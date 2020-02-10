Александр Головин: В Минске на улице не пристают к актерам? Вранье!

Александр Головин за прошлый год снялся в Беларуси в трех фильмах. Практически полгода провел в Минске. Один из фильмов, «Запретная зона», выйдет на большие экраны 23 апреля.

- Саша, ты так много проводишь времени в Минске, что над тобой уже подшучивают, мол, не пора ли белорусское гражданство получать?

- Да, я снимался в фильмах «Запретная зона», Spice Boyz, а также сериале «Против течения». Мне тут говорят, что я даже похож на белоруса. Да и нравится мне у вас (смеется). Хотя все три фильма - драма, хоррор, да и условия съемок комфортными не назовешь - холод и слякоть. Увы, белорусский не выучил, но он же похож на украинский? Що ти на мене дивишся, йди цибулі з'їси (смеется).

Александр Головин снимается с 9 лет. Так что даже 30-летние могут ему сказать: "Я вырос на ваших фильмах".Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Прежде чем сняться в фильме у белорусов, посмотрел сериал HBO «Чернобыль»

- Ты похож на белоруса, потому что очень легкий в общении, не капризный. У тебя райдер есть вообще?

- Да не особо. Главное, чтобы меня устраивала зарплата, предоставили гримвагончик, ну и покормили.

- Какой из проектов оказался самым сложным?

- Ну что значит «сложный»? Утренний подъем, прийти в 5 утра в холодный вагончик в поле - вот что для меня сложно! И если ты не ждешь своей очереди, а сразу начинаешь работать, хандра быстро проходит.

- Смотрел ли хронику про Чернобыль, чтобы погрузиться в атмосферу?

- Я родился в 1989 году, через три года после Чернобыля, поэтому своих воспоминаний нет, конечно. Что-то слышал от родителей. Конечно же, посмотрел сериал HBO «Чернобыль». Но ведь наша история не про последствия чернобыльской катастрофы - сюжет разворачивается через годы после аварии, не в самый пик. Мы узнавали, влияет ли сейчас повышенный фон радиации на человека, начинает ли он кашлять в зоне, может, какие-то изменения в организме происходят. Но выяснилось, что внешне ничего не проявляется, да и за такой короткий срок набрать дозу нельзя - чтобы почувствовать недомогание, нужно провести сейчас в зоне месяцы, а то и годы. Фильм о взаимодействии между героями, у нас там любовный треугольник, о том, как наших персонажей меняют большие деньги.

- Как впечатления от работы с MediaCube, который снял «Запретную зону». Это молодая компания, которая очень резво набирает обороты и уже выросла до съемок полнометражного кино.

- Впечатления замечательные, подкупает их работоспособность и желание удивить. Мне было с ними работать комфортно. Темпоритм, может, у белорусов и несколько другой, нежели у Бекмамбетова. Ну, тут свой подход, своя история. Я в первый раз снимаюсь в хорроре, а в этом жанре много внимания уделяется деталям, снимали много планов - руки, ноги. Это все нужно. Я полностью доверяю режиссеру Мите Семенову, у него глаз горит, он знает, чего хочет.

- Ваши белорусские фильмы выйдут практически одновременно в апреле.

- Да? Ну, классно. У папы как раз 5 апреля день рождения, будет что посмотреть.

Александр так часто бывает в Минске, что его уже тут принимают за своего.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Музыканты часто говорят, что не могут понять заранее, выстрелит песня или нет. А с фильмами такая же история?

- Непонятно. Но когда ты видишь размах съемок, кучу аппаратуры и народа на площадке, ты понимаешь, что вероятность успеха гораздо выше. Но бывают и такие ситуации, когда актеры на площадке смеются над шутками в сценарии, а зрители потом приходят в кинотеатр - и им вообще не смешно. Очень от многих факторов зависит успех фильма. Да даже время года нужно учитывать для премьеры. Но мы, актеры, об этом не думаем, просто надеемся и верим, что фильм выстрелит, и может даже, у него будет продолжение. Но по белорусским фильмам, в которых я снялся, есть ощущение того, что они получились.

