2020-02-10T17:40:55+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Проплакалась, и стало легче играть»: белоруски драматично обыграли голландок

Все было против наших теннисисток, но они преломили ситуацию и вышли в финальную часть Кубка Федерации
Владимир КРИУЛИН
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Эмоции после победы Фото: Fedcup.com/Henk KosterЭмоции после победы Фото: Fedcup.com/Henk Koster
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В 2017 году команда Беларуси в Минске обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал Кубка Федерации. Ту победу назвали сенсационной. С тех пор наши теннисистки набрали вистов - и теперь от них всегда ждут победы. На сей раз матч прошел в Гааге. Голландки на правах хозяек решили играть на грунтовом корте: так выгоднее им и труднее белорускам.

В первый день матча команды обменялись победами. Во второй Арина Соболенко (12-я в мировом рейтинге) не смогла обыграть Кики Бертенс (8-я). Все зависело от встречи Александры Саснович (113-я) со второй ракеткой голландок Аранчей Рус (77-я). Первый сет она проиграла 0:6, взяв по ходу дела медицинский тайм-аут - врач массировал ее руку, теннисистка плакала. Рус уже думала, что соперница не продолжит игру. Но Саша преобразилась и решительно взяла два сета.

- Я все держу в себе, не кричу, не выпускаю эмоции, поэтому произошла перегрузка мозга. Я проплакалась, и стало легче играть. Сейчас понимаю, что это было нужно, - сказала Саснович.

Александра Саснович сказала, что обычно эмоции держит в себе, мозг был перегружен, надо было проплакаться - и стало легче. Фото: tennis.by

Александра Саснович сказала, что обычно эмоции держит в себе, мозг был перегружен, надо было проплакаться - и стало легче. Фото: tennis.by

У многих возникли ассоциации, когда в легендарном матче с Россией сыграл Владимир Волчков, хотя все думали, что он травмирован.

- Тут другая история. Владимир тогда действительно был травмирован. А что происходило с Сашей, наверное, надо спросить у нее. Вы же все следите за женским теннисом. Это частое явление, когда не получается первый сет (проигрываешь 0:6 или 1:6 буквально за 15 минут). Кажется, что все… Девушки чаще, чем ребята, не справляются с волнением, - сказала капитан нашей сборной Татьяна Пучек. И добавила, что проблемы с коленом испытывала Арина Соболенко.

На решающую парную игру вышли те же Саснович и Соболенко. И там все решилось в нашу пользу в сумасшедшем по накалу тай-брейке. Итог всего матча - 3:2.

- Соперницы на тай-брейке были пассивными, а мы коллективно решили, что действовать будем уверенно. Капитан сказала, что если не зашевелитесь, то... (улыбается). Капитан нас пугала, - улыбнулась Арина Соболенко.

Финальная часть Кубка Федерации пройдет 14 - 19 апреля в Будапеште. 12 команд разделят на четыре группы, победители которых выйдут в полуфиналы. Кроме нашей сборной там сыграют Венгрия, Россия, Чехия, Франция, США, Австралия, Бельгия, Германия, Швейцария, Испания, Словакия.

КСТАТИ

«То воды не было, то полотенец»

Татьяна Пучек рассказала, как голландки пытались создать им проблемы не только на корте.

- Допустим, тренировка: два часа занимается мы и два - они. Тренируемся мы - резко выбегают строители, обслуживающий персонал. Делают трибуны, стучат, устанавливают бортики, подметают… Мы специально оставляли своих «партизан», чтобы посмотреть, как все организовано, когда голландки тренируются. Ничего такого не было. На второй день мы это сказали рефери. Я все понимаю, но не до такой же степени! Плюс то не было воды, то полотенец. В раздевалках не было минимального набора. Шоколад положили - это хорошо, но не «Сникерс» и не «Марс» же перед тренировкой! Ни фруктов, ни орешков. Мы поехали в супермаркет и сами купили все, в чем нуждались.

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