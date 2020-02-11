Андрей Сидоренко: К нашим людям у нас относятся не так, как к иностранцам

«ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - ТРЕНЕРСКИЕ КАДРЫ»

- Что не так с белхоккеем?

- Все судят по результатам сборной и «Динамо»… У нас давно не было плеяды одаренных хоккеистов, которые могли бы стать лидерами, вести за собой, делать результат. Сейчас большая группа молодых игроков поехала за океан, выступают в разных лига США и Канады. Для них это вызов. Если они пройдут через все жернова, то может быть толк. Надо время. Но школы у нас плохо работают. Это вопрос и к ним, и федерации хоккея.

Главный вопрос - тренерские кадры. Они вроде бы есть, но как их используют? Так получается, что к своим людям у нас относятся не так, как к иностранцам. Какие-то двойные стандарты. Своих не ценят, а других кадров нет. И уровень своего чемпионата надо поднять. Хотя в этом году шесть команд на хорошем уровне. Но еще больше конкуренции не помешало бы.

- Почему больше нет плеяды ярких хоккеистов? После братьев Костицыных и Грабовского кого-то сопоставимого по уровню не было. Стась все-таки в НХЛ не играл.

- Опять-таки вопрос тренерских кадров. Плюс вроде бы катков стало больше, насколько эффективно их используют? Надо пересмотреть систему подготовки.

- Когда заступали на пост главного тренера сборной, какие проблемные места обозначали и способы их решения?

- Тогда были проблемы с составом. У меня были связаны руки: мне запретили приглашать хоккеистов из российских клубов КХЛ.

- Тех, кто написал заявление об отказе выступать за сборную Беларуси, чтобы не считаться легионером в России?

- Да. Сейчас ситуация другая. Их можно вызывать, плюс вновь запустили идею дать белорусские паспорта канадцам. Я давал шанс молодым игрокам и тем, кто не был на первых ролях. Хотя все равно на чемпионат мира поехал несколько иной состав - многие, на кого рассчитывал, получили травмы. Главное, что выполнили задачу, вернулись в элитный дивизион по спортивному принципу (в 2020 году вернулись бы все равно, так как в 2021 году ЧМ проводится в Минске и Риге, а хозяева выступают в любом случае. - Ред.).

Андрей Сидоренко: "Так получается, что к своим людям у нас относятся не так, как к иностранцам – двойные стандарты. Своих не ценят, а других кадров нет".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- С вами заключали контракт на год с опцией продления. Но в итоге не продлили. Потом хоть позвонили объяснить ситуацию?

- Для меня это тоже было неожиданно. Своих людей надо отстаивать. Но это спорт, всякое бывает. Просто можно было позвонить и по-человечески объяснить, мол, так и так. А получилось, что в контракте опция продления была, все лето тянули, а потом из СМИ узнаю, что у сборной будет другой тренер. За это время я мог бы найти себе другую работу, предложения были. В итоге я не в сборной и не там, откуда было предложение. Это некрасиво, это на совести тех людей… Это и к вопросу, что не так у нас в хоккее - видите, какое отношение к своим.

Еще раньше говорил, что иностранцам здесь работать проще. Причем не смотрят, подойдет ли иностранец по методике и стилю работы, неважно, есть у него регалии или нет. Такое ощущение, главное, чтобы паспорт был другой.

- Почему? Раз деньги ему платят больше, надо ждать и обхаживать?

- Не знаю. Иностранцам сразу стараются создать хорошие условия, они защищены со всех сторон. Нам шансов не дают, сразу требуют результат. Конечно, хорошо, что приезжают иностранные специалисты в плане обмена опыта. Но если бы они еще показывали результат. А в последнее время получается, что сегодня приехали, завтра уехали и почти ничего полезного не оставили.

- Какой опыт резонно внедрять, чтобы дела в юношеском хоккее пошли на поправку?

- Должна быть система. ФХБ над этим работает. Стал более серьезный контроль в детских школах. Думаю, в перспективе это должно дать эффект. В свое время создали институт сборный, команды U-17, U-20 постоянно тренировались и играли вместе в чемпионате Беларуси. Наверное, не случайно, что группа хоккеистов поехала искать свое счастье в североамериканских лигах. Но сейчас эти команды хотят убрать. Снова шараханья…

- 20 лет назад Швейцария, Дания, Словения не были нам равными соперниками. Швейцарию когда-то легко обыгрывали, но с тех пор дважды доходили до финала ЧМ. Словения при населении как в одном Минске и с семью катками на всю страну не раз обыгрывала нас, в том числе в олимпийской квалификации. Как у них это получилось?