- Говорят, что в Минске люди не пристают к актерам на улице? Белорусы вообще более деликатны в этом плане.

- Вранье (смеется). Подходят постоянно - но интеллигентно, по-питерски, я бы сказал.

Мы сами могли в этом убедиться, пока снимали Александра на Немиге. Стоило одному человеку попросить сделать селфи, как к нему тут же начали подходить и другие прохожие. Улыбка-то узнаваемая - не перепутаешь!

Пока мы снимали актера на улице, за селфи к нему подошли не меньше пяти человек.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Спартак» - чемпион!

- Зима в этом году бесснежная что у нас, что у вас - а ты ведь и в жизни обожаешь сноуборд. Удалось вырваться в горы покататься?

- Я снимался в Екатеринбурге в драме, там метель, все лицо в снегу. Девушка в прорубь падает, я прыгаю за ней - все это снимали зимой, естественно. И так я продрог на съемках, что в этом году решил поехать в отпуск в теплую страну. Так что на сноуборде не катался, зато погонял на серфе, который освоил в знаменитом парке развлечений «Порт Авентура». Но в Испании я катался в гидрокостюме, а на Бали я душеньку отвел - там были замечательные волны!

- Мама по-прежнему твой агент?

- Жалко, но уже нет! У мамы есть свои заботы. И я решил, что хватит ей уже и мною заниматься. Теперь у меня есть специальный человек.

- Ты переборчив в плане сценария?

- Я работал с режиссером Олегом Фоминым, у меня там роль была маленькая-маленькая, по сценарию проходящий персонаж, можно сказать. Но благодаря режиссеру, который дописал для меня сцены, получилась характерная интересная роль. Если мне симпатичен режиссер, команда, а сценарий кажется невыдающимся, я соглашаюсь. Кое-что всегда можно доработать на площадке.

Александр говорит, что не может усидеть на месте, ему постоянно нужно быть в движении.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Яркие эпизодические роли, бывает, запоминаются даже больше, чем главные.

- Да, есть такие. Зрителя не обманешь.

- Не было идеи попробовать себя в качестве режиссера?

- Хотелось бы сделать что-то свое. Пока это только мысли, не чувствую, что к этому морально готов.

- У тебя есть полный тезка - футболист Александр Головин…

- О, недавно была смешная история. Звонили моем агенту по поводу рекламы. Долго объясняли детали, чего они хотят. И в итоге разговора стало понятно, что они планируют снимать футболиста, а не меня.

- Но вы же знакомы?

- Да. Я его поздравлял как-то со сцены как лучшего молодого игрока года. Он мне подписал мячик, я ему дал автограф. Он сказал, что смотрит мои фильмы, а я признался, что слежу за его футбольной карьерой. Я же люблю «Спартак», а его туда не взяли, и он ушел в другую команду. И на церемонии, вручая награду, я шепнул ему на ухо: «Спартак» чемпион!». А что он мне ответил, я не скажу (смеется).

В 9 лет попал клип к Найку Борзову

- Кино больше нравится, чем театр?

- Да, кино мне ближе, хотя театр нравится тоже. Это ощущение на сцене, когда ты чувствуешь связь со зрителем и понимаешь: все, он твой! А на съемках фильма я кайфую, когда съемочная группа начинает тебе аплодировать, если сыграл хорошо.

- Ты впервые снялся к клипе Найка Борзова «Три слова», тебе было 9 лет. Он вообще знает, что ты - это ты?

