«Я не умереть боюсь - я боюсь перестать любить»: поэт Владимир Некляев рассказал, как в 73 года написал книгу о любви

Недавно у известного поэта Владимира Некляева вышла новая книга поэзии «Знічы кахання». Она о вечной теме любви, более того - о страсти, верности, тонкой материи человеческих взаимоотношений.

- День всех влюбленных имеет для вас какое-то значение в календаре праздников?

- Имеет. Хотя долгое время не имел. Православная церковь - а я православный - его не отмечает. Вернее, отмечает, чтит память святого Валентина, и даже двух святых Валентинов, но не 14 февраля. Да и в Римско-католический церкви этот праздник, так скажем, не официальный, не общецерковный. Вот я и считал его как бы искусственным. Но лет двадцать назад зашел в этот день с друзьями-католиками в костел - и увидел, что для значительной части белорусов это действительно праздник. Настоящий. Не просто день сердечек, валентинок, а глубокий праздник любви.

Кстати, он, может, и не стал бы таким, если бы не английский поэт Джефри Чосер, который еще в XIV веке написал, что в этот день птицы ищут себе пару. Ну, тогда и люди стали в этот день себе пару искать. Так что к возникновению праздника причастна не только религия, но и поэзия, что делает для меня этот праздник безусловным.

Иллюстрировал книгу чувственной графикой художник Владимир Вишневский. Фото: Архив Владимира Некляева

- Кстати, об открытках-валентинках с признаниями в любви - наверняка у вас, поэта, случались необычные признания от поклонниц таланта…

- Случались. Да и теперь, как ни странно, случаются. Особенно после поэмы «Калі мяне не стане», которую я записал на видео и разместил в интернете. Да и недавняя книга «Знічы кахання» необычных поклонниц привлекла. Всех их с праздником!

«Давно не слышал с небес такой диктант - я уж не надеялся»

- В одном из стихотворений вы написали: «А вершы пішуць, як жывуць, як дыхаюць, як паміраюць…». А как любят?

- Это стихотворение возникло из другого, недописанного и неопубликованного. Там было: «А як кахаць - жанчыны знаюць! Яны кахаюць, як жывуць, як дыхаюць, як паміраюць!» То есть это было стихотворение о любви. Я взял из него одну строфу, чуть поправил - и написал стихотворение о поэзии.

Все мы что-то берем от любви. Больше нам и взять-то негде и нечего. В том стихотворении, которое о поэзии, есть строка: «Якая песня ў лебедзя? Як лебедзь!» Так вот это сродни любви. Каков тот, кто любит, такова и любовь. Если лебедь - лебяжья, если ворон - воронья.

Некляев всегда блестяще читает свои стихи.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

- Ваша книга - это доказательство того, что любви и правда покорны все возрасты. В «Знічах кахання» - произведения за последние пару лет. Признаться, по их страстности и не поверишь, что автору 73...

- Поэзия, по правде говоря, дело молодое, и я сам не ожидал, что в таком возрасте напишу книгу любовной лирики, насыщенную такой энергетикой. Началось с того, что я решил написать что-нибудь поздравительное к юбилею Ольги. Любимой женщины, жены. Эдакое веселое что-то, шутливое, чтобы гостям прочитать. Но выбрал для этого не ту интонацию. Не шуточную. И оказалось, что не случайно. Потому что ты выбираешь, что тебе написать, а Бог выбирает, что тебе продиктовать. И под его диктант подходила только такая интонация. Кстати, не то, что ты написал, потому что писать умеешь, а только то, что тебе с небес продиктовано, что ты смог услышать и записать, и есть настоящая поэзия. Как и настоящая музыка. Скажем, «Реквием» Моцарта. Такую музыку невозможно написать, ее можно только записать, услышав.

Давно со мной такого не случалось. Я уж не надеялся. И зря. У Бога, который посылает нам любовь, поэзию, музыку, все то прекрасное, что нас возвышает и делает людьми, нет возраста.

«Ольга пошла за мной, чтобы не дать мне, идиоту, утонуть»

- Какие моменты вы считаете самыми большими испытаниями чувств в вашей истории любви с супругой Ольгой?

- Разные испытательные моменты случались… В самом начале нашего знакомства мы подошли к реке. Был конец зимы, и уже по-весеннему начал взбухать лед. А нам нужно было на другую сторону. Недалеко был мост, и можно было по нему перейти, но я подумал: по мосту за мной любая пойдет. И пошел по льду. Полыньи уже были, лед трещал, я шел, не оглядываясь: пойдет за мной по этому опасному льду - значит, пойдет по жизни. Нет - значит, нет. Останется на том берегу. Но она пошла. И так идет уже 30 лет. Отсюда и строки из поэмы «Калі мяне не стане»:

Ты ўсё трывала! Крыўды ўсе і здзекі...

