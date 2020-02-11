Солдатам-срочникам включили срок службы в трудовой стаж

10 февраля Александр Лукашенко подписал указ «О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве». Он устанавливает дополнительные льготы для военнослужащих. «Комсомолка» посмотрела, что именно изменится для тех, кто отслужил.

1. Срок военной службы теперь включен в страховой трудовой стаж. С 1 января 2020 года военнослужащие, проходящие срочную военную службу, подлежат обязательному государственному социальному страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца. Указом определяется порядок уплаты обязательных страховых взносов за периоды срочной военной службы, что позволит засчитывать такие периоды в страховой стаж, необходимый для определения права на трудовую пенсию.

2. Члены семей тех, кто проходит срочную военную службу, могут пользоваться общежитием на весь период службы.

3. Отслужившие в армии могут бесплатно учится на подготовительных курсах ВУЗов и ССУЗов - но только если есть рекомендация воинской части. И средний бал не ниже 6-и. Как это работает: для граждан, прошедших срочную военную службу, службу в резерве, предусмотрены дополнительные льготы для подготовки к поступлению в учебные заведения, а также преимущественное право выбора места работы по специальности при распределении по завершении получения образования. Таким гражданам в год увольнения либо в год, следующий за годом увольнения, при наличии среднего балла в документе об образовании не ниже 6 баллов и по рекомендации воинских частей предоставлено право на обучение на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях, подготовительных курсах в государственных учреждениях среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.

4. Первоочередное право на выбор места работы при распределении получат те выпускники ВУЗов и ССУЗов, которые имеют после службы в армии хорошие рекомендации из воинских частей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вернуться работать после армии теперь можно даже в частную фирму

Тот, кто после срочной службы поступил в ВУЗ или ССУЗ, имеет право на первоочередное право на место в общежитии. Это предусмотрено изменениями в Жилищный кодекс, которые вступили в силу 1 января.

После армии можно вернуться на работу - даже если это частная фирма. С 28 января вступили в силу изменения в Трудовой кодекс. Речь идет о сохранении за гражданами права вернуться после службы в армии на прежнее место работы вне зависимости от формы собственности нанимателя. Напомним, раньше это право распространялось только на граждан, работающих в госпредприятиях.