Россия настояла: Беларусь будет покупать российскую нефть по мировым коммерческим ценам

На протяжении последних 13 лет отношения Беларуси и России периодически осложняются настоящими войнами: продуктовыми, газовыми, нефтяными. Конец прошлого и начало нынешнего года ознаменовались системным кризисом: глобальные поставки российской нефти в Беларусь прекратились полностью. Остались только разовые партии черного золота от компаний группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, которого с Александром Лукашенко связывают дружеские отношения. Кроме этого, Беларусь с начала года закупила и переработала около 90 тысяч тонн норвежской нефти.

Переговоры с Владимиром Путиным, которые состоялись в Сочи 7 февраля, Александр Лукашенко анонсировал как «некий момент истины», завершились, однако президент Беларуси уехал из Красной Поляны без заявлений для прессы. Наступил ли этот момент, осталось непонятно.

В конечном счете итоги переговоров комментировали первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой и замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак.

Российский газ для Беларуси не подорожал, но и не подешевел

По результатам переговоров появилась ясность в газовом вопросе, поскольку действующие договоренности на поставку газа в нашу страну истекали в феврале, а на март подписанных контрактов нет. Как отметил Дмитрий Козак, в 2020 году Беларусь будет покупать российский газ по цене 127 долларов за тысячу кубометров, как это и было в прошлом году. Отметим, что эта цена не совсем та, которую хотел бы видеть в контрактах официальный Минск. В конце прошлого года белорусская сторона, настаивая на соблюдении в ценообразовании принципа равных условий хозяйствования, хотела покупать газ по цене, установленной для Смоленской области, то есть в районе 70 долларов за тысячу кубов. Добиться этого на очередных белорусско-российских переговорах в Сочи, как видно, не удалось. Вместе с тем, 127 долларов - это гораздо меньше 160, которые платит за тысячу кубов российского газа, к примеру, Армения.

Нефть для Беларуси - по коммерческим ценам

По итогам переговоров президентов в Сочи изменилась риторика сторон в вопросах ценообразования и поставок в Беларусь российской нефти.

- Поставки нефти в Беларусь продолжатся на коммерческих условиях, - приводит РБК слова заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака.

- Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже, - в свою очередь цитирует БелТА первого вице-премьера Беларуси Дмитрия Крутого. - Российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш президент, белорусская сторона, - подчеркнул белорусский чиновник.

- Договорились продолжить консультации на уровне правительств, на уровне министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции, укрепления этой интеграции, - очертил дальнейшие перспективы Дмитрий Козак.

Вместе с тем, исходя из заявлений белорусского вице-премьера, определенные аспекты сотрудничества двух стран в нефтяной сфере изменятся. Дело в том, что Беларусь на протяжении многих лет покупала нефть у поставщиков «большой пятерки» - нефть шла от «Роснефти», «Лукйола», «Татнефти» и других крупнейших предприятий.

- Теперь интенсивность контактов между нашими субъектами хозяйствования выросла. И мы видим, что в той же России примерно 100 миллионов тонн нефти из общего объема добывается и поставляется небольшими компаниями, - отметил Дмитрий Крутой.

Фактически это означает, что теперь «Белнефтехим» и белорусские НПЗ будут работать не только с крупнейшими продавцами, но с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка, которые проявят интерес к поставкам нефти в Беларусь.

Российские власти при этом обещают поспособствовать фактической организации поставок по транзитной трубе «Транснефти».

- Существовали определенные ограничения по допуску к транзитной трубе «Транснефти». Президент России пообещал эти все ограничения снять. Они установлены для всех экспортных рынков и поставок его отдельным указом. На Беларусь этот указ не будет распространяться. То есть любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с нашими НПЗ, получит допуск к трубе, транзиту, поставкам через «Транснефть» как агента. Здесь никаких ограничений не будет, - сказал Дмитрий Крутой.

По его прогнозам, новые условия должны вызвать дополнительный интерес к поставкам на белорусский рынок нефти со стороны именно мелких и средних поставщиков.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Самая большая проблема - мы не знаем, чем в действительности закончились переговоры по нефти»

- «Мы будем покупать нефть по мировым ценам» - это заявление, которое мало что означает и из которого не получается понять, о чем же договорились и договорились ли вовсе белорусские и российские переговорщики, - отметил в беседе с «Комсомолкой» старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - - Самая большая проблема в том, что мы не знаем, чем закончились нефтяные переговоры на самом деле. С одной стороны, есть реакция российской стороны, озвученная Дмитрием Козаком, который фактически сказал, что переговоры ничем не закончились. Спустя день-два от белорусского вице-премьера появились заявления о том, что Беларусь будет покупать нефть по мировым ценам. Это заявление, с моей точки зрения, вообще ничего не означает, его вообще невозможно интерпретировать. Надо понимать, что Россия продает нефть за пределами ЕЭАС именно по этим мировым ценам, в них включена экспортная пошлина - та штука, которая постепенно снижается в рамках российского налогового маневра, и после 2024 года она обнулится. В результате Беларусь всегда покупала по формуле «мировые цены минус экспортная пошлина плюс премия поставщикам». Вокруг величины этой премии между Беларусью и Россией в последнее время шел основной торг, по разным оценкам, она колебалась от 6 до 20 долларов за тонну. Именно размер этой премии и должен был быть сейчас основным предметом переговоров. По их итогам нам ничего конкретного про это не сказали. С другой стороны, была весьма показательна предпереговорная подготовка, когда президент в течение последних нескольких недель пару раз заявлял о том, что Россия хочет нам продавать нефть по ценам выше мировых. Кроме главы государства, подобных заявлений не делал никто. При такой подаче можно отрапортовать и об успехах: покупать российскую нефть Беларусь все-таки будет по ценам мировым, не выше.

- Раньше нефть на белорусский рынок поставляли главным образом только крупнейшие российские нефтяные компании. Сейчас, судя по заявлениям Крутого и Козака, качать нефть в Беларусь смогут средние и мелкие российские нефтедобытчики.

- Да, этих мелких и средних предприятий ранее действительно не пускали в трубу «Транснефти». Считалось, что это экспортные поставки, на которые нужно получать специальные разрешения. Судя по заявлениям переговорщиков, теперь поставки в Беларусь не будут трактоваться как экспортные. Эту новость можно считать умеренно позитивным итогом переговоров: по идее, это означает расширение пула продавцов и увеличение конкуренции между российскими продавцами нефти в нашу страну. Однако заинтересованность и мелких, и средних продавцов зависит от цен, а с ними, как говорилось выше, никакой определенности и ясности по-прежнему нет. Приведет ли это увеличение количества потенциальных продавцов к изменению рыночных цен и объемов поставок нефти в нашу страну, прогнозировать пока затруднительно, - обобщил Вадим Иосуб.