: участники проплывут 950 метров, проедут на велосипеде 45 км и пробегут 10,5 км. На 1/8 Ironman (475 м плавание + 22,5 км велогонка + 5,25 км бег).

Для участников возможен формат эстафет (три спортсмена в команде преодолевают этапы по очереди) на дистанциях 1/2 Ironman и 1/8 Ironman.

Женский забег «Minsk Lady run» на дистанции 3 км. Проводится в этом году на соревнованиях впервые. Детский забег «TriKids» на дистанции 500 м. Участники забега — дети до 13 лет.

Старт гонки – плавательный этап. Он состоится на Минском море (база Белорусской федерации парусного спорта). Велогонка пройдет по проспекту Победителей, беговой этап окончится на площадке рядом со Дворцом Спорта. В зоне финиша участников и болельщиков ждут различные активации от партнеров, а также зона ЭКСПО.

В этом году оргкомитет Минского триатлона выступил с инициативой поддержать образовательный проект «Уроки для детей с аутизмом» – это совместный проект минских педагогов и благотворительной медиаплатформы «Имена».

Другие подробности и регистрация на minsktriathlon.by.