Интриги вокруг трона Речи Посполитой и танк Да Винчи. Смотрите, какой трейлер у исторического блокбастера "Беларусьфильма"

«Беларусьфильм» снял «Авантюры Прантиша Вырвича» по роману-бестселлеру белорусской писательницы Людмилы Рублевской.

События развиваются в XVIII веке. Главные герои - тот самый шляхтич Вырвич и доктор-алхимик Бутрамей Ледник. Они оказываются затянуты в интриги магнатов вокруг трона Речи Посполитой. К тому же, они вместе с другими героями борются за ромфею власти.

На киностудии говорят, что фильм снимали в знаменитых исторических местах Беларуси: замки в Несвиже, Мире и Лиде, в Бобруйске, Снове и Минске. А в павильонах студии построили атмосферные исторические декорации. Максимально точно воссоздали костюмы XVIII века. Мало того, для проекта по чертежам Леонардо да Винчи на студии построили его знаменитый танк!

Премьера картины состоится 19 марта.

Режиссер картины Александр Анисимов, автор сценария – Валентин Залужный, оператор-постановщик - Дмитрий Рудь. В главных ролях снялись Георгий Петренко, Иван Трус, Виктор Манаев, Вероника Пляшкевич, Вячеслав Павлють, Евгения Аникей, Дмитрий Есеневич, Сергей Чекерес, Сергей Жбанков и другие белорусские кино- и театральные звезды.