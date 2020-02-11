«Интернет все забьет, телевизор не нужен будет. Неправда». Лукашенко рассказал, как смотрит телевизор

11 февраля Александр Лукашенко провел совещание с руководителями госСМИ. Президент рассказал о…

…ОРУЖИИ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

«Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем, - эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию. То ли еще будет. Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать. По крайней мере, в коротком промежутке времени». «Эта неправда, ложь выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием. Поэтому информационное противоборство сейчас играет особую роль».

…МЕДИЙНЫХ ПОТОКАХ

«Многие из них откровенно деструктивны». «Беларусь находится в самом сложном в этом плане отношении. И не надо нас, допустим, сравнивать с государствами, такими, вроде бы, как мы: Швейцарией, Австрией и так далее. Абсолютно нельзя, потому что эти государства существуют в составе мощного, огромного Европейского союза. И они всегда опираются на своих союзников, и, по крайней мере, в спину им не стреляют. Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называли. И в этом плане Беларусь простреливается со всех сторон. Да и в крупных зарубежных СМИ в отношении нашей страны часто появляются инсинуации, а порой и вовсе заведомая ложь и клевета».

…ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ

Президент ориентирует госСМИ на то, чтобы честно говорить с аудиторией.

«Нам хватает с одной и другой стороны. И в этих непростых условиях чрезвычайно важно взять и удержать внимание. Но при этом не утратить доверия зрителей, читателей и слушателей. Необходимо честно и объективно говорить с людьми на понятном языке, доносить им нашу позицию. У нас этого немножко не хватает».

…ТЕЛЕВИДЕНИИ

По его мнению, белорусское телевидение уступает зарубежному в показе.

«"Операторы, формирование самого сюжета… Мы в этом уступаем. Поэтому нам надо подумать».

«Я лично очень внимательно слежу за вашими продуктами, особенно телевизионными. И досужие рассуждения, что интернет все забьет, телевизор не нужен будет. Неправда. Как минимум 55-60% населения стабильно будет пользоваться телевизором».

«Может, они (интернет-СМИ, - ред.) уже где-то вровень вышли, чуть-чуть вперед по каким-то направлениям. Но традиционные СМИ будут всегда».

…ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ

Президент заметил, что в эфире государственных СМИ не хватает остроты и оперативности. По его словам, им пора отходить от зарубежных платформ.

«Далеко не все, что там есть, хорошего качества. Нужно больше своей телепродукции». «Когда мне говорят, что Марков (руководитель ОНТ Марат Марков, - ред.) сидит на платформе ОРТ, я этого просто не понимаю. Наше пространство, наше телевидение, наш телевизор, наш канал ОНТ (и неплохой) - пора уже решить главную проблему: это наше. А если кто-то хочет сюда прийти - пожалуйста, как мы туда. Платите деньги, спросите разрешения, дайте свой товар, продукт, мы посмотрим - может быть. Это ваша первейшая обязанность».

…АНАЛИТИКЕ В ПЕЧАТИ

«Наши новости, наша честная позиция должны быть донесены до каждого и услышаны всеми». «Нам вообще-то стыдиться нечего (а у нас иногда это бывает): мы работаем на свою страну и свой народ. Слава богу, мы уже отошли от того, что было в середине 1990-х после распада Советского Союза: тогда все журналисты были «наши» и «не наши». Если ты сказал правду с позиции власти - все, ты враг, ты не наш. Этого уже нет. Вы уже на равных с ними конкурируете. Уже камни в вас так не бросят. Если вы там где-то что-то о президенте сказали, вам никто никогда честно, объективно в глаз не ткнет и не скажет, что ворюга какой-то или человек, занимающийся пропагандой ради того, чтобы только удержать власть и обеспечить себя и свое ближайшее окружение. Но это не значит, что надо перебирать, похваливая президента. Надо все делать по-деловому. Мы должны делать это плечом к плечу, поддерживая, дополняя и усиливая друг друга. Не надо самоуспокаиваться и останавливаться в развитии. Время меняется стремительно».

«Сегодня облик любого СМИ должна определять авторская журналистика. Нам необходимы новые лица, интересные персоналии, темы. Вы должны быть талантливы и убедительны в подаче информации».

…TELEGRAM-КАНАЛАХ И СОЦСЕТЯХ

«Молодежь в основном там. Мобильный телефон с выходом в интернет в распоряжении всех желающих от ребенка до пожилого человека. И эти материалы им доступны в любое время суток. Нашим СМИ в интернете надо работать масштабнее, эффективнее. Что уже сделано в этом направлении и куда вы намерены двигаться дальше?».

…МОБИЛЬНОМ КАНАЛЕ ПО ТИПУ EURONEWS

«Я знаю ваши проблемы. Вы их давно озвучивали. И о медиаизмерителе, и о медиацентре, и о том, что мы должны создать мобильный канал по типу Euronews и других, которые очень кратко и доступно (тем не менее, и аналитика у них есть) выдают информацию. Люди очень заняты, чтобы слушать длительные, как вечером на БТ или СТВ, итоговые передачи… В течение дня люди хотят получить главную информацию».

Президент рассказал, что часто отвлекается от длинных сюжетов и читает новости, которые идут бегущей строкой.

«Поэтому надо сжатая, краткая информация по сути с каким-то видеорядом. Я это все знаю и понимаю, сам инициировал это».

Но подчеркнул: лишних денег нет. По его словам, надо определиться, что нужно в первую очередь: обновить съемочное оборудование, обеспечить конкурентоспособную зарплату или построить медиацентр.

…БЕЛАРУСИ В РОССИЙСКИХ СМИ И TELEGRAM-КАНАЛАХ

Президент рассказал, что на недавней встрече с Владимиром Путиным в Сочи обсуждал, что в российских СМИ и Telegram-каналах пишут о Беларуси. Лукашенко рассказал, что попросил пресс-секретаря, чтобы ему подготовили подборку последних публикаций в российских СМИ - крупных, мелких, Telegram-каналах.

«За которыми стоят конкретные люди, которые во власти. Потому что когда я веду разговор (не только мы о нефти, газе говорим, атомной станции, деньгах), я постоянно говорю по вопросам СМИ». «Это сегодня очень важно для нашего общества, в том числе и для российского. Мы тут свое общество защитим. Но мы же сегодня торгуем с Российской Федерацией. И что значат информационные вбросы по поводу, допустим, какого-то некачественного товара из Беларуси, особенно продуктов питания. Людей это настораживает».

«Он (Путин, - ред.) говорит: ты знаешь, страна большая… Вот и в последний раз с Медведевым, Путиным втроем мы встречались, затронули эти темы. Говорит: это не мы. Говорю: как это «не мы», если за этим каналом стоит вот такой и такой человек? И называю фамилии известные, которые люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать».

КСТАТИ

В совещании приняли участие:

- председатель Национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт,

- председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков,

- гендиректор телеканала СТВ Игорь Луцкий,

- гендиректор БелТА Ирина Акулович,

- директор-главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук,

- директор-главный редактор издательского дома «Звязда» Павел Сухоруков,

- директор Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Владимир Перцов.

Цитаты belta.by