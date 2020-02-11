2020-02-11T11:56:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Виновен в хулиганстве»: в Бресте огласили приговор пенсионеру из Норвегии, которого обвиняли в домогательствах к девочке

Родственники девочки, которые представляли в суде потерпевшую сторону, с приговором не согласны
Оксана БРОВАЧ
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Норвежец Даг Вивестад оказался в белорусском СИЗО после инцидента с детьми в гостинице в Бресте.Норвежец Даг Вивестад оказался в белорусском СИЗО после инцидента с детьми в гостинице в Бресте.
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Приговор публично огласили 11 февраля. Дело рассматривали в закрытом судебном процессе, и стороны не имеют права разглашать подробности. Председательствующая судебной коллегии по уголовным делам суда Московского района судья Вера Филоник зачитала только резолютивную часть приговора:

– Вивестада Дага признать виновным в совершении действий, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом - хулиганстве.

За это его осудили на 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В срок зачтут время, которое он провел в СИЗО с момента задержания в сентябре 2019.

Напомним, гражданина Норвегии, 71-летнего Дага Вивестада обвиняли и судили за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки по ч.3 ст.167 Уголовного кодекса. По этой статье ему грозило до 15 лет тюрьмы. Однако в итоге мужчину осудили за хулиганство по ч. 1 ст. 339 УК РБ. Такую квалификацию в ходе судебного следствия предложила сторона гособвинения, которую представляла старший помощник прокурора Бреста Марина Тараюск.

– Позор! Это просто позор! Хоть бы ваших детей это коснулось! Что вы творите, а?! Это просто позорище системе! Что вы делаете? - такими возгласами встретили приговор потерпевшие.

В коридоре суда они продолжили эмоционально высказывать свое несогласие с приговором.

- Я сегодня весь Брест подниму! Поеду к президенту! Упаду там, но я добьюсь! - плачет бабушка девочки.

- Здесь все вступили в сделку с совестью! Это просто позор - своих граждан малолетних не защищать! - так относится к решению суда отец.

Напомним, инцидент, за который судили гражданина Норвегии, произошел в Бресте в сентябре 2019. О том, что произошло, известно со слов адвокатов обвиняемого и его родственников. Тогда Даг Вивестад со своим другом Уле приехал в Беларусь, чтобы ближе познакомиться с историей, посмотреть памятники времен Великой Отечественной. В холле гостиницы с иностранцами заговорила 10-летняя девочка - она вместе с младшими братьями выбежала в фойе из ресторана, где отмечали свадьбу. Дага впечатлило, что ребенок хорошо говорит по-английски, он пару минут с ней пообщался.

Что произошло далее, не известно - в версии родственников Даг пожелал девочке успехов и хорошо учиться, и поцеловал в щеку. В версии следствия - норвежец тащил девочку за руку и каким-то образом проявил действия сексуального характера. На выходе из гостиницы мужчин избили мужчины, которые выбежали из ресторана. Причем сильнее пострадал Уле - в Беларуси ему оказали первую помощь, а в Норвегии сделали серьезную операцию на головном мозге. За это никого из зачинщиков драки не наказали, однако прокуратура отменила постановление милиции об отказе в возбуждении уголовного дела - по этому факту проводится новое разбирательство.

Приговор суда Московского района Бреста в силу еще не вступил.

– Были существенные противоречия, которые не дали основания для того, чтобы поддержать обвинение по статье 167. Однако мы будем обсуждать вопрос с обжалованием. Наша позиция немножко другая - мы просили оправдать его полностью, а приговор вынесли обвинительный, - комментирует приговор адвокат Андрей Буневич, зашитник Дага Вивестада в суде.

Кстати, защищать норвежца в Брест приехал известный российский адвокат и игрок «Что? Где? Когда?» Илья Новиков. Суд не допустил его до участия в процессе, поэтому он оказывал консультативную помощь другим адвокатам Вивестада.

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