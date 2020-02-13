Развитие сотрудничества между Удмуртской Республикой и Республикой Беларусь

Делегацию возглавит Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Предстоящая поездка призвана укрепить сотрудничество между республиками в различных сферах общественной жизни, представить экспортный потенциал и расширить рынок сбыта продукции и услуг Удмуртской Республики.

Со стороны Удмуртской Республики в поездке примут участие: Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин, Постоянный представитель Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации и заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Михаил Хомич, министр экономики Удмуртской Республики Михаил Тумин, министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова, и. о. министра здравоохранения Удмуртской Республики Георгий Щербак, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Денис Удалов, Глава муниципального образования «Город Ижевск» Олег Бекмеметьев.

Бизнес-делегацию и вместе с тем промышленный потенциал Удмуртии представят 18 компаний-участников в сферах металлургии и мебельного производства, лесозаготовок, производства медицинского оборудования и комбикорма.

Ключевым событием визита делегации Удмуртии является деловой форум «Дни Удмуртии в Республике Беларусь». Местом проведения мероприятия выбран «Президент-Отель», расположенный по адресу: Минск, ул. Кирова, 18.

Начало форума 25 февраля в 10.00, регистрация в 9.00.

Форум откроет осмотр экспозиции и дегустация национальной кухни Удмуртии, а также выступление Удмуртского государственного театра песни и танца «Айкай» и VR-зона.

Далее пройдут круглые столы, на которых участники обсудят возможности сотрудничества между Удмуртской Республикой и Республикой Беларусь в сферах промышленности, здравоохранения, образования и туризма. Среди выступающих - Александр Свинин, Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики, Георгий Щербак, и. о. министра здравоохранения Удмуртской Республики, Светлана Болотникова, министр образования и науки Удмуртской Республики, Железняк Юлия, начальник Управления по развитию туризма и туристской деятельности Министерства экономики Удмуртской Республики. Модераторами выступят Михаил Хомич, заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики, и Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии.

25 февраля с 10.30 до 17.30 состоится масштабная биржа контактов для представителей бизнес-структур обеих республик.

Список компаний-участников Удмуртии, а также расписание круглых столов, в которых можно принять участие, указаны по ссылке регистрации на форум.

В рамках визита представители официальной делегации и компаний Удмуртии планируют посетить профильные предприятия Минска: ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «АМКОДОР», Белорусская железная дорога, ОАО «УКХ «Белкоммунмаш». Основной целью является ознакомление с техническим оснащением, структурой производства, инновациями, а также выстраивание взаимодействия в области повышения квалификации и обмен опытом.

Организаторами делового визита представителей государственной власти и бизнеса Удмуртской Республики являются Правительство Удмуртской Республики, Центр поддержки экспорта Удмуртской Республики.