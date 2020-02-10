2020-02-10T16:46:02+03:00
Экономика
КП Беларусь

Половина белорусской продукции идет на экспорт. Что и куда продает наша страна?

Белорусские надои втрое больше потребности рынка, поэтому мы оказались вторыми в мире поставщиками молочки после Новой Зеландии
Таисия ЧЕРНУХО
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Молочка на первом месте среди всех пищевых продуктов, которые у нас чаще всего покупают. На втором месте - мясо и готовые продукты из него, на третьем - овощи.Молочка на первом месте среди всех пищевых продуктов, которые у нас чаще всего покупают. На втором месте - мясо и готовые продукты из него, на третьем - овощи.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Не первый год белорусские власти анализируют спрос на товары со стороны белорусов и корректируют предложение, по возможности заменяя импортные товары белорусскими аналогами. Даже создали патриотический лозунг «Купляйце беларускае!». В программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» замминистра экономики Юрий Чеботарь рассказал, что за последние годы импортозамещение стало более эффективным. По итогам прошедшего года, производство импортозамещающей продукции в Беларуси достигло почти 20 млрд долларов.

- По нашим оценкам, это около 40% промышленного производства. Доля продаж импортозамещающей продукции на экспорт выросла до 50%. Это значит, что мы половину продаем на экспорт. Она не только конкурентоспособна на внутреннем рынке, но и пользуется спросом за рубежом, - добавил замминистра.

Напомним, в конце января Александр Лукашенко, посещая Шклов, назвал импортозамещение «вопросом №1».

- Если ты производишь табуретку - импортной табуретки быть не должно. Если диван, кровать, кухонную мебель производишь - импорта быть не должно… Импортозамещение того, что мы производим, - вопрос №1. Зачем же мы завозим по импорту, платим деньги и даем работу другим людям, если нам надо здесь найти эти деньги? - спросил президент.

Хотя Беларусь поддерживает торговые отношения более чем с 170 государствами мира, главный импортер и экспортер Беларуси неизменен с давних пор - это Российская Федерация, которая идет с большим отрывом от остальных стран и поставляет нам своих товаров на 19,6 млрд долларов в год, а покупает - на 12,3 млрд. На долю России приходится 40% нашего экспорта и 55% - импорта.

Но кое-какими своими продуктами мы известны далеко за пределами страны. Так, Беларусь находится на втором месте в мире (после Новой Зеландии) по производству молока на душу населения, у нас его втрое больше, чем нужно для внутреннего рынка. Поэтому молочные продукты на первом месте среди всех пищевых продуктов, которые у нас чаще всего покупают. На втором месте - мясо и готовые продукты из него, на третьем - овощи (в основном картошка).

КСТАТИ

Доля импортных продуктов на полках белорусских магазинов в последнее время растет. В 2019 году поставки зарубежных кондитерских изделий в Беларусь выросли на 15%, шоколада - на треть, пшеничной муки - в два раза, пива - на 19%, воды - на 6%. Правительство возмутилось этому факту, руководство «Белгоспищепрома» получило по шапке и обязалось принять меры.

Топ-5 товаров, которые мы продавали за рубеж в 2019 году

1. Минеральные удобрения - 25,8%

2. Машины, транспорт и оборудование - 25,6%

3. Продукция химической промышленности и каучук - 14,5%

4. Продукты и сельхозсырье - 11,6%

5. Черные и цветные металлы, изделия из них - 9,7%

* В процентах от общей доли продаж.

Куда мы поставляем свои товары?

1. Россия

2. Украина

3. Великобритания

4. Германия

5. Польша

Чьи товары мы чаще всего покупаем?

1. Россия

2. Китай

3. Германия

4. Украина

5. Польша

*По данным Белстата.

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