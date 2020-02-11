2020-02-11T13:47:14+03:00
Минск
КП Беларусь

«Свобода на сцене - это то, к чему стремятся все артисты»: актеры Купаловского провели мастер-класс для особенных детей

29 февраля на главной сцене ребята выступят в постановке «Аднойчы ў вялізным горадзе» [фото+видео]
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Актеры Купаловского театра провели мастер-класс по театральному мастерству для детей.Актеры Купаловского театра провели мастер-класс по театральному мастерству для детей.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Известные актеры Купаловского театра Павел Харланчук-Южаков и Кристина Дробыш провели мастер-класс для воспитанников инклюзив-театра «i». Первым делом Павел и Кристина познакомились с ребятами и задали им интересный вопрос: что такое театр? В свою очередь актеры услышали интересные ответы: страсть, жизнь, счастье, работа, веселье, дружба...

Актер Павел Харланчук-Южаков Фото: Павел МАРТИНЧИК

Актер Павел Харланчук-ЮжаковФото: Павел МАРТИНЧИК

- Гэта вельмі прыгожыя адказы, - признался Павел.

На мастер-классе дети, выполняя разные упражнения, бегали, пластично двигались, складывали и умножали многозначные числа.

- Свобода на сцене - это то, к чему стремятся все артисты, - объяснил юным артистам Харланчук-Южаков.

Актер Павел Харланчук-Южаков поделился своим актерским мастерством c ребятами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Актер Павел Харланчук-Южаков поделился своим актерским мастерством c ребятами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мастер-класс прошел накануне важного события - 29 февраля на сцене Купаловского театра ребята из инклюзивного театра покажут зрителям спектакль «Аднойчы ў вялізным горадзе». Билеты на эту постановку можно купить на платформе Ulej.by.

Дети с радостью выполняли упражнения на внимательность и сосредоточенность. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с радостью выполняли упражнения на внимательность и сосредоточенность.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В стенах Купаловского театра дети постигали сценическое мастерство. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В стенах Купаловского театра дети постигали сценическое мастерство.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В Купаловском театре мы будем первый раз выступать на большой сцене, - говорит художественный руководитель семейного инклюзив-театра «i» Ирина Пушкарева. - Мастер-класс прошел душевно, по-доброму и семейному... Дети с особенностями очень хорошо себя проявили: раньше всех, например, посчитали на математическом задании, раскованно себя вели.

В стенах Купаловского театра дети постигали сценическое мастерство. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В стенах Купаловского театра дети постигали сценическое мастерство.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Актер Павел Харланчук-Южаков поделился своим актерским мастерством c ребятами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Актер Павел Харланчук-Южаков поделился своим актерским мастерством c ребятами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- У моего сына в легкой степени умственная отсталость, синдром дефицита внимания и гиперактивности. И он уже как два месяца ходит в театр, - говорит мама 12-летнего Леши Елена. - С театром у нас появилась «движуха». Это и общение, и развитие, и эмоции. Он стал более веселым! Это хорошая возможность для таких деток, чтобы знакомиться и общаться друг с другом.

Елена признается, что не все кружки рады видеть особенного ребенка. И она счастлива, что ее сын оказался в инклюзивном театре.

- Нас никуда не хотят брать. Только предлагают индивидуальные занятия. В школе их (особенных ребят - Ред.) обычные дети пинают, обзывают, топчут их вещи...

Юные актеры скоро выступят на главной сцене Купаловского театра. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Юные актеры скоро выступят на главной сцене Купаловского театра.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Актеры Купаловского театра провели мастер-класс по театральному мастерству для детей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Актеры Купаловского театра провели мастер-класс по театральному мастерству для детей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

СПРАВКА "КП"

«Аднойчы ў вялізным горадзе» - беларусскоязычная постановка, основанная на сюжете рассказа Достоевского. Специальные 3D-декорации помогают эмоционально прочувствовать историю мальчика, который потерял свою семью и остался совсем один на холодных улицах большого города без шансов на спасение.

Актеры Купаловского провели мастер-класс для детей из инклюзивного театра.Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

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