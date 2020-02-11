2020-02-11T15:44:13+03:00
Досуг
КП Беларусь

Шоу-балет Аллы Духовой TODES возвращается в Минск

Новая история о сильнейших человеческих чувствах и волнительных моментах
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Алла Духова. Фото: оранизаторыАлла Духова. Фото: оранизаторы
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Трудно объяснить в двух словах, почему у театра танца TODES так много поклонников по всему миру. Профессиональная хореография, динамика, фантастические костюмы, аккомпанемент музыки и света – это больше, чем просто шоу. Это магия, в которой каждый узнает себя и переживает самые яркие эмоции.

Алла Духова. Фото: оранизаторы

Алла Духова. Фото: оранизаторы

Новая программа «#Продолжение» - это яркий эксперимент и свежая порция драйва и энергетики. Юмористические зарисовки сменятся страстью и азартом, а гармонию в настроение внесут лирические и народные мотивы. Организаторы уверяют: предвкушение сполна вознаградится эстетическим удовольствием! В новом шоу-балете неизменно лишь одно – высочайший уровень мастерства и авторский стиль Аллы Духовой.

Алла Духова. Фото: оранизаторы

Алла Духова. Фото: оранизаторы

КОГДА: 11 апреля, 19:00

ГДЕ: Дворец Республики (Большой зал)

ЦЕНА ВОПРОСА: от 40 до 115 руб.

ИНФОЛИНИЯ: 8-017- 229-91-63. Касса: 8-017-229-90-39. Билеты в кассах Дворца Республики, у распространителей и на сайтах: www.ticketpro.by, www.kvitki.by, www.bileti.by, www.bycard.by

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