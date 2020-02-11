Доллар достиг максимума с февраля 2016 года и стоит уже 2,19 рубля. Чего ждать дальше?

Курс доллара в Беларуси продолжает расти. Во вторник, 11 февраля, курс американской валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подскочил до 2,1924 рубля. В последний раз на отметке 2,19 (с учетом деноминации) курс доллара был четыре года назад, еще до деноминации.

Для сравнения: в первый день 2020 года доллар стоил 2,1085 белорусского рубля. Выходит, меньше чем за полтора месяца американская валюта подорожала на 8,3 копейки (4%).

Европейская валюта тоже дорожает - 11 февраля на торгах евро подрос до 2,3918 рубля. Курс российского рубля практически не изменился - за 100 российских дают 3,4286 белорусского рубля.

ЭКСПЕРТ: ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ ПРОДОЛЖИТСЯ ПО СХЕМЕ, СХОЖЕЙ С ПОДОРОЖАНИЕМ БЕНЗИНА

- Причин такого стремительного изменения курса несколько, - отметил в беседе с «Комсомолкой» экономист Ярослав Романчук. - Есть макроэкономические предпосылки: дефицит торгового баланса Беларуси по итогам 2019 года превысил 4 миллиарда долларов. Это само по себе основание для того, чтобы власти подумали, является ли равновесным существующий курс. Отмечу также напряжение в финансовой системе и очевидную серьезность с обслуживанием государственного долга. Важный фактор - сохраняющиеся неопределенность и споры в нефтяной сфере. Все это в комплексе закладывает и инфляционные, и девальвационные ожидания в белорусской экономике.

- Рубль и дальше продолжит слабеть?

- Думаю, что девальвация белорусского рубля продолжится постепенно, по схеме, схожей с подорожанием в Беларуси бензина. По копейке, но 28 - 30 раз. На каком уровне остановится процесс ослабления белорусской валюты, сказать сейчас затруднительно, поскольку мы не знаем, какими будут дальнейшие шаги правительства в налогово-бюджетной сфере и будет ли Национальный банк привлечен к финансированию госпрограмм, которые могут быть естественным образом заморожены.

Напомню, что есть 9,2 миллиарда долларов золотовалютных резервов, есть 3,5 миллиарда профицита бюджета органов госуправления. Так что подушка безопасности есть, вопрос - как она будет расходоваться. С моей точки зрения, было бы разумно не искусственно удерживать курс, осознавая, что дефицит торгового баланса Беларуси по итогам 2019 года составил 6,3% к ВВП страны. Напряженность на валютном рынке совершено очевидная, думаю, что власти будут влиять на нее через курсовую политику.