Калі масты абрушваліся ў рэкі,

Палаючы, круціліся ў вірах,

Куды сторч галавой кідаўся страх,

Каб зратавацца на плытах ці ў лодцы,

А ты за мной - па лёдзе, па паводцы,

Па крыгах, па раз’ятранай рацэ...

Калі агонь з вадой былі бядою,

Ты прыручала іх, агонь з вадою,

Яго ў адной, яе ў другой руцэ.

Владимир Некляев с женой Ольгой в свое время проверяли чувства на льду Свислочи. Фото: Личный архив

Она пошла за мной, чтобы не дать мне, идиоту, утонуть. Спасти, если льдины подо мной разойдутся…

Жизнь у нас была такая, что льдины не раз расходились. Через много лет после нашего «ледяного похода», дату которого мы ежегодно отмечаем, неизвестные люди в черных одеждах выкрали меня из палаты реанимации больницы скорой помощи. На глазах у Ольги, которая дежурила в палате, неизвестно куда уволокли. И десять дней она не знала, где я и что со мной. Жив я или нет. И десять дней она ни минуты не спала. Она шла за мной, искала меня, спасала. И спасла.

Об этом в поэме также есть строки:

...Калі маланкі білі з цемнаты,

Калі палалі прада мной масты,

Ты бегла першай і агонь гасіла,

І бараніла!.. Ад варожай сілы

Ніхто не бараніў мяне, як ты!

Пройдя с ней по готовому тронуться льду реки, я знал, кого выбрал, чтобы идти по зыбкому, в полыньях и трещинах, льду судьбы. В этой маленькой женщине великая сила любви.

- В книге есть посвящения не только Ольге, но и Людмиле - вашей первой супруге... Как сберечь добрые отношения, любовь и уважение к тому человеку, с которым долго был рядом, но расстался?

- Как сберечь? Быть благодарным тем, кого ты любил. Вне зависимости от причин, по которым вы расстались. Ведь чувство любви родилось в тебе благодаря этим людям. Без них оно тебе было бы неведомо - и ты бы прожил жизнь свою зря.

- От чего в силу своего жизненного опыта вы стремились отвести, обезопасить вашу любовь с Ольгой?

- От неверности. И не только так называемой супружеской. От человеческой. Как? Через утверждение в себе принципа: любимого человека нельзя предать никогда и ни в чем. Я, знаете ли, провел бурную молодость. Как думал тогда: чтобы было что вспомнить. И что вспоминается из той «бури» над рекой жизни? Ничего. Выброшенные на берег реки ошметки прошлого. Прошлого нет только у любви. Впрочем, как и у женщины. Поэтому они похожи.

- И стиль письма, и первая строка поэмы «Калі мяне не стане» напоминают что-то вроде завещания. Вы в этом отношении человек не суеверный? Не боитесь, написав поэму-завещание, умереть?

- Я не умереть боюсь. Я боюсь перестать любить. Стать живым покойником.

Авторское чтение поэмы «Калі мяне не стане…» завораживает.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Я болей стаў тваiм, чым ты сама…»

Мы выбрали несколько фрагментов новой поэмы Владимира Некляева - настоящее признание в любви для валентинки в День всех влюбленных

«Адзіная! Прашу цябе, малю,

Усім, што меў і маю, заклінаю,

Любі мяне, як я цябе люблю,

Кахай мяне, як я цябе кахаю…»

«…І калі, як кошка,

Ноч падкрадзецца, ляжа каля ложка,

Як дзень адыйдзе, поўны тлумных спраў,

Спакусліва з-пад коўдры высунь ножку,

І я ўваскрэсну, як не паміраў».

«Ніводны міг у лёсе не дарма.

Я болей стаў тваім, чым ты сама,

І больш, чым сам я, ты маёю стала,

Такая сіла нас спляла, з’яднала,

Што большай сілы на зямлі няма…»

СПРАВКА «КП»

Владимир НЕКЛЯЕВ, 73 года. Классик современной белорусской поэзии, также пишет прозу, пьесы. Автор более двух десятков книг, стихов популярных песен. Был главредом культового журнала 1990-х «Крыніца», в 1998 - 2001 годах возглавлял Союз белорусских писателей. Из-за конфликта с властями на 5 лет эмигрировал в Польшу, а потом в Финляндию. В 2010 году стал кандидатом в президенты на выборах, после которых более месяца находился за решеткой, а потом под домашним арестом. Поэта присудили к 2 годам заключения с отсрочкой приговора на 2 года. Женат вторым браком, две дочери.

Уладз м р Някляе . Кал мяне не стане (паэма).Уладз м р Някляе . Кал мяне не стане (паэма)

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