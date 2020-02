Sting возвращается в Беларусь с новой программой My Songs

За свою карьеру Стинг успел сменить несколько музыкальных стилей и жанров, написать песни, сняться в кино. Он получил десятки престижных наград и звезду на Аллее славы в Голливуде – за достижение и вклад в музыку. Армия поклонников артиста исчисляется тысячами, а его песни на слуху у огромной части населения Земли. Но так было не всегда.

Будущий композитор, певец и актер Гордон Самнер родился в Англии. Его мать Одри имела классическое музыкальное образование, благодаря которому сумела развить у сына музыкальные способности. Мать обучала Стинга игре на фортепиано, а когда ему исполнилось 10 лет, дядя подарил мальчику первую гитару. Каждую свободную минуту ребенок закрывался с инструментом в комнате и разучивал аккорды. С юности парень всерьез занялся изучением музыки и стал крутиться в джазовых бэндах.

Стинг в переводе с английского – «жало»

В 26 лет Стинг переехал в Лондон, где вместе с гитаристом Стюартом Коуплендом и барабанщиком Энди Саммерсом создал группу The Police, которая имела бешенную популярность. Но через некоторое время Стинг решил уйти в свободное плавание. Подробнее о наградах исполнителя можно почитать на его сайте. Песни артиста моментально становились бестселлерами, а за всю карьеру Стинг продал 100 миллионов альбомов! Кстати, прозвище Стинг («жало») Гордон получил от одного из почтенных джазменов за привычку язвить и носить полосатый желто-черный свитер.

В ноябре 2019 года артист выпустил новый альбом My Songs, в котором представил современные интерпретации своих самых известных хитов. Вдумайтесь: лучшие песни за всю карьеру артиста, как в качестве сольного исполнителя, так и в составе группы The Police! После релиза последовало глобальное одноименное турне, в рамках которого Стинг приедет в Беларусь с эксклюзивным концертом. Fields of Gold, Shape of my Heart, «Roxanne, Demolition Man, Englishman In New York, Every Breath You Take, Message In A Bottle и другие хиты можно будет услышать под крышей «Минск-Арены»! Кстати, на одной сцене со Стингом выступят и другие звезды в мире музыки: Доминик Миллер (гитара), Джош Фриз (ударные), Руфус Миллер (гитара), Иоланд Чарльз (бас-гитара), Кевон Вебстер (клавиши), Шейн Сагер (губная гармоника) и бэк-вокал: Мелисса Мюзик и Джин Нобл.

КСТАТИ

Стинг уже не впервые приезжает в столицу Беларуси. Последний раз музыкант спел для минчан в 2017 году, да не один, а вместе со своим сыном Джо Самнером. Тогда артисты сделали для зрителей сюрприз (читать дальше…)

КОГДА: 4 октября

ГДЕ: «Минск-Арена»

ЦЕНА ВОПРОСА: от 75 рублей

ИНФОЛИНИЯ: +375 29 650 11 33. Билеты на сайтах allstars.by, ticketpro.by, kvitki.by и в кассах города.

Члены фан-клуба Стинга получат эксклюзивный доступ к предварительной продаже билетов. Более подробную информацию о туре артиста и, о билетах на шоу вы сможете узнать на сайте www.sting.com