- Там есть программы развития хоккея. Они дают эффект. В Швейцарию приезжали иностранные специалисты, они передавали опыт. Там чемпионат очень высокого уровня, у клубов бюджет по несколько миллионов евро (и они его не получают, а зарабатывают), между клубами есть конкуренция. Латвия во многом нас обошла, на мой взгляд, за счет того, что они в Евросоюзе и латышские хоккеисты свободно передвигаются, играют за разные клубы Европы, там набирают опыт. У нас единицы играют в Европе и в КХЛ кроме «Динамо».

Еще есть пример Австрии, их сборная приезжала к нам недавно на молодежный чемпионат мира. Видно, какие у них обученные хоккеисты и организованная команда. В Австрии открылось много школ, например, академия Red Bull - это большой проект, в который инвестирует известный бренд, там собраны лучшие технологии в плане медицины, физической подготовки, сбора аналитический данных об игре. Там создается институт сборных, как в США. Это дает результат.

- Это большие инвестиции, нам о таком можно только мечтать. Есть мнение, что резонно перенимать опыт Дании - чемпионат там не сильный, но развивают молодежь. В последние годы в НХЛ стабильно играют 5 - 7 датчан.

- Дания многое перенимала у Швеции. Шведы, в свою очередь, в свое время сделали скачок, когда поменяла систему - стали ориентироваться на подготовку хоккеистов под НХЛ. То же самое в Дании. Вы правильно сказали, что там сделали ставку на качество. Там небольшое население (около 5,8 млн), но работа поставлена, кто-то уезжает в Северную Америку, кто-то - в соседние страны. Приезжают иностранные тренеры, проводят семинары, развиваются местные специалисты. Вопрос еще в том, что в тех же Дании и Финляндии на 25 игроков в детской команде может быть пять тренеров (кто-то помогает на общественных началах).

У нас тренеров не хватает. Когда у тебя 60 человек и ты один тренер, то не успеешь каждому уделить достаточно внимания. Ледовых дворцов много построили, но в регионах не хватает кадров, не все готовы туда ехать - вопрос зарплаты и мотивации.

«ХОККЕЙ - ЭТО ДОРОГОСТОЯЩИЙ ВИД СПОРТА, У НАС НЕ КАЖДЫЙ МОЖЕТ ЭТО СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ»

- В Беларуси, исходя из отчета ИИХФ за сезон-2018/2019, 39 крытых катков (тут, скорее всего, не учтены две площадки в «Олимпик Парк»). Это достаточно или мало? У нас примерно 244 человек на площадку. В России 232. Михаил Захаров как-то говорил, что мало катков, в той же Франции больше по соотношению к населению.

- Никто не запрещает строить, пусть люди занимаются, другое дело - за чей это счет. Для нашей страны это немало катков. Это здорово, пусть люди хотя бы занимаются спортом, получится ли из них хоккеист - уже другой вопрос. Нужна отдача. Пока мало сильных хоккеистов выходит из областных школ. С другой стороны, когда больше массовость, больше вероятность, что кто-то себя проявит. Пусть не часто, но порой яркие игроки у нас появляются, главное, чтобы им успешно дался переход на взрослый уровень.

Андрей Сидоренко: "Хоккей и футбол смотрю. Особенно по ночам НХЛ. Читаю книги. Вот увлекся серией романов Джорджа Мартина «Песнь льда и огня»"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Во Франции, как понимаю, упор на массовость, и там появляются игроки уровня Юэ, Да Коста.

- Там другой менталитет и подготовка. У нас еще осталось в сознании, что в любом возрасте надо добиваться результата, а как - уже другой вопрос. Там больше упор на воспитание и развитие хоккеистов, а результат команды в детском возрасте не так важен. В той же Дании, судя по докладу ИИХФ, который ты распечатал, 27 крытых катков, население 5,8 млн жителей, но там другой уровень жизни. Хоккей - это дорогостоящий вид спорта, ребенка нужно экипировать, к сожалению, у нас не каждый может это себе позволить.

- Нам какой больше вариант подходит: чтобы молодежь ехала за океан или чтобы играла в «Динамо»? Дмитрий Басков задался целью собрать в команде ребят, у которых не получилось там. Один из примеров - Игорь Мартынов.

- По Мартынову надо еще подождать, как он себя проявит. В «Динамо» должны быть молодые хоккеисты, которые уже составляют конкуренцию. Да, их надо направлять, давать импульс к развитию, но не искусственно вводить в состав. Сейчас в «Динамо» молодежь вроде бы есть, но игрового времени получают мало. То, что сейчас многие в юном возрасте уезжают в Америку, неплохо. Это вызов для пацанов. У них есть цель попасть в НХЛ. Вопрос, как они пройдут через эти жернова. В «Динамо» они всегда могут вернуться. Надо подождать, когда вырастут молодые хоккеисты, пока идет смена поколений.

- Кажется, смена поколений у нас идет лет 15 после ухода поколения Андриевского, Антоненко.

