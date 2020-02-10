«Нефть привез в термосе». Евгений Петросян признался в любви Минску и перед концертом пошел в Художественный музей

- Поговаривают, если в понедельник в гости в Художественный приходит человек с прекрасным чувством юмора, Народный артист РСФСР Евгений Петросян, то рабочая неделя обещает быть весёлой и позитивной! - появился пост на странице Национального художественного музея в Фейсбуке.

Накануне концерта Евгений Петросян прилетел в Минск и уже успел запостить не одну фотографию в инстаграм, побывать в Национальном художественном музее и пообщаться с белорусами в интернете.

- Евгений Ваганович посмотрел постоянную экспозицию и временные выставки, - говорят в музее. - Он к нам приходил не в первый раз, кстати. Уже бывал во время прошлых визитов.

Сам Петросян фотографиями из музея не поделился, но зато запостил другие снимки. Первый появился пару дней назад с подписью «Приехал в Минск. И мне здесь очень нравится».

- Нефть привезли? - иронизирует комментатор по имени Алекс.

- В термосе, - отвечает Петросян.

9 февраля, судя по снимкам в инстаграме, Евгений Ваганович поехал в Борисов и дал там концерт.

В комментариях Петросяна просят передать привет родственникам из Борисова, приглашают в Жлобин и сообщают, что видели юмориста в минском кафе «Васильки». В основном, Петросяна благодарят за концерты и делают комплименты. Но есть и такой комментарий:

- В Москве к вам не приходят на концерты?

- Во-первых, это хамство. Во-вторых, это неправда, - ответил на него Петросян.

Кстати, в прошлом году в Национальном художественном музее был Борис Гребенщиков. Тогда открылась его выставка «Тотемы Зимогоров». БГ полтора часа пел в музейных интерьерах - под знаменитым эпическим полотном Валентина Волкова «Минск. 3 июля 1944 года». А журналистам музыкант сказал «Если отнесу себя к художникам, дорога мне в сумасшедший дом».

Из московских гастролеров в художественный также заглядывали юморист, актер Ефим Шифрин и оперный певец Дмитрий Хворостовский.