- Не знаю, но очень хотел бы с ним увидеться. Друзья каждый раз зовут на концерт с ним. И если бы я попал, уж нашел бы способ выйти на сцену и рассказать ему. Я на съемочной площадке был очень зажатым, Найк это увидел и позвал меня поиграть в бадминтон. Он оказался очень простым - мы с ним играли и много болтали. А взяли меня в клип, потому что пришел на кастинг точно в таком же наряде, как Борзов, - майка, шорты-бриджи. Он указал на меня и сказал: пусть играет этот парень.

- Тебя уже замучили, наверное, вопросами о спин-оффе про лыжника и сноубордиста из «Елок».

- Ну, мы выросли уже с Сашей Домогаровым, поздно его снимать. Саша плотно ударился в режиссуру. Так что идея с «лыжником и сноубордистом 10 лет спустя» пока лишь на уровне разговоров.

Александр в Минске снялся в трех фильмах за 2019 год.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кто круче: лыжник или сноубордист.

Жалею, что не снялся в «Возвращении» у Звягинцева

- Видел клип Насти Кудри с твоим участием. Удивило не то, что ты поешь - это для актера неудивительно, да и ты пел в мюзикле «Норд Ост» в детстве. А вот что танцуешь хорошо - удивило.

- Спасибо. В клипе была импровизация. Я вообще никогда не стою на месте. Мне даже на съемках иногда говорят: да постой уже, не дергайся.

- «Танцы со звездами» помогли?

- Ой, нет. Этот проект мне дал понимание, что такое фокстрот, танго, вальс… Особенно сложно дался квикстеп, но это потому, что я был на гастролях, в то время как другие ребята разучивали его неделями. Я приехал днем, а вечером уже был эфир. На меня показывали пальцем и смеялись - но в итоге мы заняли второе место! Я очень хорошо запоминаю ногами. И так же в театре, когда долго не играешь пьесу, удивляются, как я помню текст. Да, ноги помнят - они меня ведут, и текст сам вспоминается.

- Но бывает, что забываешь?

- В театре ни разу. А вот на съемках бывает, не без этого.

- У вас бывают зеленые спектакли - когда актеры друг друга подкалывают на сцене. Когда главное не расколоться - то есть не засмеяться.

- О, это мы обожаем. Это иногда происходит на детских фестивалях, дурачимся. Когда по 15 раз играешь одно и то же, хочется чуть расслабляться. Я играю в спектакле «Декамерон», в котором я как любовник должен прятаться в бочке. И ребята надули кучу воздушных шаров, а я, не глядя, прыгнул в нее. Раздалось «бах-бах-бах», было очень смешно. Но я смеялся уже внутри бочки, зрители не видели. Да, бывает, колюсь. Зрители тоже очень любят такие розыгрыши.

- Ты ведь еще и озвучиваешь мультфильмы. Сложно перевоплощаться в анимационных персонажей?

- Обожаю это! Считается, что актеры, которые озвучивают мультфильмы, чем-то похожи на своих героев. А у меня был даже необычный опыт, когда мы сначала записали голоса, а потом по ним рисовали персонажей.

- Был фильм, в который ты не прошел, а потом жалел?

- Да, это «Возвращение» Звягинцева. Я на первых пробах показал себя очень хорошо, а потом пришел с плейером с Gorillaz в ушах, начал всех отвлекать. Как потом мне сказали - был слишком расхлябанным. Я не могу сказать, что не сплю из-за этого ночами, но выводы сделал. Теперь стараюсь вести себя на съемках серьезней.

ДОСЬЕ «КП»

Александру Головину 31 год, родился в Чехословакии. В кино снимается с 2001 года. Дебютом стала комедия "Бледнолицый лжец". После чего проекты посыпались один за другим: "Повелитель луж" (2002), "Шукшинские рассказы" (2002), "Неотложка" (2003), "Тайна "Волчьей пасти" (2003). Звездным сериалом для актера стало "Кадетство". На большие экраны Головин прорвался с драмой "Сволочи" (2006). После этого были "Кремлевские курсанты", "Близкий враг" (2009), "Елки" и многие другие фильмы.