- Про это говорят из года в год люди, которые занимаются этим вопросом, а результатов нет. С них надо спросить. Говорить легко.

- Много говорили о проблемах вратарей. Она есть?

- Есть. Были Мезин и Коваль, они помогали делать результат. Хоть они приехали сюда, воспитанниками белорусского хоккея их не назовешь (Мезин родился в Челябинске, Коваль - в Перми. - Ред.). Есть молодые Толопило, Осипков, Кульбаков, Шостак, но им надо время. Можно вспомнить опыт Финляндии, они проанализировали и поняли: чтобы добиться высоких результатов, надо что-то менять во вратарской школе. Они изменили методику, создали систему с научным подходом и вниманием к деталям. Посмотри, сколько сейчас сильных финских вратарей!

- У нас есть такая система?

- Стараются, но пока эффекта нет.

- Алексей Щебланов говорит, что эта проблема надуманная. Просто не доверяем своим, в свое время в сборной задвинули Белинского и Мильчакова.

- Есть и такой фактор. Вот приехал канадский тренер в «Динамо». Надо показать результат. Если есть Энрот, зачем ему ставить Осипкова, Толопило, Каранаухова? Вратарю надо доверить и потом смотреть, а не судить по двум играм. Правильно говорите, что доверия нет, и потом парни психологически ломаются. Когда в прошлом сезоне три месяца возглавлял «Динамо», меня клевали, почему не ставил Карнаухова. Потом посчитал: при мне сыграли 36 матчей, в 18 из них играл Карнаухов.

Андрей Сидоренко: "Я пришел в сложный период, был как антикризисный менеджер. Плюс важно было подготовить игроков сборной к чемпионату мира".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В «Динамо» с дисциплиной все хорошо было?

- Команда досталась в плохом функциональном состоянии, скамейка короткая. Дисциплина как игровая, так и бытовая вышла на первый план. Над этим работали. К концу сезона удалось кое-что изменить. Длительных серий поражений не было.

- Как наводили порядок?

- Жестко. Есть руководство, есть система штрафов.

- Как в сборной на чемпионате мира в Казахстане создавали атмосферу? Владимир Бережков писал, что давно не видел такого единения.

- Было сложно вести переговоры. Это сейчас играть в элитном дивизионе проще собрать игроков. Тогда надо было убедить, чтобы игроки приехали. Благодаря работе в «Динамо» смог больше общаться с хоккеистами. У нас была команда, как семья. Ребята собрались классные, все работали на коллектив, были готовы отдать все ради партнера. Не было инцидентов. Атмосферу создавали с первого сбора, хоккеисты это почувствовали. Перед чемпионатом сделали ужин с семьями, съездили на могилу Руслана Салея, поговорили между собой, посмотрели друг другу в глаза. Особенно ценно, что команда выполнила задачу, вернулась в элитный дивизион, когда в нее мало кто верил, некоторые специалисты нагнетали обстановку.

- После чемпионата мира какой у вас был план развития, подготовки?

- Я принял команду в нелегкое время, тогда многие отказывались, все говорили: куда он идет? План был, понимал, что хотел сделать. На чемпионат мира в Казахстане я взял пять молодых игроков, Сашу Китарова сделал капитаном, доверил Осипкову в важном матче - все удивлялись почему, а в итоге это сработало. Видел, вокруг кого дальше строить команду и как играть. Сейчас тренер сборной делает по-своему, но у него больше возможностей, пожелаем ему удачи.

«В «ДИНАМО» МЫ ВИДИМ ОДНО, А ТАМ СТАРАЮТСЯ ПРЕПОДНЕСТИ ДРУГОЕ. ЭТО НЕУВАЖЕНИЕ»

- С какими мыслями смотрите на результаты и игру «Динамо»?

- Целиком матчи не всегда смотрю, но слежу постоянно. То, что есть, всех не устраивает. Многим вещам поражаюсь. Было много обещаний, что результат будет другим, будем бороться за плей-офф, развивать молодежь. Молодежный чемпионат мира, который прошел в Минске, показал, что Денисов и Толопило не стали лидерами. Казьянин за «Динамо» сыграл считанные минуты. Сколько легионеров? Сначала говорили, что 4+1, потом стало 8+2. Стали говорить про белорусские паспорта легионерам. Мы видим одно, а нам стараются навязать другое: что играем здорово, что система работает. А в итоге на последнем месте, побили все антирекорды (серии поражений, посещаемость). Странная риторика была еще пару недель назад: игру выиграем, начинаются девизы, что «Динамо» борется за плей-офф, проиграем - развиваем молодежь. Будь на месте тренера кто-то другой, его бы давно уволили и ярлык повесили. Самое интересное, что Вудкрофт сам набирал легионеров, его приглашали показать результат. Я не против Крэйга, просто не вижу последовательности и результата.

