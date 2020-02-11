Огурцы в январе подорожали, а пшенная каша подешевела: Белстат опубликовал первую в этом году статистику инфляции

Тарифы на услуги увеличились на 0,6%, цены на непродовольственные товары выросли на 0,7%. Больше всего в январе прибавили в стоимости продукты питания - сразу на 1,1%. В общей сумме они выросли на 0,9%, но это по сравнению с декабрем. А вот если сравнить январские цены этого года с ценами января 2019 года, то рост куда более существенный - 4,7%.

ПОМИДОРЫ И РИС ПОДОРОЖАЛИ, КАПУСТА И СВИНИНА ПОДЕШЕВЕЛИ

Цены на огурцы в январе взлетели сразу на 26%, сейчас средняя цена гладкого огурца в магазинах страны около 8 рублей за кило. На 19% подорожал виноград, более чем на 15% выросли цены на свежие томаты. В целом в январе цены на овощи увеличились на 12,61%. Фрукты тоже прибавили в цене, но не так заметно, как овощи - по данным Белстата, на 3,84%. Из круп больше других (на 4,1%) подорожал шлифованный рис.

Надо сказать, что услуги точек общественного питания в январе подорожали куда меньше, чем продукты. Отобедать в столовой в январе стало на 1,31% дороже, чем в декабре. Цены в ресторанах и кафе подросли не так сильно - менее чем на процент (0,89%), фастфуд прибавил всего 0,28%.

Существенно подорожали сигареты - сразу на 4,57%, алкоголь - на 1,16%. К слову, в текущем году в Беларуси будут увеличиваться акцизы на табачные изделия и крепкий алкоголь. В результате они подорожают. Как планируется, за год цены на сигареты (и белорусские, и импортные) увеличатся на 15%, а спиртное подорожает на 6%.

Официальная статистика отметила и ряд продуктов, которые в первый месяц года подешевели. Теперь сварить кашу из пшенной крупы стало дешевле на 5,65% - именно на столько снизилась ее стоимость на прилавках магазинов. Подешевели (на 4,13%) белокочанная капуста и бананы (1,65%). Чуть дешевле - на 1,46% - стала свинина (исключая бескостное мясо).

ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ ВЫРОСЛИ

Рост цен в сегменте непродовольственные товары в январе колебался около 1%. Подорожали обувь (на 1,04%),текстиль (1,09%), электротовары (1,02%). А вот одежда и мебель стали пусть и несущественно, но дешевле (на 0,2% и 0,24% соответственно). Услуги в общей массе подорожали всего на 0,62%, но если углубиться в статистику, то выяснится, что в таких сегментах, как правовые услуги и услуги общежитий, цены выросли весьма значительно - на 5,8% и 5,7% соответственно.

Напомним, что в 2020 году цены по планам правительства должны вырасти не больше чем на 5%. Именно такой показатель определен в постановлении «О задачах социально-экономического развития». При этом инфляцию планируют контролировать и удерживать со следующей временной разбивкой: за 3 месяца она не должна превысить 2,5%, за 6 месяцев - 3,2%, за 9 месяцев - 3,6%.