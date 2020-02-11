«Докажу, что я не плохая мать!»: в Гомеле бывшие супруги 10 лет делят дочь, девочка уже дважды переходила из семьи в семью

Молодая мама в Гомеле добивается через суд, чтобы ее дочь жила с ней. Сейчас они и так живут вместе, но официально 12-летняя Арианна живет с папой. С позапрошлого года - тоже по решению суда - отцу разрешили забрать девочку, а маму обязали платить алименты. Сейчас мать инициировала процесс, чтобы вернуть все, как было. Судились родители за дочь и раньше.

ОКСАНА РОДИЛА РЕБЕНКА В 16 ЛЕТ

Когда Оксана родила ребенка, ей было всего 16 лет. Отец Сергей был старше - ему было тогда 25. Через два года, в 2009-м, супруги развелись, с тех пор и делят ребенка. У Сергея появилась новая семья, он переехал в квартиру. А Оксана с Арианной остались вместе. Девушка вернулась в общежитие к матери, добилась, чтобы ей с ребенком дали комнату.

- С тех пор папа особо с дочкой не общался, алименты платил абы-как. Но в 2012 году попытался через суд добиться, чтобы Ариша жила с ним, - суд не стал на его сторону. Все это время дочка общалась с бабушкой - матерью бывшего мужа. И вот, когда Арише было 10 лет, она обиделась на меня за то, что не даю ей постоянно сидеть в телефоне, заставляю учиться. Дочка ушла к бабушке. А потом оказалось, что она уже живет с папой в его новой семье, - рассказывает «КП» Оксана.

За годы борьбы у Оксаны скопился мешок документовФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вскоре Сергей подал в суд, чтобы мать платила алименты, а Арианна официально стала жить с ним.

- В этот раз суд стал на сторону отца, определил, что ребенок должен быть у него. Арианна сама просила судью, чтобы разрешил жить с папой. Это они ее подговорили, чтобы она так сказала - мол, я не занимаюсь ей, плохо воспитываю. Учитывалось еще и то, что я живу в общежитии, а у него своя квартира. Сергей просто не хотел платить алименты. А еще с новой женой у него уже двое детей - наверное, хотели стать многодетной семьей, получить квартиру с помощью Ариши, но у них этого не получилось, - утверждает Оксана.

Девушка в то время работала продавцом и говорит, что Сергей добивался, чтобы мать платила больше алиментов. Из-за частых проверок бухгалтерии в фирме сказали Оксане, чтобы решила вопрос с бывшим мужем или увольнялась. Пришлось расстаться с работой.

Столько, кстати, приходится платить за общежитие: 180 рублей - больше, чем за 3-комнатную квартируФото: Павел МИЦКЕВИЧ

«ЖЕНА СЕРГЕЯ ПОБИЛА АРИШУ»

Мать говорит, что дочь жила у папы, пока в его семье не начались конфликты:

- Они перестали пускать девочку на секцию по конному спорту. А эту секцию я оплачиваю. Дочь мне позвонила, рассказала об этом. Еще она съехала по учебе - я говорю, чего вы не занимаетесь ребенком? Мама же плохая, а вы хорошие? Ариша стала приходить ко мне чаще, а потом осталась у меня жить.

По словам Оксаны, в другой семье были и более серьезные конфликты:

- Новая жена Сергея побила Аришу. Она мне рассказала, что был скандал: папа пришел домой выпивший, ругался с женой. Он ушел из дома, и супруга стала ругаться на Аришу. Обвинила в краже денег, толкала девочку, тягала за волосы, замахивалась детской лопаткой. Арианна сама попросила, чтобы я забрала ее к себе.

Арианна уже не хочет жить с папойФото: Павел МИЦКЕВИЧ

По случаю избиения ребенка милиция составила протокол, жену Сергея судили по административной статье и оштрафовали. Оксана же подала в суд, чтобы место жительства дочери снова определили с ней, а бывший муж выплачивал алименты:

- Хочу окончательно решить этот вопрос, чтобы та семья оставила нас в покое. Я уже нашла работу - устроилась санитаркой в реанимационном отделении в больнице. Работаю сутки через двое-трое, поэтому могу больше времени уделять ребенку. В отделении больницы обещали составить ходатайство для суда, чтобы дочку отдали мне, подписаться под тем, что я хороший работник и не плохая мама - и я это докажу.

«ДОЧЬ ЕЙ НЕ НУЖНА, ОНА ПРОСТО НЕ ХОЧЕТ ПЛАТИТЬ АЛИМЕНТЫ»

- Два года, на протяжении того времени, когда Арианна жила у нас, матери было не слышно и не видно. И сама дочка не хотела с ней общаться категорически, - уверяет Сергей. - А нарисовалась мать буквально недавно, когда у нее вырос большой долг по алиментам - больше 2 тыс. рублей. Начала пудрить мозги и нам, и ребенку. И сейчас уже Арианна категорически настроена против нас. То, что Оксана говорит сейчас, что здесь обижают Арианну, что якобы мы хотели стать многодетными - это ее домыслы. Раньше Оксана сама мне говорила, что дочка ей не надо, и она не боролась бы за нее, если б не надо было платить алименты.

Судьбу ребенка решит судФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Отец утверждает, что два года назад забирал Арианну из-за того, что мать ее била:

- Я пожалел дочку, потому что видел, как она сидела под столом и плакала, а мать кидала в нее вещи. Тогда я забрал ребенка и подал в суд. И сейчас ей дочь не нужна, она просто не хочет платить, - уверен отец.

Он говорит, что создал Арианне лучшие материальные условия и переживает за будущее дочери:

- Деньги для меня не важны, платить алименты - не проблема. Но боюсь, что мать и дальше будет ее бить, плохо воспитывать. Сейчас она стала Арианне все разрешать, в 12 лет она уже красится, ногти наращивает - разве это нормально для такого возраста? Боюсь, что будет происходить дальше.

Пока в суде перерыв - Арианна должна пройти обследование у психологов. Затем процесс продолжиться, чтобы разрешить спор, в котором больше всех страдает ребенок - ведь детские травмы лечатся очень долго.