- Вы поняли, почему в «Динамо» расстались с Дрю Шором, который был одним из лучших по голевым передачам и на точке вбрасывания?

- Не могу понять. Еще, на мой взгляд, ошибки, которые есть, не устраняются по ходу сезона. Это игра в обороне, неправильное использование сильных и слабых сторон хоккеистов, от этого теряется качество игры. Возможно, в команде другое видение.

- В восьмом матче сезона «Динамо» обыграло 5:0 «Йокерит», который сейчас идет на четвертом месте в Западной конференции. В следующих 16 матчах было лишь две победы. Складывается ощущение, что команду в физическом плане готовили как будто к чемпионату мире, где примерно восемь матчей, а не к длительному сезону.

- У «Динамо» на старте был хороший календарь: не было серий, когда бы играли через день по четыре матча на выезде. Играли так три матча, дальше играли через два дня на третий - было время отдохнуть, изучить соперника. Плюс на старте встречались с командами, которые в принципе надо обыгрывать, и с соперниками, которые набирали форму по ходу чемпионата («Магнитка» буксовала, «Йокерит» сыгрывался).

Еще иностранцам дали много игрового времени, чтобы показать результат - ребята выдохлись. Дальше начали тасовать хоккеистов. Как говорил один из них: мы не понимаем, что делать. Потом читаешь комментарии с пресс-конференций: «Мы играли здорово». А счет 1:5. И так не раз. Понимаю, в «Динамо» по сравнению с другими клубами КХЛ есть трудности с бюджетом. Но надо же объективно говорить. Мы видим одно, а там стараются преподнести другое - это неуважение.

- Не специалист в хоккее, но кажется, что не хватает тактической гибкости: «Динамо» играет в энергозатратный хоккей, КПД в атаке невелик, потом ошибки в обороне все усилия сводят на нет.

- Да, похвально желание всегда играть агрессивно, но надо учитывать состояние хоккеистов. Как говорил один из них, все бегают, но когда в этой схеме один выпадает, то все. Понятно, что молодые играют нестабильно, но количество простых ошибок в обороне поражает.

- Летом «Динамо» объявило о том, что новым тренером будет Александр Андриевский. Потом Дмитрию Баскову надо было согласовать стратегию развития клуба в НОКе. После этого Андриевского поставили в условия: лимит на легионеров 4+1. Он отказался. Сейчас при Вудкрофте семь варягов. Что это было?

- Хотели показать результат. Андриевский увидел, что происходит, и ушел. Пришел Вудкрофт. В первый свой приход он вывел «Динамо» в плей-офф, но тогда был другой состав с сильными легионерами. Руководство поняло ситуацию и решило выйти из рамок лимита на легионеров, дав паспорта (или сказав о таких планах) Принсу и Паре. По ходу сезона было и больше легионеров (8+2), но на результате это не сказалось.

- Когда вы были в «Динамо», у клуба было видение, стратегия развития на ближайшие пару лет? (беседа состоялась до заявления Дмитрия Баскова стать первым частным хоккейным клубом. - Ред.)

- Я пришел в сложный период, был как антикризисный менеджер. Плюс важно было подготовить игроков сборной к чемпионату мира. Я давал Баскову план межсезонной подготовки, принцип формирования команды. Но все поменялось.

- Я к тому, что в НХЛ у клубов есть стратегия на пару лет вперед. Складывается впечатление, что у «Динамо» есть руководство, еще есть наблюдательный совет, плюс свое влияние оказывают федерация, Минспорта, НОК. Плюс многое зависит от решений, высказываний президента государства. Вроде бы несколько голов лучше, чем одна, но по итогу у «Динамо» нет настоящего хозяина, руководителя, каким для БАТЭ был Анатолий Капский, от его светлой головы шло управление и развитие клуба. В «Динамо» вроде бы желание что-то изменить есть, но получаются шараханья, а не развитие.

- Мы с Басковым поработали три месяца. У него большое желание, чтобы клуб развивался. Тот путь, которым пошли, пока ни к чему не приводит. Но пытаться надо…

Андрей Сидоренко: "Приятно, что болельщики приветливо подходят, спрашивают, как дела, просят сфотографироваться".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- На матчи «Динамо» ходите?

- Не на каждый, но хожу часто. Приятно, что болельщики приветливо подходят, спрашивают, как дела, просят сфотографироваться.

- Чем сейчас занимаетесь?

- Хоккей и футбол смотрю. Особенно по ночам НХЛ. Для одного сайта делаю прогнозы. Читаю книги. Вот увлекся серией романов Джорджа Мартина «Песнь льда и огня», по которым сняли сериал «Игра престолов».

- Предложения по работе поступали?

- Да, ездил за границу, но там надо знание языка. То, что предлагали в России в ВХЛ, но меня это не устроило. Еще ждал ответ из одного клуба КХЛ, не сложилось.

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