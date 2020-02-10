Гимнастка, которую подозревали в суициде, рассказала, чем она болеет

Чемпионка мира в художественной гимнастке Александра Солдатова на прошлой неделе попала в Институт Склифосовского. Сначала говорили о попытке суицида. Позже ее тренер опубликовала видео с заявлением гимнастики, мол, ничего подобного, просто порезалась, делая завтрак (и после обычного пореза ее на минимум на сутки оставили в больнице?). Но она не стала скрывать, что уже не первый год болеет булимией. Тренерам о своем недуге она рассказала в 2018 году, тем не менее после этого продолжила тренироваться и выступать.

- Более двух лет я болею булимией, это очень страшная болезнь. Когда рассказывала своему тренеру Анне Вячеславовне Дьяченко, то плакала, беседовали с ней около трех-четырех часов. Очень благодарна Анне Вячеславовне и Ирине Александровне (Винер-Усмановой), они очень поддерживают меня. Каждый раз, когда у меня был выбор - здоровье или спорт, я всегда выбирала спорт, - сказала спортсменка в интервью ТАСС. И добавила, что до этого, живя на базе в Новогорске, практически ни с кем не общалась и долгое время не знала, что с ней происходит.

В больницу Солдатова попала сразу после того, как стало известно, что она не прошла в состав сборной на московский этап Гран-при. Но в воскресенье вечером приняла участие в Гала-концерте, посвященном закрытию турнира, который прошел в «Лужниках». Солдатова также наградила победительницу в многоборье, свою подругу по команде Дину Аверину. Сейчас в планах Александры лечение, она хочет взять паузу, но потом вернуться в гимнастику.

ЕСТЬ ВОПРОС?

Часто ли встречается булимия у гимнасток?

На этот вопрос ответила призерка чемпионатов мира и Европы, чемпионка Беларуси Наталья Пальчевская. Известно, что гимнасткам во время карьеры надо ограничивать себя в еде, к примеру, при росте 165 см норма веса 42 кг.

- У гимнасток проблемы с весом бывают, кто-то может что-то сделать, чтобы исправить ситуацию, но не так, чтобы доводить до такого состояния, когда это не лечится. Я таким не занималась, и в нашей команде не встречала. Если надо было к соревнованиям срочно сбросить вес, могли принять слабительное, но это самые крайние меры, очень редко бывало. А чтобы так себя истязать - Бог миловал.

- Гимнасткам надо иметь железную силу воли: хочется съесть что-то вкусное, но надо себя ограничивать.

- В любой профессии бывают издержки. Всегда хочется съесть булочку или еще что-то, но борешься с собой. А если съел, то есть беговая дорожка, баня и другие способы [сбросить вес]. А булимия - это случай, когда человек не справляется психологически. Я с таким не сталкивалась.